エビフライに合わせるならこのワイン。日本のぶどうを贅沢に使った「エビフライに恋する白ワイン」が新登場
『ユニークなお酒との出会い 酒日向(さけひなた)。』（運営：株式会社イズミセ）にて、「エビフリャ アウネン ホワイト」を販売開始致しました。人気のエビフライ専用スパークリングワイン「エビフリャ アウネン トロッケン 2024」に続く、エビフライ専用ワイン第2弾です。
公式オンラインショップ https://sakehinata.com/products/ebi-freier-aunen-white
日本のぶどうが織りなす、エビフライのための特別な白ワインが誕生
日本のぶどうを贅沢に使った「エビフライに恋する白ワイン」できました。
サクサクの衣とぷりぷりのエビの身、その両方の旨みを引き立てるために生まれた「エビフリャ アウネン ホワイト」。レモンやソース、タルタルとの相性も抜群です。食卓を笑顔にする、最高のペアリングをお楽しみいただけます。
日本を代表する品種に「シャインマスカット」をブレンド
このワインが造られているのは日本を代表するワインの名産地・山梨県。当地を代表する品種「甲州」を中心に、赤ワイン用品種のマスカット・ベーリーAでコクを加え、さらに人気のシャインマスカットまで贅沢にブレンド。“オール山梨”ともいえる最強品種で造られた白ワインです。
あふれるほどの果実の厚み。ひんやりと冷やしてお楽しみください。
名産地・山梨のワインだけに完熟ぶどうの果実味たっぷりの味わい。
これを熱々のエビフライと合わせるには、ワインをよく冷やすのがポイントです。
旨みあふれる日本ワインは、エビフライはもちろん、肉じゃがやお刺身などの日本料理全般にもぴったりです。
今日の食事に、特別な一本を添えてみてはいかがでしょうか。
単品容量：720ml
アルコール度数：12％
タイプ：白ワイン
製造者：大和葡萄酒株式会社
酒日向本店 通常価格：2,500円(税込2,750円)
9/30(火)まで特別価格：1,800円(税込1,980円)
https://sakehinata.com/products/ebi-freier-aunen-white
【本件に関するお問い合わせ先】
ユニークなお酒との出会い 酒日向。公式オンラインショップ
https://sakehinata.com/
【会社概要】
会社名：株式会社イズミセ
代表者：代表取締役 戸塚尚孝
所在地：京都府京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町82
京都恒和ビル4F
URL： https://www.izumise.co.jp/