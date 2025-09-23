À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎÎø°¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡ØÎø¤È¿¼¶õ¡Ù¤¬9/25¤è¤ê¡¢¸ÂÄê´ê¤¦¡Ö»þ¤ÈÀ¤³¦¤Î¶³¦¡×¤Ë¤Æ¥ì¥¤¤Î¿·Æü°ÌÀ±5¥»¥Ã¥È»×Ç°¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶â¿ª¤ÎÁÏÀ¤¡×¤ò³«ºÅ¡ª
INFOLD PTE. LTD.¤Ï¡¢Á´À¤³¦¥æー¥¶ー¿ô¤¬7000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿Îø°¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡ØÎø¤È¿¼¶õ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë11»þ¤è¤êÆü°ÌÀ±4¥»¥Ã¥È»×Ç°¤òÌµÎÁ¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶â¿ª¤ÎÁÏÀ¤¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸ÂÄê´ê¤¦¡Ö»þ¤ÈÀ¤³¦¤Î¶³¦¡×¤Ç¤Ï¥ì¥¤¤Î¿·Æü°ÌÀ±5¥»¥Ã¥È»×Ç°¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö»þ¤ÈÀ¤³¦¤Î¶³¦¡×PV
https://www.youtube.com/watch?v=pr33Ce7YDKQ
¡Ö»þ¤ÈÀ¤³¦¤Î¶³¦¡×À±5¥»¥Ã¥È»×Ç°´ü´Ö¸ÂÄê³ÎÎ¨UP¥¬¥Á¥ã³«ºÅ
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¸å～2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë AM 05:59
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀâÌÀ¡§¸ÂÄêÆü°ÌÀ±5¥»¥Ã¥È»×Ç°¡Ú¥ì¥¤¡¦¿ÀÂ÷¤ÎÀ»±Ó¡Û¡Ú¥ì¥¤¡¦¿ÀÂ÷¤Îµ¢¼ä¡Û¤Î³ÍÆÀ³ÎÎ¨¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢¡Ú¥ì¥¤¡¦¿ÀÂ÷¤ÎÀ»±Ó¡Û¡Ú¥ì¥¤¡¦¿ÀÂ÷¤Îµ¢¼ä¡Û¤Ï¾ïÀß¥¬¥Á¥ã¡Ö¶Ë¶õ¤ÎÈ¿¶Á¡×¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ì»þÅª¤Ë³ÍÆÀÊýË¡¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¬¥Á¥ã³ÎÎ¨¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶â¿ª¤ÎÁÏÀ¤¡×³«ºÅ¡¢¸ÂÄêÀ±£´»×Ç°¤Ê¤É¤âÌµÎÁ¤Ç³ÍÆÀ
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¸å～2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë AM 05:59
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀâÌÀ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢ÌµÎÁÆü°ÌÀ±4¥»¥Ã¥È»×Ç°¡Ú¥ì¥¤¡¦½ª½ø¤Î±Ê¹å¡Û¡¢¡Ú¥ì¥¤¡¦½ª½ø¤ÎÎøÃå¡Û¡¢À±3»×Ç°¡Ú¥ì¥¤¡¦½ª¤ò¸«¤ë¡Û¡¢¡Ú¿¼¶õ´ê¤¤·ô¡¦¸ÂÄê¡ß10¡Û¡¢¡Ú¥À¥¤¥ä¡ß500¡Û¡¢¥Õ¥©¥È»£±ÆÍÑ2¿Í¤Î¥Ýー¥º¡¢¸ÂÄê¾Î¹æ¤Ê¤É¹ë²ÚÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½½Æü¤ò¶¦¤Ë¡§¥µ¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë06:00AM～2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë 05:59AM
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀâÌÀ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢Îß·×10Æü´Ö¥µ¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢À±4»×Ç°¡Ú¥Þ¥Ò¥ë¡¦²Æ¤Ø¶î¤±¤ë°ì½Ö¡Û¤ä¶Ë¶õ´ê¤¤·ô¡¢¥À¥¤¥ä¤Ê¤É¤òÌµÎÁ¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¤Ë½é½ÐÅ¸
¡ØÎø¤È¿¼¶õ¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¤Ë½é½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª²ñ¾ì¤ÎÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ì¤È´Å¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤ë¡Ú¿¼¶õ¤Î¸«ÆÏ¤±¡¦¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Û¤ä¡¢ºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ú»îÍ·¥³ー¥Êー¡Û¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Öー¥¹¤Ø¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£Æü»þ¡§2025Ç¯9·î25Æü(ÌÚ)～28Æü(Æü)
¢£¾ì½ê¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» Hall5 05-C01¡ÖINFOLD GAMES¥Öー¥¹¡×
¡ØÎø¤È¿¼¶õ¡Ù¤È¤Ï
¡ØÎø¤È¿¼¶õ¡Ù¤Ï¡¢Á´À¤³¦¥æー¥¶ー¿ô¤¬7000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿Îø°¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¤Î±é½Ð¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ëÎø°¦¸òÎ®¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½¼Â¤è¤ê¤âÈþ¤·¤¤Îø°¦¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Infold Games¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Infold Games¤Ï¡¢¥²ー¥à¤Î¶¦´¶À¤ÈË×Æþ´¶¤ò½Å»ë¤·¡¢¡ÖË¤«¤ÊÀº¿ÀÀ¤³¦¤Î¹½ÃÛ¡×¤È¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍýÇ°¤ò´ð¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤Î²¼¤Ç»ëÌî¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢ÁÏ°Õ¹©É×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Infold¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÎø¥·¥êー¥º¤Î¿·ºî¡ØÎø¤È¿¼¶õ¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯1·î18Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®²Ì¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê3DË×Æþ·¿Îø°¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤¬Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢³Æ¹ñ¤ÎÌµÎÁ¥²ー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¥»ー¥ë¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼Ò¤ò¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë¹½¤¨¤ëInfold¤Ï¡¢¸½ºß¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢Åìµþ¡¢¥½¥¦¥ë¤Ê¤É¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë»Ù¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆµòÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö¼«¼ÒºîÉÊ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò¶¦Í¤·¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¤ò³Ë¤È¤·¤¿¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÎÉ¼Á¤ÊºîÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Infold¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¤³¦¤ÎÍ¥½¨¤Ê´ë¶È¤ä¿Íºà¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¶¦¤Ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤ÎÈË±É¤ÈÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
