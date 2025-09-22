バースデイ、祝・25周年！「25th ANNIVERSARY ハロウィンパーティー」を 9/23（火）より開催！先着順でオリジナルノベルティをプレゼント！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループのベビー・子供用品『バースデイ』の25周年を記念し、全国の店舗にて「25th ANNIVERSARY ハロウィンパーティー」を開催することをお知らせいたします。

■25th ANNIVERSARYハロウィンパーティーについて

今年で25周年を迎えた『バースデイ』では、9/23（火）より全国の店舗にて「25th ANNIVERSARYハロウィンパーティー」を開催します。オリジナルブランドやキャラクターデザインのハロウィンコスチュームなど、パーティーに欠かせないアイテムを豊富に取り揃えております。

■オリジナルノベルティをプレゼント！

セール期間中、店内商品を税込4,000円以上お買い上げいただいた先着30名様に、バースデイオリジナルのペーパークラフトパンプキンをプレゼントします。

※ノベルティはなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。また、配布は小学生以下のお子様に限定させていただきます。

■バースデイのSNS・公式アプリはこちらから

https://www.shimamura.gr.jp/sns/#birthday

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）