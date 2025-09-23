栄光パートナー株式会社、ALSOK代理店契約を締結し太陽光・蓄電池事業を強化

栄光パートナー株式会社

栄光パートナー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：地代所 将平）は、太陽光パネル・蓄電池・エコキュートを中心としたエネルギーソリューション事業において、ALSOK（綜合警備保障株式会社）の代理店契約を締結いたしました。

お客様からの信頼とご相談件数の増加を背景に、新たなランディングページ（LP）を公開し、より多くのご家庭・企業様へ最適なエネルギー提案を実現してまいります。

ALSOK代理店契約を締結

当社は、「電気代高騰や災害リスクに備えた安心な暮らしをサポートする」ことをミッションに、太陽光発電・蓄電池・エコキュートの導入支援を行っています。

このたび、ALSOKの代理店契約を結ぶことで、より安心・安全なサービス体制を整備しました。防犯・防災のプロフェッショナルと協力し、単なるエネルギー機器の提供にとどまらず、お客様の暮らし全体を支える仕組みを構築していきます。

また、近年はご相談件数や導入実績が増加しており、光熱費削減や災害対策を目的に多くのお客様からお選びいただいています。さらに、お客様の経済的な負担を軽減するため、各種補助金の申請支援も行っており、一部のお客様には費用を抑えた導入を実現していただいております。

こうした成長を背景に、新たなLPをリリース。お客様が簡単に情報収集でき、シミュレーションや無料相談へスムーズに進める設計としました。

⸻

お客様の声（一部抜粋）

・ 東京都・A様（40代ご夫婦）

「電気代が毎月高騰していて不安でしたが、蓄電池を導入してからはピーク時の使用を抑えられ、安心感が生まれました。担当の方が丁寧に説明してくれたので納得して決めることができました。」

・ 神奈川県・B様（30代ファミリー）

「子どもがいるので停電時の備えをしたいと思い相談しました。補助金の申請もサポートしていただき、思っていたより費用を抑えて導入できました。今では家族みんなが安心しています。」

・ 埼玉県・C様（50代・自営業）

「訪問販売と聞いて最初は警戒しましたが、全く強引さがなく、必要なことだけを丁寧に説明してくれました。設置後のフォローもあり、信頼できる会社だと感じています。」

参照：太陽光発電に関するアンケート｜太陽光発電の設置に満足している人は9割以上｜https://www.ichijo.co.jp/research/solar_power/

⸻

安心・誠実な営業活動に関するポリシー

栄光パートナー株式会社は、創業以来「誠実・安心・信頼」を経営理念の柱として掲げています。お客様に安心してご相談いただくために、以下の姿勢を徹底しています。

・ 法令遵守の徹底：太陽光・蓄電池事業における関連法令・ガイドラインを厳格に守り、正しい情報を提供。

・ 強引な営業の禁止：押し売りや過度な勧誘を一切行わず、十分な検討時間を確保。

・ 透明性のあるご提案：メリット・デメリットを正直にお伝えし、最適な選択肢をご提案。

・ アフターサポート重視：設置後も定期的なフォローやご相談対応を実施。

当社はこれからも、「売ること」ではなく「選ばれた後の満足度」を重視し、安心・誠実な営業活動を続けてまいります。

⸻

代表コメント

栄光パートナー株式会社 代表取締役 地代所 将平

「今回のALSOK代理店契約と新LP公開は、お客様にとってより安心で価値のあるご提案を実現する大きな一歩です。電気代の高騰や震災リスクに不安を抱える方々に、少しでも安心を届けられるよう、今後もサービス拡充と品質向上に努めてまいります。」

⸻

会社概要

・ 社名：栄光パートナー株式会社

・ 所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目29-12 北参道ダイヤモンドパレス 5F

・ 設立：2023年10月12日

・ 代表者：代表取締役 地代所 将平

・ 事業内容：太陽光発電・蓄電池・エコキュートの販売・導入支援

・ 公式サイト：https://eikop.com/

・ 専用LP：https://eikop-lp.com/Page?id=Pb2ed345

・ 相談窓口TEL：050-5810-7469