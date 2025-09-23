『松原健之 20周年コンサートツアー2025』を歌謡ポップスチャンネルにて11月30日(日)テレビ初放送決定！

株式会社WOWOWプラス

優しく透明感のあるヒューマンボイスで聴く人の心を惹きつけている松原健之。

2005年に「金沢望郷歌」でデビューし、20周年を迎えて開催されたコンサートツアーから、9月23日浅草公会堂での公演の模様をテレビ初放送！

今回のコンサートは、20周年を記念した特別演出。第一部では、松原健之の人生に関わった名曲のカバーを中心にお届け。第二部は、オリジナル曲で構成したステージで歌手・松原健之の歩みを歌唱披露！

20周年を記念した節目のコンサートをお見逃しなく！

（2025年9月23日開催／浅草公会堂）

＜放送情報＞ 歌謡ポップスチャンネル

■タイトル：松原健之 20周年コンサートツアー2025

■放送日時：2025年11月30日（日）15:00～

■番組公式サイト：https://www.kayopops.jp/feature/takeshi_matsubara_20th_concert/

＜歌謡ポップスチャンネルとは＞

CS放送「歌謡ポップスチャンネル」は、幅広い年齢層に向けて、様々な音楽や名曲をたっぷり放送する音楽専門チャンネルです。スカパー！、J:COM、ひかりTV、全国のケーブルテレビ局でご視聴いただけます。

