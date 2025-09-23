¡Ö¡ÈÍè´ü¤ÎÀ®²Ì¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëBtoB¤Î¥Þー¥±ºÇÃ»¥ëー¥È～À®Ä¹¤¹¤ëIT¡¿SaaS´ë¶È¤¬¡ÈÍè´ü¤ÎÇä¾å¡É¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È～¡×¤ËWACUL¤¬ÅÐÃÅ
¥Çー¥¿¤ÈÃÎ¸«¤ò³Ë¤Ë¡¢ÀïÎ¬¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒWACUL¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÊ¥ Î¼Ê¿¡¢ÆÉ¤ß¡§¥ï¥«¥ë¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢10/7¡Ê²Ð¡Ë～10/8¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥»¥ß¥Êー¡Ú¡ÈÍè´ü¤ÎÀ®²Ì¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëBtoB¤Î¥Þー¥±ºÇÃ»¥ëー¥È～À®Ä¹¤¹¤ëIT¡¿SaaS´ë¶È¤¬¡ÈÍè´ü¤ÎÇä¾å¡É¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È～(https://lp.sold-out.co.jp/wbn_25100708_wacul)¡Û¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lp.sold-out.co.jp/wbn_25100708_wacul
¢£ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ö¡ÈÍè´ü¤ÎÀ®²Ì¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëBtoB¤Î¥Þー¥±ºÇÃ»¥ëー¥È～À®Ä¹¤¹¤ëIT¡¿SaaS´ë¶È¤¬¡ÈÍè´ü¤ÎÇä¾å¡É¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È～¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹¹ð¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Äー¥ë¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢Çä¾å¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÃæ·ø¡ÖIT¡¦SaaS·Ï BtoB´ë¶È¡×¤Î¥Þー¥±¡¦±Ä¶È¸½¾ì¤Ë¡£
BtoB¤ÎIT¡¦SaaS¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Íè´ü¤ÎÇä¾å¤ò¿¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¡Èº£¤«¤é¤ÎÃå¼ê¡É¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¾¦ÃÌ¥êー¥É¤ä¸ÜµÒ´ðÈ×¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Æ°¤½Ð¤·¤ÎÁá¤µ¤¬À®²Ì¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ¤Ë·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Èº£¤¹¤°¼Â¹Ô¤¹¤Ù¤»Üºö¡É¤ò¸·Áª¡£
AI¤äSaaS¤ÎºÇ¿·³èÍÑ¤«¤é¡¢Dify¹½ÃÛ¡¢¥ê¥¹¥È¼èÆÀ¡¦MA¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¢
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Î¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÌÖÍå¤·¤Þ¤¹¡£
BtoB¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÝÂê¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë²ò·è¤·¡¢
ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¿ô»ú¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¨¡¨¡¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÇ¤Á¼ê¤ò¤³¤Î2Æü´Ö¤Ç¡£
¢£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/11052/table/420_1_21237a2ad24347f30dc450ff04d2e2df.jpg?v=202509230456 ]
¢£Åö¼ÒÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
AI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È»ö¶ÈÉô ÉôÄ¹¡¡ÅÚÅÄ µ£
°ì¶¶Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢2Ç¯´Ö°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ー¤Î±Ä¶È¿¦¤ò·Ð¤Æ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×NPO¤ËÆþ¼Ò¡£
¼«¼£ÂÎ¸þ»ö¶È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ3Ç¯´Ö¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢±Ä¶È¡¢¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤Ë½¾»ö¡£
³ô¼°²ñ¼ÒWACUL¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢AI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥µ¥¤¥ÈUI/UX¡¢SEO¡¢¹¹ð±¿ÍÑÅù¤Î¥¦¥§¥Ö¥Þー¥±Á´ÈÌ¤Î²þÁ±¤Ë½¾»ö¡£
¸½ºß¤ÏAI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È»ö¶ÈÉô¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ï¥Çー¥¿¤È¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¤È¼Â¹Ô¼ÂÁõ¤ÎÎ¾ÎØ¤ò¤´»Ù±ç¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¡ÖAI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç40,000¥µ¥¤¥È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢12,000°Ê¾å¤Î»Üºö¼ÂÁõ¤ÈÀ®²ÌÂ¬Äê¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¥Çー¥¿¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î³§ÍÍ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê»Üºö¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¤«¤éÍ¥ÀèÅÙÀ°Íý¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë²ÝÂê¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Web¥µ¥¤¥È¤ò¤ªË¾¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤ËÅö¼Ò¤Þ¤Ç¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
WACUL¤Ø¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://wacul.co.jp/contact
¢£WACUL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
