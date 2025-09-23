沖縄シンガーNaz Yamada「Destiny」9.24 Release　同日0:00 Music VideoもYouTubeプレミア公開

沖縄のシンガーNaz Yamadaが9月24日(水)に新曲「Destiny」をリリース


Naz Yamada「Destiny」（JANコード4573646388598）


https://nex-tone.link/A00200756



Naz Yamada本人コメント


Ncube Project初の楽曲。


私にとっても新たなスタートとなる楽曲です。


内容は、一途に1人の人を信じるのを怖がって、他の人を見ようとしたり、自分の本当の気持ちから逃げようとしていた女の子が、実は運命だと思っていた自分の気持ちを信じていこうと強く決めたという内容になっています。


信じることよりも、諦めて悲観的になる方が楽な事もありますが、自分の心の中の想いを大切に強く生きようと頑張る皆んなと、自分の背中も押す楽曲に出来たと思います。



(Ncube Projectとは、Anly、Twin Crossなど地元沖縄よりメジャーアーティストを輩出してきた音楽事務所、エヌ・キューブ・エンタテインメント株式会社（本所在：沖縄県那覇市首里大中町　https://www.n-3.co.jp/ (https://www.n-3.co.jp/)）が立ち上げた、沖縄の才能をプロデュースしていく新たなインディーズレーベル）



同日にMusic Videoも公開


Destiny Music Videoプレミア公開　2025/9/24 0:00


https://youtu.be/mBT65-3EDE8



12月にはゲストを迎えてのワンマンライブも決定。9月27日10:00-チケット発売開始


Naz Yamada “DESTINY” feat. Neighbors Complain
12月6日（土）


会場 : LIVEHOUSE MOD’S


開場 :18:00 開演 :19:00



ゲストにNeighbors Complainを迎えて開催



Neighbors Complainプロフィール
2014年結成、大阪在住のR&Bバンド。ブラックミュージックをルーツに、それぞれの個性を活かしながらも1つに混ざり合うGroove、4人にしか出せないサウンドを追及し続け、リスナーを魅了する。バンド名は、デビュー以前にバンド形態でのSTREET LIVEを行なっており、大きな音で近所に迷惑をかけていたのではないか？というところから「近所迷惑」の意味であるNeighbors Complainと名付ける。


https://neighbors-complain.com/



全席自由


■一般│3,500円(税込)


■学割│2,000円(税込)〈中学・高校・大学・専門学校生が対象。入場時に学生証をご提示ください。〉


※ドリンク代別


※整理番号付


プ レ イ ガ イ ド ● イ ー プ ラ ス ( フ ァ ミ リ ー マ ー ト ) h t t p s : / / e p l u s . j p / n a z _ y m d / ● ロ ー ソ ン チ ケ ッ ト ( ロ ー ソ ン 店 頭 L o p p i )[ L コ ー ド 8 3 6 1 4 ] h t t p s : / / l - t i k e . c o m /



お問い合わせ│ピーエムエージェンシー 098-898-1331(平日11:00~15:00)www.pmnet.co.jp


9月27日 (土)チケット発売開始!
https://www.pmnet.co.jp/live/2025/naz-yamada/



Naz Yamada（なづ やまだ） プロフィール



沖縄県沖縄市出身2000年生まれ シンガー、ミュージシャン


サウンドはR&B、ソウル、オルタナティブがミックスされている。



子供の頃聴いて育ったアーティストは親の影響でBjork、The Cranberries、Coldplay、Black Eyed Peasとジャンルはバラバラだったが、小学生の頃に映画「バーレスク」のクリスティーナ・アギレラに衝撃を受け、歌を歌い始める。それからソウルを聴き始め、 R&B、Hip Hopなど好みの追求を始める。



父親の歌っていたライブハウスで、父親にギターを弾いてもらい、初めてのライブをする。


歌い始めて3年後、13歳にして、オーディション番組「X factor Okinawa Japan」に出場し、2000組の中からベスト9に残る。



2017年に、Nabowaとの楽曲『My Heartbeat（Belongs to You）』に参加し、初のオリジナル曲をリリース。18歳の頃、日本の有名なプロデューサー冨田ラボによってプロデュースされた『Ocean』で注目を集める。その後、江崎文武やSeihoといった素晴らしいプロデューサーと楽曲を制作。


2025年7月カワムラユキの7インチレコードに収録のカバー曲『Adios Ayer』を歌唱。


2025年8月リリースのdawgssのEP「Togetherness Jam」収録の『Perfection』に歌唱・作詞で参加。


魅力的で憂いを帯びた歌声と高い歌唱力を持ち、世界中に彼女の音楽を届けるため、沖縄を拠点に音楽活動に励んでいる。



動物が好きで、猫と蛇と暮らしている。



レギュラー


2022年～FM沖縄の番組「blank.」月曜日担当MC。



2025年夏よりNcube Entertainmentに所属し、より自身の音楽を追求し、プロデューサーNashとこれまでとは少し違う楽曲スタイルを地元沖縄から発信する。



◆Official HP https://nazyamada.com
◆Instagram https://www.instagram.com/naz_ymd
◆X https://x.com/ymd_naz
◆Official TikTok https://www.tiktok.com/@naz_ymd
◆Official YouTube Channel 　https://youtube.com/@naz_ymd