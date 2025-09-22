2025年9月25日(木) ～10月1日(水) 京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店 にて 「Get in touch展」「東ちづるポップアート～まぜこぜ原画展～」同時開催

一般社団法人Get in touchGet in touchの活動の写真

■Get in touch展

日時：2025年9月25日(木) ～10月1日(水)

会場：京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店 2階イベントスペースII

誰も排除しない「まぜこぜの社会」をめざして活動する一般社団法人Get in touch。

13年にわたる活動の軌跡を、パネル展示でご覧いただけます。

「まぜこぜ」の心地よさを、多様な妖怪たちとお楽しみください。

Get in touch代表の東ちづる、Get in touchメンバー、そして、子泣き爺が交代で、皆さまをお待ちしております！！

京王百貨店イベント紹介ページ

https://www.keionet.com/info/seisekisakuragaoka/topics/004891.html(https://www.keionet.com/info/seisekisakuragaoka/topics/004891.html)

■一般社団法人Get in touchとは

2011年に活動をスタートし、2012年に法人化。俳優の東ちづるらが設立。

アートや音楽、映像、舞台などのエンターテインメントを通じて、だれも排除しない「まぜこぜの社会 」を目指して活動中。

4月2日の世界自閉症啓発デーを「WarmBlueDay」と命名し、企業・自治体などに「東京を⻘く染めよう 」と呼び掛ける「WarmBlue キャンペーン」を展開するほか、

マイノリティパフォーマーが集結する舞台「月夜のからくりハウス～まぜこぜ一座～」や、LGBTQのリアルな声を集めた映画「私はワタシ over the rainbow」、障害者アーティストのアート作品と社会とをつなげる「MAZEKOZEアート」など、コンテンツ多数。

生きづらさを抱える人たちとのトーク＆グループセッション「生きづらさだヨ！全員集合！」、「スナック★げっと～チイママちづる～」などもYouTube配信中。

Get in touch公式サイト：https://www.getintouch.or.jp/

Get in touch紹介動画(3分）：https://youtu.be/Pq0ie09fB84?si=Iw4rU2l6PbyqRpB4

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Pq0ie09fB84 ]

■チャリティグッズ販売

Get in touchオリジナルチャリティグッズの販売をいたします。

売上はすべて、誰も排除しない「まぜこぜの社会」をめざすための活動費となります。

・Get in touchTシャツ

Get in touchメンバーの東ちづる（俳優）、中津川浩彰（芸術家）、イドマサノリ（デザイナー）、

そして絵本作家スギヤマカナヨさんのイラストをコラボしたオリジナルTシャツ。

・Get in touch湯呑み

妖怪Getちゃんが登場！手のひらサイズのかわいい湯呑みです。

・Get in touch手ぬぐい

妖怪Getちゃんが手を繋ぐ、大人気の手ぬぐいです。

・映画「まぜこぜ一座殺人事件～まつりのあとのあとのまつり～」パンフレット

U-NEXTやAmazonPrimeで配信がスタートしているGet in touch制作映画「まぜこぜ一座殺人事件 ～まつりのあとのあとのまつり～」パンフレットを販売します。

Get in touchオリジナルTシャツを着る、メンバーの三ツ矢雄二（声優）と東ちづる(俳優・Get in touch代表）妖怪湯呑みと手ぬぐいの写真映画「まぜこぜ一座殺人事件」パンフレット写真

■「東ちづるポップアート～妖怪魔混原画展～」同時開催

期間中は、Get in touch代表・俳優の東ちづるが描く妖怪たちとコラボします。

こちらも「まぜこぜ」！！

お楽しみください。

【俳優・東ちづる×ドイツうまれのぬいぐみ「NICI(ニキ)」がコラボ！妖怪キーホルダー 『ちづるん』発売中！】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001162.000028143.html

東ちづるポップアート～妖怪魔混原画展～フライヤー表東ちづるポップアート～妖怪魔混原画展～フライヤー裏