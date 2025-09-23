エビフライに合わせるならこのワイン。日本のぶどうを贅沢に使った「エビフライに恋する白ワイン」が新登場

株式会社イズミセ

『ユニークなお酒との出会い 酒日向(さけひなた)。』（運営：株式会社イズミセ）にて、「エビフリャ アウネン ホワイト」を販売開始致しました。人気のエビフライ専用スパークリングワイン「エビフリャ アウネン トロッケン 2024」に続く、エビフライ専用ワイン第2弾です。

公式オンラインショップ https://sakehinata.com/products/ebi-freier-aunen-white

日本のぶどうが織りなす、エビフライのための特別な白ワインが誕生

日本のぶどうを贅沢に使った「エビフライに恋する白ワイン」できました。

サクサクの衣とぷりぷりのエビの身、その両方の旨みを引き立てるために生まれた「エビフリャ アウネン ホワイト」。レモンやソース、タルタルとの相性も抜群です。食卓を笑顔にする、最高のペアリングをお楽しみいただけます。

日本を代表する品種に「シャインマスカット」をブレンド

このワインが造られているのは日本を代表するワインの名産地・山梨県。当地を代表する品種「甲州」を中心に、赤ワイン用品種のマスカット・ベーリーAでコクを加え、さらに人気のシャインマスカットまで贅沢にブレンド。“オール山梨”ともいえる最強品種で造られた白ワインです。

あふれるほどの果実の厚み。ひんやりと冷やしてお楽しみください。

名産地・山梨のワインだけに完熟ぶどうの果実味たっぷりの味わい。

これを熱々のエビフライと合わせるには、ワインをよく冷やすのがポイントです。

旨みあふれる日本ワインは、エビフライはもちろん、肉じゃがやお刺身などの日本料理全般にもぴったりです。

今日の食事に、特別な一本を添えてみてはいかがでしょうか。

単品容量：720ml

アルコール度数：12％

タイプ：白ワイン

製造者：大和葡萄酒株式会社

酒日向本店 通常価格：2,500円(税込2,750円)

9/30(火)まで特別価格：1,800円(税込1,980円)

https://sakehinata.com/products/ebi-freier-aunen-white

【本件に関するお問い合わせ先】

ユニークなお酒との出会い 酒日向。公式オンラインショップ

https://sakehinata.com/

【会社概要】

会社名：株式会社イズミセ

代表者：代表取締役 戸塚尚孝

所在地：京都府京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町82

京都恒和ビル4F

URL： https://www.izumise.co.jp/