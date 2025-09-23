Wセンターが“美の競演”。SKE48・熊崎晴香と佐藤佳穂がそれぞれのユニットを率いて登場する「B.L.T.11月号」セブンネット限定版2種の表紙絵柄が解禁!!

株式会社東京ニュース通信社

東京ニュース通信社は、女性アイドルや女優、声優たちをハイクオリティーのグラビア＆ロングインタビューで紹介するエンタメ誌「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamくまちゃん版」「B.L.T.2025年11月号セブンネットショッピング 限定SKE48 Teamかほりん版」を9月27日（土）に発売。セブンネットショッピングでご予約いただけます。

＜左＞「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamくまちゃん版」（東京ニュース通信社刊）撮影／佐藤佑一 ＜右＞「B.L.T.2025年11月号セブンネットショッピング 限定SKE48 Teamかほりん版」（東京ニュース通信社刊）撮影／田中健児

9月27日（土）発売「B.L.T.11月号」の巻末グラビアにSKE48から35thシングル「Karma」の選抜メンバー7名が水着グラビアで登場！ 35thシングルでWセンターを務めるのは熊崎晴香と佐藤佳穂。今回は熊崎晴香&太田彩夏&西井美桜の“Teamくまちゃん”、伊藤実希&井上瑠夏&佐藤佳穂&青木莉樺の“Teamかほりん”の水着グラビア2本立て。さらに、それぞれのチームが表紙を飾る「B.L.T.11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamくまちゃん版」、「B.L.T.11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamかほりん版」の発売が決定。この度、その表紙絵柄が解禁された。

熊崎率いる「Teamくまちゃん版」の表紙は、キングサイズのベッドに仲良く3人で寝転び、たくさんの風船に埋もれている可愛らしいカット。対して佐藤率いる「Teamかほりん版」の表紙は、ラグジュアリーなバスルームで静かに身を寄せ合う姿を切り取った迫力のあるカットを採用。テンション感の異なる2種の表紙だが、いずれもSKE48メンバーの美しさが際立つ表紙に仕上がった。

「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamくまちゃん版」（東京ニュース通信社刊）撮影／佐藤佑一

“Teamくまちゃん”の3人は格調高い優雅さと、カラフルな色彩が共演したホテルのスイートルームで、たくさんの風船に囲まれパーティ感覚で騒いだり、泡いっぱいのバスルームで互いに泡をつけ合うなど終始賑やかに撮影した。

「B.L.T.2025年11月号セブンネットショッピング 限定SKE48 Teamかほりん版」（東京ニュース通信社刊）撮影／田中健児

一方、“Teamかほりん”の4人は全員が黒を基調とした水着をまとい、落ち着いた大人の雰囲気で撮影。名古屋の夜景が望めるホテルの1室で、一人ひとりの洗練されたビジュアルとプロポーションを美しく切り取った。計20ページのロンググラビアで、彼女たちの“ハイクラスな美しさ”をお届けする。

2種類のセブンネットショッピング限定版は、特典としてランダムで1枚ポストカードが付いてくる豪華仕様となっているのでぜひチェックしてほしい。

セブンネットショッピング限定版全2種類、発売決定！

表紙メンバーが異なる2種類の限定版が発売となります！

１.B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamくまちゃん版

表紙：熊崎晴香×太田彩夏×西井美桜（SKE48）

価格：1,430円（本体1,300円）（税10%）

※B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定版には別冊付録が付きません。ご了承ください。

【特典内容】

以下全4種類よりランダムで1枚

絵柄１.熊崎晴香（SKE48） ポストカード1枚

「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamくまちゃん版」購入特典ポストカード【熊崎晴香（SKE48）】

絵柄２.太田彩夏（SKE48） ポストカード1枚

「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamくまちゃん版」購入特典ポストカード【太田彩夏（SKE48）】

絵柄３.西井美桜（SKE48） ポストカード1枚

「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamくまちゃん版」購入特典ポストカード【西井美桜（SKE48）】

絵柄４.熊崎晴香× 太田彩夏×西井美桜（SKE48） ポストカード1枚

「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamくまちゃん版」購入特典ポストカード【熊崎晴香× 太田彩夏×西井美桜（SKE48）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107642517

２.B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamかほりん版

表紙：伊藤実希×井上瑠夏×佐藤佳穂×青木莉樺（SKE48）

価格：1,430円（本体1,300円）（税10%）

※B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定版には別冊付録が付きません。ご了承ください。

【特典内容】

以下全5種類よりランダムで1枚

絵柄１.伊藤実希（SKE48） ポストカード1枚

「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamかほりん版」購入特典ポストカード【伊藤実希（SKE48）】

絵柄２.井上瑠夏（SKE48） ポストカード1枚

「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamかほりん版」購入特典ポストカード【井上瑠夏（SKE48）】

絵柄３.佐藤佳穂（SKE48） ポストカード1枚

「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamかほりん版」購入特典ポストカード【佐藤佳穂（SKE48）】

絵柄４.青木莉樺（SKE48） ポストカード1枚

「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamかほりん版」購入特典ポストカード【青木莉樺（SKE48）】

絵柄５.伊藤実希×井上瑠夏×佐藤佳穂×青木莉樺（SKE48） ポストカード1枚

「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamかほりん版」購入特典ポストカード【伊藤実希×井上瑠夏×佐藤佳穂×青木莉樺（SKE48）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107642518

※通常版の表紙人物は櫻坂46 四期生となります。

※表紙絵柄および別冊付録の有無以外は通常版と同じ内容となります。

※限定版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※限定版2種と通常版1種をご用意しております。ご購入の際はご注意ください。

＜注意事項＞

※9月23日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【商品概要】

「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamくまちゃん版」

●発売日：2025年9月27日（土）※一部、発売日が異なる地域がございます

●価格：1,430円

●表紙：熊崎晴香×太田彩夏×西井美桜（SKE48）

※表紙以外は、＜B.L.T.2025年11月号＞と同じ内容となります。

※別冊付録のSPクリアファイルは付きません。

「B.L.T.2025年11月号セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamかほりん版」

●発売日：2025年9月27日（土）※一部、発売日が異なる地域がございます

●価格：1,430円

●表紙：伊藤実希×井上瑠夏×佐藤佳穂×青木莉樺（SKE48）

※表紙以外は、＜B.L.T.2025年11月号＞と同じ内容となります。

※別冊付録のSPクリアファイルは付きません。

セブンネットショッピングにてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

