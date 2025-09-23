ワインとワインセラーの専門店「セラー専科 楽天市場店」、出店25周年を記念して感謝の気持ちを込めた【感謝福袋】を販売

株式会社イズミセ

ワインとワインセラーの専門店「セラー専科 楽天市場店」（運営：株式会社イズミセ）は、この度楽天市場出店25周年を迎えることができました。これもひとえに長年にわたりご愛顧いただきましたお客様のおかげと、心より感謝申し上げます。

25周年を記念し、お客様への感謝の気持ちを込めて、選べる【25周年記念 感謝福袋】を数量限定で販売いたします。また、ワインセラーや人気ワインの特別セールも同時開催いたします。

■商品概要

福袋の種類: 1万円（税別）／2万円（税別）の2種類をご用意

コース内容: お客様のお好みに合わせて、「ピノ ノワール赤ワイン」「白ワイン」「シャンパーニュ」の3つのコースからお選びいただけます。

厳選したワインは、フランスのブルゴーニュやアメリカのカリフォルニアといった世界有数の銘醸地から厳選。各コースとも高い評価を得る生産者のワインなど、セラー専科ならではの自信のあるラインナップとなっています。25周年にふさわしい、最高峰のワインを特別価格でお楽しみいただける特別な機会です。

【販売期間】

2025年9月19日（金）～ 30日（火）※売り切れ次第終了

【販売サイト】

１.

セラー専科 25周年記念 感謝福袋

販売価格:11,000円(税込)

https://item.rakuten.co.jp/cellar/wfb/



内容を少しだけご紹介

・ホワイトハウス御用達の優美な赤ワイン

・ロバートパーカー氏が絶賛の生産者による白ワイン

・フランス大統領官邸の公式シャンパーニュに選出された逸品



２.

セラー専科 25周年記念 感謝福袋

販売価格:22,000円(税込)

https://item.rakuten.co.jp/cellar/wfb2/



内容を少しだけご紹介

・ドメーヌ デュジャックの醸造責任者がコンサルタントを務めるカリフォルニアの赤

・ムルソーのコミューンで最も古いブドウの樹による白

・クリュッグとサロンに挟まれた奇跡の区画によるグランクリュシャンパン

■ワインセラー「ルフィエール」の対象アイテムがポイント20倍

9/30(火)24時までの期間中、ワインセラー「ルフィエール」より展示棚の大型セラーGALLERY88や、大容量171本の収納本数を誇るセラーPRO171など人気機種を必ず楽天ポイント20倍でご購入いただけます。

イベントURL：https://search.rakuten.co.jp/search/mall/P20%E5%80%8D%E2%98%85/562637/?sid=193924

■25周年記念SALEも開催

人気のスパークリングワインが最大2,500円OFF、ワインセット250円OFFなど特別な企画多数

イベントURL：https://www.rakuten.ne.jp/gold/cellar/event/sale/

これからも「セラー専科」はお客様のワインライフを豊かにする最高のパートナーとして、より良い商品とサービスを提供できるよう邁進してまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

【本件に関するお問い合わせ先】

ワイン＆ワインセラー セラー専科

楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/cellar/

【会社概要】

会社名：株式会社イズミセ

代表者：代表取締役 戸塚尚孝

所在地：京都府京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町82

京都恒和ビル4F

URL： https://www.izumise.co.jp/