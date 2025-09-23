株式会社Jsecret・代表取締役 森脇順子氏、FCチャンネルショー2025にて「信長デイトナ」を装着体験

株式会社クロスワン株式会社Jsecret代表取締役・有限会社ジャスティ相談役 森脇順子氏

2025年7月26日（土）、秋葉原UDXで開催された「FCチャンネルショー2025」にて、株式会社Jsecret代表取締役であり、有限会社ジャスティ相談役を務める森脇順子氏に「信長デイトナ（ROLEX Ref.6263/Ser.6412345）」をご体験いただきました。

信長デイトナ（Ref.6263/Ser.12345）

「信長デイトナ」とは、ROLEXが1970年代に製造したクロノグラフモデルです。Ref.6263の中でも、「6263」という数字が織田信長の誕生日（6月23日）および命日（6月2日）を想起させること、さらにシリアルナンバー「6412345」が奇跡的に整った並びであったことから、通称「信長デイトナ」として特別なストーリーを付与した1本です。

過去にはROLEX特化型世界的オークションサイトにおいて約28億円で落札された実績もあり、その歴史的価値と希少性から“唯一無二のヴィンテージ”として注目を集めています。

当社では、この希少なモデルを豊島区・ふるさと納税体験型返礼品として提供し、時間・歴史・文化を感じられる機会として展開しています。

J.secretオフィシャルウェブサイトより

森脇氏は、六本木にてプライベートダイナー「J.secret（ジシクレ）」を運営する株式会社Jsecretを率いると同時に、モデル・タレント事務所Justyの相談役としても活動。

Justyは子役からシニアまで約80名の日本人・外国人モデルやタレントをマネジメントするほか、番組・イベントの企画運営、映画制作、海外事務所との提携など幅広い事業を展開しています。また、女性経営者・インフルエンサーらが集う「ミスの会」や経営者コミュニティ「WA会プレミアム」の運営、さらには「ななかい子供食堂」の主催など、社会的活動にも積極的に取り組まれています。

多方面でご活躍になる森脇氏に「信長デイトナ」をご体験いただけたことは、当社にとっても大変意義深い機会となりました。

今後もこの歴史的腕時計を通じて、文化・芸術・ビジネスをつなぐ新たな価値を創出してまいります。

ふるさと納税の詳細はこちら :https://linktr.ee/furusato_tax_crossone

