グローバルへ飛翔する『アウタープレーン』、メジャーナインとタッグを組む

Major Nine Co., Ltd.- ＶＡＧＡＭＥＳ『アウタープレーン』、グローバルサービスに向けてメジャーナインとパブリッシング契約を締結- 9月26日、大規模イベントで新たなスタートを告知…多彩なコンテンツアップデートも順次公開予定- 『アウタープレーン』ポップアップイベント、東京ゲームショウ2025にあわせて登場

株式会社ＶＡＧＡＭＥＳ（代表：ソン・ボムソク）は、自社が開発したターン制RPGサブカルチャー系モバイルゲーム『アウタープレーン（OUTERPLANE）』のグローバルサービスに向け、株式会社メジャーナイン（代表：パク・ソンテ）とパブリッシング契約を締結したことを12日に発表した。

今回の契約により、メジャーナインは『アウタープレーン』のグローバルパブリッシングおよびマーケティングを統括し、ゲーム運営全般をＶＡＧＡＭＥＳと緊密に協力して行う予定である。両社はパブリッシャーとデベロッパーそれぞれの強みを発揮しつつ、ユーザー満足度を最優先とするサービス戦略を強化していく方針だ。

『アウタープレーン』は独創的な世界観と戦略的バトルシステム、そして個性豊かなキャラクターを備え、グローバル市場で着実に成長を遂げてきたサブカルチャー系モバイルRPGである。リリース直後には韓国・台湾のGoogle Playで人気ランキング1位を記録し、日本の両マーケットでも3位にランクインするなど、主要グローバル市場で早期に成果を上げた。特に4.5点に及ぶ高評価を維持し、ユーザーからの好意的な反応を獲得。さらに東南アジアでのソフトローンチにおいて深いプレイ指標と好評を得て、グローバル市場拡大の可能性を実証した。

メジャーナインは既存のエンターテインメント事業と並行し、数多くのゲーム広告・マーケティングプロジェクトを成功させてきた実績を持つ。今回の契約を機に、これまでに蓄積したグローバルネットワークとマーケティングノウハウを積極的に投入し、『アウタープレーン』のグローバルでの成果実現に注力する方針だ。単なるサービス運営にとどまらず、実績ある戦略と実行力で市場拡大を図り、ブランド価値を高めていく。さらにユーザーとの積極的なコミュニケーションを通じて、より良いプレイ体験の提供を目指す。

メジャーナイン ゲームパブリッシング事業本部のイ・ドアム本部長は「今回の契約は単なるサービス移管を超え、パブリッシャーとデベロッパーが緊密に協力し、グローバル市場で新たな成果を創出する重要な契機となる」と述べ、「パブリッシング初挑戦であるからこそ慎重に取り組み、ユーザーの皆様との直接的な対話を最優先に『アウタープレーン』の成功可能性を最大化していく」と語った。

ＶＡＧＡＭＥＳのソン・ボムソク代表は「メジャーナインとの協業を通じて、『アウタープレーン』のグローバルサービス競争力がさらに強化されると確信している」と述べ、「ＶＡＧＡＭＥＳは開発者であり運営パートナーとして、安定したサービスとコンテンツ拡充を続け、ユーザーの期待に応えていく」と強調した。

今回のサービス移管は単なる運営主体の変更ではなく、ユーザーとのコミュニケーションを強化する新たな出発点として位置づけられる。メジャーナインは移管開始時から開発者メッセージの公開、コミュニティのモニタリング、ユーザー提案の反映などを通じて、より透明性の高い運営を継続していく計画だ。また、 リアルタイムPVP導入 、声優ボイス拡充、UI/UX改善、フィギュア制作、序盤キャラクターのリニューアルなど、ユーザーから要望の多かった改善案を段階的に検討・推進していく予定である。

一方、メジャーナインは9月26日を皮切りに大規模イベントと豪華報酬を用意し、新たなスタートを告知する。以降も新キャラクターや多彩なコンテンツアップデートを順次公開していく予定である。さらに、サービス移管を記念し、今回の東京ゲームショウ期間中、9月27日と28日の2日間、「プレナ幕張」2階スペースにてポップアップイベントを実施し、グローバルユーザーを迎える計画だ。