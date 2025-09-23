【SHOP NEWS】ボナベンチュラが伊勢丹新宿店本館にてPOPUPイベントを開催。

BONAVENTURA株式会社

イタリア・ミラノ発のラグジュアリーブランド BONAVENTURA (ボナベンチュラ) は、2025年9月24 日（水）～9月30日（火） の期間、伊勢丹新宿店本館1階＝イセタンリーフにてPOPUPイベントを開催いたします。

本イベントでは、ブランドを代表する定番アイテムのほか、数量限定のオータムコレクション「Veli di

Luce(ヴェーリ・ディ・ルーチェ)」 からは、秋の光を纏ったような繊細で奥行きのあるカラーリングが魅力の、新色アーモンドピンクをご用意。

iPhoneケース、ウオレット、スモールレザーグッズ等幅広いラインナップでご用意。

さらに、会期中の9月24日（水）、27日（土）、28日（日）の3日間限定で、アーティスト：福地

智和氏(NATURALLY PAINT) によるレタリングサービスを実施。

税込 33,000 円以上ご購入いただき、MI カードおよび MI アプリをご提示のお客様が対象となりま

す（当日入会も可／各日 6 名限定、事前予約）。

アニマルイラスト、イニシャルモチーフなどお好みに合わせてカスタマイズ

＜福地智和 NATURALLY PAINT＞

NATURALLY PAINT 主宰。1984年 茨城生まれ。モーターサイクルのカスタムペイント／ピンストライプの技法からキャリアをスタートさせ、塗装＋ペイントを一貫する高いクオリティの製作が好評を得る。2010年より「NATURALLY 」を立ち上げ、活動の主体をサインペインターとして他業種の看板製作を行う。フリーハンドから生み出す作風はレタリングからイラストレーションまで幅広く、デザイナとしてもロゴやTシャツのデザインまで多岐に渡る。

※尚、レタリングサービスには事前予約が可能です。

ご予約は、ボナベンチュラ伊勢丹新宿店本館へお電話、または店舗までお問合せください。

ご予約は先着順となりますので、ご了承ください

TEL:03-3352-1111（大代表）

また、会期中に税込33,000円以上お買い上げのお客様には、アップサイクルレザーを用いた「ケーブルホルダー」を数量限定でプレゼントいたします。※なくなり次第終了致します。

豊富なラインナップと特別な体験をご用意し、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

店舗詳細

会期：2025 年 9 月 24 日(水) ~ 9 月 30 日(火)

会場：伊勢丹新宿店本館1階＝イセタンリーフ

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿 3-14-1

電話番号：03-3352-1111(大代表)

営業時間：10:00～20:00

レタリングイベント概要

実施日：2025年9月24日（水）、27 日（土）、28 日（日）

実施時間：受付開始 10時00分 ～20時00分（最終受付18時30分）

※13時00分～14時00分は受付時間外とさせていただきます。

※ペイントの時間は90分間、各回1名様とさせていただきます。

料金：無料

条件：税込33,000円以上ご購入いただき、MIカードおよびMIアプリをご提示のお客様(当日入会も可)

予約方法：ご予約については本館1階ボナベンチュラ(大代表 03-3352-1111) までお問い合わせください。

※事前予約も承っております。

※予約枠には限りがございます。満員になり次第、受付を終了させていただく可能性がございます。

伊勢丹新宿店本館 売場ニュースは こちら(https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/women_fashiongoods/goods/shopnews_list/shopnews_0216.html)

※イベントの内容は都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

BONAVENTURA株式会社 マーケティング部

メールアドレス：pr-japan@bonaventura.com