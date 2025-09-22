アベイルオンラインストア、「寒さ対策」「ゴルフ」「ラージサイズ」特集を 9/22（月）より開催！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループのカジュアル＆シューズ『アベイル』のオンラインストアにて、9月22日（月）12：00より「寒さ対策」「ゴルフ」「ラージサイズ」特集を開催することをお知らせいたします。

■アベイルオンラインストアで3つの特集を開催！

9/22（月）12：00～ 10/ 5（日）23：00の期間、「寒さ対策」「ゴルフ特集」「ラージサイズ特集」を開催します。

●寒さ対策

暖かさと機能を兼ね揃えたアベイルのプライベートブランド「＋暖（プラダン）」シリーズを販売します。真冬を楽しく快適に過ごすことができるアウターをご用意しています。

●ゴルフ特集

かわいいキャラクターとコラボしたゴルフアイテムを販売します。ゴルフマーカーやセルフスタンドクラブケースなど、ゴルフがもっと楽しくなるアイテムを豊富に取り揃えております。

●ラージサイズ特集

『la farfa SHOP』で先行販売したラージサイズの洋服やシューズなどを販売します。インフルエンサーとコラボした多種多様なアイテムをご用意しています。

※お届け予定時期は商品によって異なりますので、該当の商品ページをご確認ください。

●アベイルオンラインストアはこちら

https://www.shop-shimamura.com/?b=avail&utm_source=corp&utm_medium=owned&utm_campaign=avpromo_0922ecfair_press(https://www.shop-shimamura.com/?b=avail&utm_source=corp&utm_medium=owned&utm_campaign=avpromo_0922ecfair_press)

■アベイル公式アプリ・SNSはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/#avail

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/avail/

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）