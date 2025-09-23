公益財団法人日本ボールルームダンス連盟

19年ぶりの日本開催「世界プロフェッショナルダンス選手権大会」

社交ダンスのNo.1が幕張メッセで決まる

公益財団法人日本ボールルームダンス連盟 2025年9月23日 11時00分

「世界プロフェッショナルダンス選手権大会」を、10月18日(土)～19日(日)に幕張メッセで開催します。世界25か国からトップ選手が集まり、熱き戦いを繰り広げる世界大会です。

各国を代表する2 組のペアが出場し、その年の世界チャンピオンを決定する歴史的かつ権威ある大会。日本開催は『19年ぶり』であり、世界でも稀な「ラテン部門」と「ボールルーム部門」の同時開催となります。

次の世界選手権がいつ日本で開催されるかわかりません。

皆様、是非この機会に世界のダンスを堪能してください。

■出場予定選手（一部）

【ラテン部門】

野村 直人・山崎 かりん（日本）

八谷 和樹・皆川 円（日本）

Dorin FRECAUTANU・Marina SERGEEVA（イギリス） ※前回大会チャンピオン

Kirill Belorukov・Valeriya Aidaeva（ロシア） ※前回大会2位

Klemen Prasnikar・Alexandra Averkieva（スロベニア） ※前回大会3位

【ボールルーム部門】

福田 裕一・エリザベス グレイ（日本）

金野 哲也・井之口 香織（日本）

Dusan Dragovic・Valerio Dragovic（イギリス） ※前回大会チャンピオン

Madis Abel・Liis End（エストニア） ※前回大会2位

Alex Gunnarsson・Ekaterina Bond（アイスランド） ※世界ランキング2位

■大会概要

開催日：2025年10月18日（土）、19日（日）

大会名：世界プロフェッショナルダンス選手権大会

マダム・ローダンスグランプリ2025 第75回WDC プロフェッショナルラテン選手権

マダム・ローダンスグランプリ2025 第88回WDC プロフェッショナルボールルーム選手権

会 場：幕張メッセ・幕張イベントホール（千葉市美浜区中瀬２-１）

主 催：公益財団法人日本ボールルームダンス連盟

公 認：World Dance Council（WDC）

―――――――――――――――以下、メディア向け限定公開―――――――――――――

■取材に関するお問い合わせ先

当日ご取材いただけるメディア関係者の方は、10月10日（金）までに下記連絡先まで事前にご連絡をお願いいたします。

公益財団法人日本ボールルームダンス連盟（取材担当）

大宮 淳（おおみや あつし）

Mail：dance-omiya@jbdf.or.jp

TEL：03-5652-7351（平日10時～18時）