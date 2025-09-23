「駿河屋 本店 駿河屋ビル」オープン2周年記念イベント開催のお知らせ

株式会社 駿河屋

駿河屋 本店 駿河屋ビル オープン2周年祭

アニメ・ホビー系商材を中心に様々な商材を扱う「駿河屋 本店 駿河屋ビル」（所在地：静岡市葵区）が、このたびオープン2周年を迎えます。

これまで国内外から多くのお客様にご来店いただき、新たな静岡の観光スポットとしてご愛顧いただいてまいりました。

日頃のご支援に感謝し、2025年10月4日（土）から10月13日（月・祝）までの10日間、「オープン2周年祭」を開催いたします。

▼2周年祭の見どころ

中古商品10％オフ！SNSキャンペーンと合わせて最大15%オフ！

他にも各商材で個別セール価格を設定！

お買得が止まらない2周年記念セール



対象ジャンルを大幅拡大して駿河屋の高価買取がさらにお得に！

ウルトラ買取アップキャンペーン



Nintendo Switch 2が当たる！ガラポン大会



新シリーズBOX争奪戦！ポケモンカード大会



きかんしゃトーマスグッズや限定アイテムの物品販売と

ぬり絵などのワークショップを開催する大井川鐵道ブース。



プロが教えてくれる模型教室や特価商品の即売会を実施する

フジミ模型ブース。



他にも、輪投げや駿河屋スタッフなりきり写真が撮れる縁日イベント。

駿河屋 本店を巡るスタンプラリーなど家族で楽しめる企画が盛りだくさんです。



期間中、駿河屋マスコットの「スルガニャン」と清水エスパルス公式キャラクター「パルちゃん（※）」が登場し2周年祭を盛り上げます。

このほかにも、SNSキャンペーンや協賛店舗対象のレシート割引キャンペーン。

ミニッツ体験会など、多彩なイベントをご用意しております。



▼開催概要

開催期間：2025年10月4日（土）～10月13日（月・祝）

会場：駿河屋 本店 駿河屋ビル（静岡市葵区）



イベントやキャンペーンは開催日時が異なりますので

詳しくは駿河屋 本店 特設ページをご覧ください。

https://www.suruga-ya.jp/feature/honten-announcement/index.html



皆さまのご来店を心よりお待ちしております。



※パルちゃんの登場は10月11日（土）のみとなります。

※イベントの内容や開催時間は、急遽変更となる場合がございます。最新情報は公式サイトおよび公式SNSにて随時ご案内いたしますので、ご確認ください。