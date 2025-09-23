FM AICHIの交通安全キャンペーン「Do! Safety 2025」セカンド・ステージがスタート！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）は、セーフティ・ドライバーズ・キャンペーン「Do! Safety 2025」セカンド・ステージを、本日9月23日（火・祝）よりスタート。ファースト・ステージから引き続き、事故の増える年末に向けて、ラジオを通じて交通安全を呼び掛けていきます。

- コンテストの歴史と今年度のコンテストについて

「Do! Safety」は、1999年より実施しているFM AICHIの交通安全キャンペーン。年に2回、リスナー参加による「100日間無事故無違反コンテスト」を実施し、期間中無事故無違反を達成したリスナーに抽選で、豪華プレゼントが当たる、という企画です。今年度のセカンド・ステージは9月23日（火・祝）から、100日後の12月31日（水）まで。コンテストへのエントリーはFM AICHIの「Do! Safety」専用ページから。個人エントリーの他、会社やファミリー・グループでのエントリーも受け付けています。

プレゼントは「Shark EVOPOWER DX WV515JOR（ハンディクリーナー/3名）」「Jackery ポータブル電源&ソーラーパネルセット（1名）」「カタログギフト20,000円相当（5名）」「ガソリンのギフト券 10,000円分（5名）」「ReFa FINE BUBBLE ONE（シャワーヘッド/2名）」。また、参加者のうち希望者全員に「Do! Safety 特製交通安全ご祈祷済みステッカー」をプレゼントします。

「Do! Safety」キャンペーンへのエントリーはこちら(https://fma.co.jp/do/?c=entry)

＜「Do! Safety2025」セカンド・ステージ 概要＞

○コンテスト期間：2025年9月23日(火・祝)～12月31日(水)

○エントリー締切：2025年11月30日(日) 必着

○エントリー資格：愛知県在住、在学、在勤のドライバー/ライダー

(個人のほか、ファミリー・グループでのエントリーも受付します。)

○「Do! Safety」公式ホームページ：https://fma.co.jp/do/

※キャンペーンに関する最新情報はホームページにてご確認下さい。

○主催：FM AICHI

○後援：愛知県警察 / 愛知県 / 名古屋市

○協力：トヨタ自動車 / NTP名古屋トヨペット / 一般社団法人日本自動車連盟

○協賛：グループエスカラデー / 名阪急配株式会社 / ランドキャリー / 名古屋高速道路公社 / 生活協同組合コープあいち / ナスバ（（独）自動車事故対策機構）

- ファースト・ステージに続き、トップ・アスリート4名がアンバサダーに就任！

ファースト・ステージから引き続き、トヨタ自動車株式会社の協力をいただき、各スポーツ競技で活躍するトップ・アスリート、石山大輝選手（パラ陸上走幅跳）、奥井章仁選手（ラグビー）、切石結女選手（女子ソフトボール）、水町泰杜選手（ビーチバレーボール）の4名にキャンペーン・アンバサダーに就任いただいています。4名には期間中、FM AICHIの放送やSNS、キャンペーンポスター等を通じて、愛知県の交通事故を減らす為の活動にご協力いただきます。

（左上から時計周りに）水町泰杜選手（ビーチバレーボール）、奥井章仁選手（ラグビー）、石山大輝選手（パラ陸上走幅跳）、切石結女選手（女子ソフトボール）

- リスナーからのボイスメッセージをラジオCMに！

こちらもファースト・ステージより引き続き、リスナーから送られた交通安全に関するボイスメッセージを、「Do! Safety」キャンペーンのCMとしてFM AICHIの放送でオンエアします。スマートフォン等で録音したボイスデータ（mp3、aac、m4a）を専用メールアドレスにお送りいただき、その中から数本をセレクトし、CMとしてFM AICHIの放送でオンエアします。採用されたリスナーには、3,000円分のQUOカードをプレゼント！あなたの声で、FM AICHIリスナーに交通安全を呼び掛けて下さい！応募に関する詳細、注意事項などは下記サイトにてご確認下さい。

「Do! Safety」CM出演者募集について(https://fma.co.jp/do/?c=entry#cm)

FM AICHIではこれからも「Do! Safety」を合言葉に、リスナーとともに交通安全に努め、ラジオの放送を通じて悲惨な交通事故を減らすための活動を続けていきます。