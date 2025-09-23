「駿河屋 本店 駿河屋ビル」オープン2周年記念イベント開催のお知らせ
駿河屋 本店 駿河屋ビル オープン2周年祭
アニメ・ホビー系商材を中心に様々な商材を扱う「駿河屋 本店 駿河屋ビル」（所在地：静岡市葵区）が、このたびオープン2周年を迎えます。
これまで国内外から多くのお客様にご来店いただき、新たな静岡の観光スポットとしてご愛顧いただいてまいりました。
日頃のご支援に感謝し、2025年10月4日（土）から10月13日（月・祝）までの10日間、「オープン2周年祭」を開催いたします。
▼2周年祭の見どころ
中古商品10％オフ！SNSキャンペーンと合わせて最大15%オフ！
他にも各商材で個別セール価格を設定！
お買得が止まらない2周年記念セール
対象ジャンルを大幅拡大して駿河屋の高価買取がさらにお得に！
ウルトラ買取アップキャンペーン
Nintendo Switch 2が当たる！ガラポン大会
新シリーズBOX争奪戦！ポケモンカード大会
きかんしゃトーマスグッズや限定アイテムの物品販売と
ぬり絵などのワークショップを開催する大井川鐵道ブース。
プロが教えてくれる模型教室や特価商品の即売会を実施する
フジミ模型ブース。
他にも、輪投げや駿河屋スタッフなりきり写真が撮れる縁日イベント。
駿河屋 本店を巡るスタンプラリーなど家族で楽しめる企画が盛りだくさんです。
期間中、駿河屋マスコットの「スルガニャン」と清水エスパルス公式キャラクター「パルちゃん（※）」が登場し2周年祭を盛り上げます。
このほかにも、SNSキャンペーンや協賛店舗対象のレシート割引キャンペーン。
ミニッツ体験会など、多彩なイベントをご用意しております。
▼開催概要
開催期間：2025年10月4日（土）～10月13日（月・祝）
会場：駿河屋 本店 駿河屋ビル（静岡市葵区）
イベントやキャンペーンは開催日時が異なりますので
詳しくは駿河屋 本店 特設ページをご覧ください。
https://www.suruga-ya.jp/feature/honten-announcement/index.html
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
※パルちゃんの登場は10月11日（土）のみとなります。
※イベントの内容や開催時間は、急遽変更となる場合がございます。最新情報は公式サイトおよび公式SNSにて随時ご案内いたしますので、ご確認ください。