【TIFFANY & CO.】「ブルー ブック 2025：シー オブ ワンダー」の最終章を飾るフォール コレクションを発表

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク

ティファニーは、至高のハイジュエリー「ブルー ブック 2025：シー オブ ワンダー」のフォール コレクションを発表いたします。ジュエリー &ハイジュエリー部門チーフ アーティスティック オフィサーを務めるナタリー・ヴェルデイユのデザインによる最新コレクションは、スプリングとサマーに続き、約40作品もの比類ないデザインを通じて、海が秘める果てしない神秘を探求し続けます。アーカイブに残るジャン・シュランバージェのクリエイションを再解釈した「ブルー ブック 2025：シー オブ ワンダー」は、彼の審美眼に満ちた傑作に新たな命を吹き込み、海がもたらす有機的な造形や幻想的な美しさを讃えています。フォール コレクションでは、「アンカー（錨）」、「アネモネ（イソギンチャク）」、「オーシャン フローラ」、「シェル」、「アーチン（ウニ）」、「マーメイド」の各章が、本コレクションの荘厳な物語を完成させ、卓越したクラフトマンシップ、稀少なジェムストーン、そして詩的なストーリーが織りなす世界を体現しています。

「『ブルー ブック 2025：シー オブ ワンダー』のフォール コレクションでは、夢のような海中世界の探求をさらに掘り下げています。アンカー、アネモネ、シェル、アーチン、マーメイド、オーシャン フローラの各章にわたり、ジャン・シュランバージェが着想を得た海の世界の造形美を現代的な視点で再解釈し、新たな発見をもたらします。それはトランスフォーメーションの詩的な表現であり、海の美しさが現代的な傑作の中に鮮やかに再構築されています。」とティファニーのジュエリー & ハイジュエリー部門チーフ アーティスティック オフィサー、ナタリー・ヴェルデイユは語っています。

「アンカー」の章では、1939年にジャン・シュランバージェが手掛けた、力強さと均整のとれたデザインが象徴的な、ルビー、アメシスト、ピンク サファイヤによるブローチを再解釈しています。新作のペンダント、リング、ブレスレットには中央にクッション カットのダイヤモンドを配し、伝統的な錨の構造や幾何学的なフォルムがもたらすバランス感を、モダンなデザインへと昇華しています。ペンダントは、プラチナと18Kゴールドに2カラットを超えるダイヤモンド、リングには5カラットを超えるダイヤモンド、そしてブレスレットには1カラットのダイヤモンドがあしらわれ、それらを囲む繊細なダイヤモンドが華やかさを添え、センターストーンの光輝くクオリティを一層引き立てます。

ジャン・シュランバージェの遊び心あるイソギンチャクのブローチから着想を得た「アネモネ」の章は、躍動感とイマジネーションに満ちています。この章を飾るのは、彫刻を施したゴールドのアクセントとダイヤモンドによる流麗なネックレスで、アフリカのモザンビークにある名高い鉱山から調達された合計約5カラットに及ぶアンエンハンスメントのルビーを3石あしらい、生命感に満ちた意匠が際立ちます。卓越した色彩と高いクオリティを誇るルビーは、構築美の中でダンスを舞うかのように魅力を放っています。

「シェル」の章は、海がもたらす自然の造形美と質感を讃えています。プラチナとゴールドが波打つ曲線を描き、波の先端にはホワイト ダイヤモンドとイエロー ダイヤモンドがセットされた立体感のあるクリエイションです。目を奪うほどに美しい「シェル」のブローチは、8.62カラットのグリーン トルマリンを主役に、ホラガイの非対称性を大胆に表現しています。

自然とシュルレアリスムの世界が融合した「アーチン」の章は、ウニが持つ放射状に広がる対照性を大胆で優美なデザインへと昇華しています。19世紀から受け継がれる高度なエナメル装飾技法であるパイヨン エナメルを取り入れることで、ウニの虹色に輝く質感を彷彿とさせます。幾層にも重なる艶めくデザインは、煌めく海の神秘を想起させます。

神秘的な姿が印象的な「マーメイド」の章は、ナタリー・ヴェルデイユの創造的な視点を通して、その魅力を探求します。プラチナ、ローズゴールド、ダイヤモンドが施されたブローチは、尾ひれにあしらわれた10カラットを超えるブラック オパールが存在感を放ち、華麗に舞う人魚の姿を描き出しています。魅惑的なリング、イヤリング、ネックレスも揃い、深海の神秘を讃えています。

「オーシャン フローラ」の新作として登場するのは、唯一無二のハイジュエリー タイムピースです。マザー オブ パールの文字盤には12時のインデックスにターコイズが配され、同デザインのダイヤモンド ブレスレットの装飾を組み合わせた傑作です。

「ブルー ブック 2025：シー オブ ワンダー」フォール コレクションは、9月19日にイタリア ミラノで開催されるエクスクルーシブなハイジュエリーイベントで披露され、今年のブルー ブック コレクションの最高潮を迎え、荘厳な物語を完成させます。