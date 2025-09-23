EPO¡¢10·î1Æü¡ØEPOFUL¡ÙÈ¯Çä¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢45¼þÇ¯¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ò¥Ã¥È¡¦¥é¥¤¥ô¤ÏÅìµþ¤ÈÂçºå¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª
À¤³¦Åª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈEPO¤¬Åìµþ¤ÈÂçºå¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖEPO ¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ò¥Ã¥È¡¦¥é¥¤¥ô ～45th ANNIVERSARY PARTY!!～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£1980Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¡ÖDOWN TOWN¡×¡ÖÅÚÍË¤ÎÌë¤Ï¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¡Ö¤¦¡¦¤Õ¡¦¤Õ¡¦¤Õ¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¶áÇ¯¤Î¡È¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¡É¥Öー¥à¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢EPO¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¹¤âÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¤ÈÂçºå¤È¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£
Åìµþ¸ø±é¡¢2,000¿Í¤¬ÂÔ¤Ä¥é¥¤¥Ö¤ÎÄ¾Á°¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢EPO¤ËÄ¾·â¼èºà¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£¡Ö20Âå¤Îº¢¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âË»¤·¤¹¤®¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ò²Î¤¦¤Î¤¬¥Ä¥é¤¯¤ÆÇº¤ó¤À»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤ë¤¦¤Á¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê²»³Ú¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ë¤Ï¡È¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¡É¤ò²Î¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼«Í³¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇËþÂ¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Þ¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¹¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¦¡¦¤Õ¡¦¤Õ¡¦¤Õ¡×¤Î²Î»ì¤â¡Ø¤³¤ì¡¢º£¤Î»ä¤Î²Î¤«¤â¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï40¼þÇ¯¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î´Ö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¶Ê¤òºî¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤Ä½àÈ÷¤·¤Æ¡¢½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Ë¤â½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢45¼þÇ¯¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ë»ä¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ë¤³¤Î²ñ¾ì¤ÇºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£º£¡¢²Æì¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡ÖÌ¿¥Ì¸æ½Ë»ö¥µ¥Ó¥é¡×¡¢¡ÈÌ¿¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀïÁè¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Ì¿¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ·ÝÇ½¤òÉü³è¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î¾õ¶·¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤·¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡È¤ª½Ë¤¤¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
³«±é»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢2,000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÄÃæ¡¢Çò¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÎEPO¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡Ö¤¯¤Á¤Ó¤ë¥Ìー¥É¡¦ºé¤«¤»¤Þ¤¹¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¡Ö¤¦¤ï¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤É¡×3¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¡ª¡¡¡ØEPO ¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ò¥Ã¥È¡¦¥é¥¤¥ô¡Ù¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È½ÂÃ«¸ø²ñÆ²¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ë¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë¤³¤³¤Ç²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀÎ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Æ¡¢45¼þÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æµã¤¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç°§»¢¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥ìー¥É¡×¡Ö²»³Ú¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¡×¤Ê¤É¤ò²Î¾§¡£
