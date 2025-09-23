フードドライブ実践へ　伊勢崎市の中等教育学校で「SDGs特別授業」　10月2日（木）〔群馬〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム群馬（本部：高崎市中大類町、理事長：大平真紀子）は、10月2日（木）に伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校（清水義博校長）で「SDGs特別授業」を開催します。「わたしたちにできること」をテーマに、生徒たちは食品ロスの削減や食料支援につながるフードドライブの実施とリサイクルの現状に焦点を当て意見交換します。

子どもたちと考える 持続可能な社会のためにできること

特別授業は、伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校で開催します。パルシステム群馬の職員が講師となり、持続可能な生産と消費を目指す生協の事業や活動の事例などを紹介しながら、SDGsの本質を考えます。

参加するのは2年生約150人です。世界的な課題であるごみ問題やエシカル消費の考え方を伝え、SDGsの目標12「つくる責任つかう責任」への理解を深めます。生徒たちは学習の実践として予定するフードドライブやリサイクル活動に向けて意見交換します。未来に向けた「行動」や「選ぶ」ことの重要性を踏まえ、一人ひとりができることを考えます。

パルシステム群馬は、教育機関や地域のSDGs達成に向けた担い手育成のニーズに応えるため、「SDGsスクールアクション」として連携しています。2019年度から県内の学校と連携し、生協の活動事例からSDGsを紹介し、持続可能な社会の担い手育成を目指してきました。

パルシステム群馬はこれからも、未来を担う子どもたちとともに地域にSDGsの価値観を広げ、誰一人取り残さない持続可能な社会を目指します。

SDGs特別授業「SDGs～わたしたちにできること～」（実践へ） 開催概要

■日時：10月2日（木）15：10～16：05

■場所：伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 多目的室（群馬県伊勢崎市上植木本町1702－1）

■対象：2年生（約150人）

■講師：パルシステム群馬 SDGs推進本部職員

▲2024年度に実施した特別授業生活協同組合パルシステム群馬