WACUL¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤È¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó(DX)¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
2010Ç¯¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½Åù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÀè¿Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÃß¤¨¤¿ÃÎ¸«¤È¤òÍ»¹ç¤·¡¢2015Ç¯¤«¤é¡ÖAI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¥·¥êー¥º¡×¤òÄó¶¡¡£¤µ¤é¤ËÁÈ¿¥Àß·×¤«¤éÀïÎ¬Î©°Æ¤ò¹Ô¤¦WACUL DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°&¥»ー¥ë¥¹¤ÎDX¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÇä¾åºÇÂç²½¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒWACUL¡ÊÆÉ¤ß:¥ï¥«¥ë¡Ë
Web¥µ¥¤¥È ¡§https://wacul.co.jp/
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®3-26-8 2F
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÂçÊ¥ Î¼Ê¿¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò ³ÀÆâ Í¦°Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎPDCA¼«Æ°²½¤ò¹Ô¤¦¡ÖAI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¡¢¼ÂÁõ¡¦¼Â¹Ô¤ò¹Ô¤¦¡ÖAI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈAD¡×¡ÖAI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈSEO¡×¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¤Ê¤É¾åÎ®¤«¤éÀï½Ñ¡¦»ÜºöÀß·×¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¡ÖDX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿Íºà¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖMarketerAgent¡×¤Ê¤É¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¤Î»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«
X¡Êµì¡§Twitter¡Ë ¡§https://twitter.com/wacul_jp
Facebook ¡§https://www.facebook.com/wacul.co.jp/
¡ã¼çÍ×¥µー¥Ó¥¹¡ä
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎPDCA¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼«Æ°¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦²þÁ±Äó°Æ¥Äー¥ë¡ÖAI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡×
¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¹Ô¤¤¡¢²þÁ±Äó°Æ¤«¤é¼Â¹Ô»Üºö¤ÎÀ®²ÌÂ¬Äê¤Þ¤Ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡£¥Þー¥±¥¿ー¤Ï¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏºî¶È¤ä»Üºö´ÉÍý¡¢»Üºö¤Î¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Ê¤É¤ÎÈÑ»¨¤Êºî¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÍè¹Ô¤¦¤Ù¤ÀïÎ¬Åª¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë
¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´¾Ò²ð¡¦»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://wacul-ai.com/
¡¦¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®¡ß³°ÉôÂÐºö¡ßÆâÉôÂÐºö¡ßCVR²þÁ±¡×¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óSEO¥µー¥Ó¥¹¡ÖAI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈSEO¡×
SEOÂÐºö¤Î¾åÎ®¤«¤é²¼Î®¤Þ¤Ç¤òÌÖÍåÅª¤Ë»Ù±ç¤·¡¢¼«Á³¸¡º÷¤ÎCV¿ô¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´¾Ò²ð¡¦»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://wacul-ai.com/seo/lp/seo-consulting/
¡¦Web¥µ¥¤¥È¤È°ìÂÎ±¿ÍÑ¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¹¹ð±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖAI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È AD¡×
AI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤ÆCV³ÍÆÀ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¹¹ðÇÞÂÎ¤òÁªÄê¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¹¹ð±¿ÍÑ¤òÂå¹Ô¤¹¤ë
¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´¾Ò²ð¡¦»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://wacul-ai.com/ad/
¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥Þー¥±¥¿ー¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡ÖMarketer Agent¡×
ÀìÌç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ¤¹¤ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Åù¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¿Íºà¤È´ë¶È¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¡¢´ë¶È¤ÎÂÎÀ©¹½ÃÛ¡¦À®²ÌÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
1,000¼ÒÄ¶¤Î´ë¶È»Ù±ç¤òÄÌ¤¸WACUL¤¬ÇÝ¤Ã¤¿¡Ö²ÝÂêÆÃÄêÎÏ¡×¤È40,000¥µ¥¤¥È¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡ÖÊýË¡ÏÀ¡×¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëºÇÅ¬¤Ê¿Íºà¤Ç´ë¶È¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://wacul.co.jp/lp/marketer-agent-for-enterprises/
¥Þー¥±¥¿ー¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://wacul.co.jp/lp/marketer-agent/