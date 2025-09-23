GEEKOM、22周年を祝う：「ミニPCといえば、GEEKOM」

ギコム株式会社

台北、2025年9月23日 / -- コンパクトコンピューティングのパイオニアである GEEKOM(https://geekom.jp/)は、創業22周年を迎え、「ミニPCといえば、GEEKOM」というスローガンを掲げて盛大に祝賀イベントを開催します。9月22日から10月25日まで、対象となるミニPCモデルが最大50%オフとなる特別割引セールを実施。これは、長年にわたりGEEKOMを支持してくださったお客様への感謝と、今後も変わらぬサービス提供への決意を表したものです。

2003年の創業以来、GEEKOM(https://geekom.jp/collections/minipc)は「妥協しない」という理念を貫いてきました。それは、品質への妥協を一切しないという姿勢から始まります。たとえ生産コストが高くなっても、品質を最優先にしています。初期モデルから最新のハイエンドモデルであるGEEKOM A9 Megaまで、すべてのGEEKOM製ミニPCは、高品質な部品を使用し、徹底的なテストを経て、耐久性、安定性、そして最高レベルのパフォーマンスを実現するように設計されています。その結果、GEEKOMのミニPCは、スタイリッシュで省スペースなデザインでありながら、一般的なデスクトップPCを凌駕する性能を発揮します。

GEEKOM(https://geekom.jp/)が重視しているもう一つは、信頼性への妥協を一切しないことです。製品は堅牢な設計と長期的なサポート体制によって、長期間にわたって安定した性能を発揮するように設計されています。お客様は、GEEKOM製品を購入することで、安心して使えるマシンを手に入れることができると確信しています。

優れた製品には、優れたサービスが不可欠です。GEEKOMは、お客様へのサポートにも妥協しません。世界200以上の都市にサポート拠点を持つなど、お客様へのサポート体制を強化するために、常に投資を惜しみません。製品購入前の相談から、購入後のサポートまで、GEEKOM(https://geekom.jp/)のチームは、迅速かつ親切で知識豊富なサービスを提供し、お客様からの信頼と満足を得ることを第一に考えています。

GEEKOM(https://geekom.jp/)のあらゆる活動の原動力はイノベーションです。GEEKOMは毎年、AIを活用したコンピューティング、静音冷却システム、環境に配慮した素材など、少なくとも2つの主要なイノベーションを開発・提供しています。これらの画期的な成果は、GEEKOMが掲げる未来への大胆なビジョンを反映しており、ミニPCが単なる代替製品ではなく、性能と環境負荷低減という点で新たなスタンダードとなることを示しています。

今回の周年記念イベントは、単なる節目を祝うだけでなくGEEKOM(https://geekom.jp/)が妥協を一切許さない、高性能な小型コンピューティングソリューションを提供するという企業理念を改めて表明する場でもあります。9月22日から10月25日まで、お得なキャンペーンを実施中。GEEKOM ミニPC(https://geekom.jp/collections/minipc)が誇る性能、信頼性、そして革新性を、ぜひこの機会にお試しください。ミニPCを選ぶなら、妥協を許さないGEEKOMが唯一の選択肢です。「ミニPCといえば、GEEKOM(https://geekom.jp/)。」