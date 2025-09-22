里つばめ先生のコミックス『東京似非紳士倶楽部』『落花と破鏡の』の発売を記念してemo cafe池袋・大阪にてコラボカフェ開催が決定!!

株式会社大洋図書

コミックスの発売を記念して、里つばめ先生初のコラボカフェが池袋と大阪で開催されます。「GAPSシリーズ」の片桐 聡と「DOGSシリーズ」の矢島千紘がキービジュアルとして皆様をお出迎えします。

新刊＆既刊作品をモチーフにしたカフェメニュー、描き下ろしキービジュアルと既存イラストを使用したグッズに、里つばめ先生の手書きコメント付複製原画、今回のカフェのための特別描き下ろし漫画の複製原画も展示されます。

ほかでは決して見ることのできない貴重なこの機会、ぜひ里つばめ先生の世界をお楽しみください☆

池袋会場は9月22日（月）19：00よりご予約受付開始!!

【イベント名】CAFE SWALLOW

【イベント特設ページ】池袋 https://emocafe.jp/collaboration/cafe-swallow/

大阪 https://emocafe.jp/collaboration/cafe-swallow-osaka/

【開催場所】

〈東京会場〉emo cafe 池袋

住所：東京都豊島区東池袋1-23-9 スタックビル8F

開催日程：2025年9月26日（金）～10月15日（水）

営業時間：OPEN 11:20 / CLOSE 20:00（平日/休日）

来店方法：店内飲食（INSTORE）/テイクアウト（TAKE OUT）

店内飲食ご予約方法：先着ご予約制 2025年9月22日（月）19:00より ご予約はこちら(https://emocafe.jp/collaboration/cafe-swallow/)

〈大阪会場〉emo cafe 大阪

住所：大阪府大阪市中央区南久宝寺町3-2-15 SANKYUBASHI GARDENSCAPE2階 F区画

emo cafe大阪

開催日程：2025年11月27日（木）～12月14日（日）

営業時間：OPEN 11:20 / CLOSE 20:00（平日/休日）

来店方法：店内飲食（INSTORE）/テイクアウト（TAKE OUT）

店内飲食ご予約方法：COMING SOON…

【実施内容】

・展示

・コラボカフェ

・書籍、イベントオリジナルグッズ販売

【コラボレーションメニュー情報】

【オリジナルグッズ情報】

※新刊のサイン本抽選販売も予定!!

【ご注文＆ご購入特典情報】

詳しくはイベント特設ページ(https://emocafe.jp/collaboration/cafe-swallow/)をご確認のうえお申込みください。

【新刊情報】

●H&C Comics ihr HertZ Series

2025年10月1日発売

『東京似非紳士倶楽部』（里つばめ／著）

［あらすじ］

東京のとある街にある会員制紳士倶楽部ミモザ。そこには閑を持て余した名家の御曹司たちが集う。独身バツイチの副会長・西園寺、呪いの人形を愛する加賀美に、硬派の五十嵐、自由人の北大路に、美形ブラコンの一ノ瀬兄弟、甘いもの好きな早乙女に、筋トレ愛好家の綾小路。個性豊かな彼らは、敬愛する会長・伊集院のみんなで刺激的な楽しみを体験したい！ という願いを叶えるため、知力財力を駆使する。SP付きの大人の遠足には、姉の婚約者である伊集院会長に恋をする二条大雅も加わって!?

一見紳士、実はくせ強似非紳士たちの恋愛譚、誕生！

作品詳細はこちら：https://bs-garden.com/product/00074/

H&C Comics CRAFT SERIES

2025年10月1日発売

『落花と破鏡の』（里つばめ／著）

［あらすじ］

仕事で体調を崩した藍沢真智は、友人の勧めをきっかけに、十年以上離れていた地元に戻ってきた。そこで、幼なじみの然と再会する。すっかり大人になり、家業を継ぎ和尚になった然は、昔とは少し印象が違っていた。世慣れた振る舞いを見せる然に戸惑う真智だったけれど… 恋愛する権利はないと思ってきた真智に、幸せになる権利がないと思ってきた然。

ふたりが見つけた答えは――?

作品詳細はこちら：https://bs-garden.com/product/00075/

【大洋図書b's-garden公式HP】https://bs-garden.com/

【ihr HertZ&CRAFT編集部X（旧Twitter）】https://x.com/ihrHertZ_CRAFT