º£²ó¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ãー¤Ç¥ー¥Üー¥Ç¥£¥¹¥È¤ÎÀ¶¿å¿®Ç·¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Îº´¶¶²Â¹¬¡¢¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¤ÎºÙ°æË¡Ê¥ー¥Üー¥É¡Ë¤ÈÌî¸ýÌÀÉ§¡Ê¥É¥é¥à¡Ë¡¢¥Ùー¥¹¤ÎÀ¥Àî¿®Æó¡¢¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº´Æ£Àµ¼£¤È¤¤¤Ã¤¿ï£¡¹¤¿¤ëÌÌ¡¹¡£À¶¿å¤Èº´¶¶¤ÏEPO¤ÈÆ±¤¸¹â¹»¡ÊÅÔÎ©¾¾¸¶¹âÅù³Ø¹»¡Ë½Ð¿È¤Ç¡¢EPO¤¬2Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÀ¶¿å¤Ï3Ç¯À¸¡¢º´¶¶¤Ï1Ç¯À¸¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¡È²»³Ú¡É¤Ç·Ò¤¬¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
MC¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï3¿Í¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¤³¤È¤ä¥Ç¥â¥Æー¥×¤òºî¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥³¥ó¥µー¥È¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢²û¤«¤·¤¤»×¤¤½ÐÏÃ¤âÅ¸³«¤·¡¢¡Ö¥Ïー¥â¥Ëー¡×¤Ç¤ÏEPO¤Î²Î¡¢º´¶¶¤Î¥®¥¿ー¡¢À¶¿å¤Î¥ー¥Üー¥É¤ÇÈäÏª¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ï10·î1Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEPOFUL¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ±Áë²ñ¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡×¡¢¡ÖGift～¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Þ¥É¥ó¥Ê¡×¡ÊÅÚ´ôËã»Ò¤Ø¤ÎÄó¶¡¶Ê¤ò¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¡Ë¤Ê¤É¤â²Î¾§¤·¡¢½ªÈ×¤Î¡ÖDOWN TOWN¡×¡ÖÅÚÍË¤ÎÌë¤Ï¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤âÁíÎ©¤Á¤ÇÂç¤¤Ê¼êÇï»Ò¡¢¤½¤·¤Æ°ì½ï¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç²Î¤¤¡¢°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÊÔÅÓÃæ¤Ç²«¿§¤¤¥É¥ì¥¹¤Ë°áÁõ¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤ÏÇò¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖVitamin E¡¦P¡¦O¡×¡Ö¤¦¡¦¤Õ¡¦¤Õ¡¦¤Õ¡×¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢´¶·ã¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¡¢45¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥é¥¤¥Ö¡ÊÅìµþ¸ø±é¡Ë¤ÎËë¤¬²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖÆ±Áë²ñ¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡×¡ÖGift～¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Þ¥É¥ó¥Ê¡×¤ä¡Ö¤¦¡¦¤Õ¡¦¤Õ¡¦¤Õ¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¤Ê¤É12¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿45¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEPOFUL¡Ù¤¬10·î1Æü¤ËÈ¯Çä¡£¡ÈÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¡É¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»ä¤¬°ìEPO¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤·¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤òÄ°¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é12¶Ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¡¦¤Õ¡¦¤Õ¡¦¤Õ¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¤âÆþ¤ì¤Æ¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î½ÐÍè¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈEPO¼«¿È¤¬¸ì¤ë¤Û¤É¤Î¼«¿®ºî¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¥¢¥ë¥Ð¥à ¡ÖEPOFUL¡×
¹ë²Ú32¥Úー¥¸¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ï¥ì¥¹¥êー¡¦¥ー¤¬»£±Æ¤È¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤òÃ´Åö
2025/10/1 Release XQGR-1005 Äê²Á\3520¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê\3200¡Ë
¼ýÏ¿¶Ê
¡¡ 1.¤¦¡¦¤Õ¡¦¤Õ¡¦¤Õ
¡¡ 2.µã¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ê¤¤
¡¡ 3.°¥½¥¤Îlost love
¡¡ 4.¸å²ù¤µ¤»¤¿¤¤
¡¡ 5.²¦»ÒÍÍ¤Ï·Þ¤¨¤ËÍè¤Ê¤¤
¡¡ 6.Æ±Áë²ñ¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¤¤¿
¡¡ 7.¹ÈÃã¤È¥±ー¥¤ÈÎø¤ÎÏÃ
¡¡ 8.²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤
¡¡ 9.°¦¤ÎÄË¤ß¤Ë¤µ¤è¤¦¤Ê¤é
¡¡ 10 Gift~¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Þ¥É¥ó¥Ê~
¡¡ 11.»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿ÍÀ¸Îó¼Ö
¡¡ 12.¤Ò¤È¤ê¤·¤º¤«
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ https://www.eponica.net/
¡ÊÀëÅÁ¡§¥¥çー¥Éー¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ë¡Ê»£±Æ¡§GEKKO¡Ë