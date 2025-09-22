世界陸上2025に参加したウクライナ・リトアニア選手団へ那須塩原市を通じて「リカバリーケア リヴァイブ」を貸与、「リカバリーケアローラー」を提供

ミューラージャパン株式会社

米国で60年以上活躍している「Mueller（ミューラー）」日本法人であるミューラージャパン株式会社（本社：神奈川県横浜市中区 代表取締役：佐藤 正師）は、9月13日（土）より東京・国立競技場で開催された東京2025世界陸上競技選手権大会に参加したウクライナ・リトアニア両国の選手団に対し、那須塩原市を通じて当社製品「リカバリーケア リヴァイブ」を貸与し、「リカバリーケアローラー」を提供いたしました。

なお、「リカバリーケアローラー」に関しては、両国の国旗の色に沿い、ウクライナ選手団へは「ブルーラベンダー」を、リトアニア選手団へは「レッド」を提供いたしました。

左）リカバリーケア リヴァイブ M2 フルレッグパック、右）リカバリーケアローラー ブルーラベンダー

両国の選手団は大会前の事前合宿を那須塩原市で行っており、今回の取り組みは同市の国際交流・スポーツ支援の一環として実現しました。世界陸上は多くの熱戦の末に閉幕しましたが、その舞台裏で、当社のリカバリー製品がトップアスリートのコンディション維持に、宿泊先だけでなく、フィールドでもご活用いただきました。

選手団と提供内容

＜ウクライナ選手団＞

女子走り高跳び世界記録保持者 世界陸上2025銅メダリスト ヤロスラワ・マフチフ選手、

パリオリンピック男子ハンマー投げ銅メダリスト ミハイロ・コハン選手 など。

＜リトアニア選手団＞

男子円盤投げ世界記録保持者 世界陸上2025銀メダリスト ミコラス・アレクナ選手

マルティナス・アレクナ選手 など。

提供製品について

リカバリーケア リヴァイブ

空気圧によりつま先から大腿部へ加圧、血液・リンパの流れを促進し効率的なリカバリーを実現。

リカバリーケア リヴァイブ M2 フルレッグパック

リカバリーケアローラー

セラピストの手もみ感覚を再現する独自構造で、筋膜リリースやリカバリーをサポート。

リカバリーケアローラー ブルーラベンダー

コメント

ミューラージャパン株式会社 代表取締役 佐藤 正師

「今回、那須塩原市を通じて世界陸上の選手団をサポートできたことを大変光栄に思います。特に、最終日の女子走り高跳び決勝の場では、当社の「リカバリーケアローラー」がマフチフ選手の競技の間の休息時に枕としても利用され、本当に嬉しく思います。ミューラージャパンは、今後も地域社会と連携しながら、トップアスリートから一般のスポーツ愛好家まで幅広く支えてまいります。」

会社概要

会社名：ミューラージャパン株式会社

所在地：神奈川県横浜市中区山下町74番地1 大和地所ビル

代表者：代表取締役 佐藤 正師

設立：2007年

事業内容：米国 Mueller Sports Medicine 社製テーピング用品、サポーター、スポーツトレーナー、プロチームなどへのスポーツケア(R)製品の輸入・販売。

公式サイト：https://muellerjapan.com/