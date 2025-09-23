新登場！次世代AIポートレートレタッチソフト「Tenorshare PixPretty」をリリース

Tenorshare(Hongkong)Limited

Tenorshare株式会社は、2025年9月8日（月）より、AIを活用したポートレート向け画像編集ソフト「Tenorshare PixPretty」を正式リリースしました。本ソフトは、顔・体のリシェイプ、肌・髪色の調整、色補正、フィルター適用など、高度な編集機能を誰でも直感的に操作できるインターフェースで提供します。

Tenorshare PixPretty-新製品について

最新リリース！ポートレートレタッチソフトTenorshare PixPrettyで効率に写真編集- AIによる肌・顔・体の自然な補正機能

シミ・ニキビ・ほくろ・しわなどをワンクリックで除去しつつ、肌の質感や立体感を失わずに自然に仕上げます。特に SNS 投稿やプロフィール写真に最適で、修正したことを感じさせない自然さが特徴です。

- 顔・体の理想的なプロポーション調整

フェイスラインをシャープにしたり、目や鼻の形を理想的に整えるなど、AIが自動でバランスを判定。自撮りからウェディングフォトまで幅広いシーンで、美しさを引き立てます。

- プロ品質のカラーグレーディング

露出補正や色温度調整、カーブ機能に加え、豊富なフィルタープリセットを搭載。映画風、ヴィンテージ風、モダンなルックなど、ワンクリックで印象を大きく変えられます。

- スピーディー＆効率的な編集フロー

複数の写真を一括で処理できるバッチ編集機能を搭載。さらにプリセットを保存すれば、次回からワンクリックで同じ補正を適用可能です。時間のかかる手作業を大幅に短縮します。

- 多様なフォーマットに対応

JPEGだけでなくRAWフォーマットにも対応。細かなシャドウ・ハイライトの調整が可能で、写真家やプロデザイナーのニーズにも応えます。

- 初心者でも安心の操作性

ドラッグ＆ドロップやスライダー中心の操作画面で、複雑な手順を踏まずに誰でもすぐに使えます。写真編集初心者でも短時間でプロ級の仕上がりを得られます。

新規ユーザー向け特別キャンペーン実施中！

今すぐ「Tenorshare PixPretty(https://www.tenorshare.jp/products/ai-portrait-photo-retoucher.html)」を試して、14日間無料トライアルと200クレジットをゲット！新しいデスクトップ向けAIポートレートレタッチソフトを体験し、より美しい写真編集をお楽しみください。さらに、キャンペーン期間中に購入すると特典が増えます！この機会にぜひご利用ください。

Tenorshare PixPrettyの利用環境と入手方法は？

対応OS：Windows 10／11（macOSは近日対応予定）

価格体系：購入版あり。新規ユーザーは14日間・200クレジットまで無料で利用可能

ダウンロード方法：Tenorshare公式サイトより無料体験を含むダウンロードが可能

公式HPより無料DL可能 ➤https://www.tenorshare.jp/products/ai-portrait-photo-retoucher.html

【会社概要】

会社名:Tenorshare

製品名：Tenorshare PixPretty

公式サイト: https://www.tenorshare.jp/

公式Twitter(ツイッター)：https://twitter.com/Tenorshare_JP

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TenorshareJapan