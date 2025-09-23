検証必須の予約・日程調整アプリ「Yoyatta」をリリース：フォーム標準搭載＆会議リンク自動発行

株式会社Smartソフト数秒で予約ページを公開。Slack／Zoom／Google Meet／Microsoft Teams／Webexと連携。事前アンケート（カスタム質問）と精密なアクセスコントロールを標準搭載。

【大阪・2025年9月23日（火）】- 株式会社Smartソフト（本社：大阪市） は、予約・日程調整アプリ 「Yoyatta（ヨヤッタ）」 の正式リリースを発表しました。

Yoyattaは検証を必須とする設計で、ゲストはメール認証または Apple／Google／Microsoft／Slack／LINE／GitHub のアカウントでサインインしてから予約を確定します。

ホストはフォーム（事前アンケート）を標準で作成でき、テキスト／単一選択／複数選択／トグルの設問を必須に設定可能。予約確定時には Zoom／Microsoft Teams（Microsoft 365 ビジネス）／Google Meet／Webex の会議リンクを自動発行します。

さらに、メールアドレス／ドメイン、国（IP）に加え、IPv4／IPv6 CIDR許可リストでアクセスを厳密に制御できます。予約ページのパスワード保護、承認制（ホストの手動承認）、同時1件制限（1メール＝同時1件）、最短通知期間にも対応。ホスト側の運用はiOSアプリのみで完結し、Apple App Attest による実行環境の正当性検証、カレンダー単位の Ed25519鍵 を iCloudキーチェーン（E2E暗号化） に保管するパスワードレス設計です。

※Yoyatta は Zoom App Marketplace に掲載（「Yoyatta Meeting Scheduler」）。

主な特長

1/ 検証必須の予約 ＋ ゲストポータル

ゲストはメール認証または Apple／Google／Microsoft／Slack／LINE／GitHub でサインイン。未検証の予約は成立しません。サインイン済みのゲストは、自身の予約を閲覧・キャンセル・ワンタップ参加できます（Web／App Clip 対応）。

2/ フォーム（事前アンケート）を標準搭載

予約ページに テキスト／単一選択（ラジオ・プルダウン）／複数選択（チェック）／トグル を追加可能。必須指定で要件の取りこぼしを防止。

例）氏名・所属、ミーティング目的、対象プロダクト／案件名、プロジェクトID／顧客ID、必要資料URL、NDA同意（トグル） など。

予約フォームをデザイン：テキスト／単一・複数選択／トグルを追加。必要な項目は必須に設定。ゲストはWebページでの予約時にこれらへ回答。

3/ 会議リンク自動発行

Zoom／Microsoft Teams（M365ビジネス）／Google Meet／Webex を連携し、予約確定と同時にミーティングURLを自動発行。ゲストはワンタップ参加。

4/ 精密アクセス制御

- メールアドレス／ドメインの許可／拒否- 国（IP）の許可／拒否- IPv4／IPv6 CIDR許可リスト（指定レンジ以外を遮断）- ページのパスワード保護／承認制／同時1件制限／最短通知期間

5/ iOSファーストのパスワードレス設計

Apple App Attest でアプリ起動の正当性をデバイス×サーバで検証。カレンダーごとの Ed25519鍵 は iCloudキーチェーン（E2E） で安全に保持し、ホストのログインID／パスワードは不要です。

6/ 通知・運用

メール／プッシュ通知／Slack DMボット（および Slack／Discord Webhook）で確実に連絡。iOSホストアプリから直前アラート、システムカレンダー書き込みにも対応。

7/ アナリティクス

予約ページに Google Analytics（GA4）計測ID を付与し、**来訪／転換（コンバージョン）**を計測。

想定ユースケース

学校・大学：教授の1on1オフィスアワー。学校ドメイン限定＋コース／トピック必須で効率化。

セールス／CS／フリーランス：目的／対象製品／予算帯の事前選択でルーティングや承認制と連動。

開発会社・制作スタジオ：クライアントドメインやオフィスのCIDRで公開範囲を限定。リポジトリ／課題URL／期日をフォームで回収。

設備点検・不動産管理：建物・部屋番号、立入可時間（複数選択）、ペット有無（トグル）、許可証番号などを事前収集。

サポート／オンボーディング：環境／バージョン（単一選択）、再現手順（テキスト）、ログURL提出で初回から適任者が参加。

使い方

価格（税込）

対応環境・連携

出展情報（ご参考）

- 作成（iOS）：ページ名・説明・空き時間を設定 → URLとQR を即時発行- 予約（Web／App Clip）：ゲストが日時選択 → フォーム回答 → 検証 → 会議URL受領- 運用（iOS）：承認可否、直前通知、カレンダー登録、Slack通知で抜け漏れなく- Free：予約ページ1つ、プッシュ無制限、メール配信は月20通まで（ホスト通知・ゲスト通知・リマインド等の合算）- Pro：・予約ページ（カレンダー）最大10ページ・通知メール無制限（ホスト通知・ゲスト通知・リマインド等を含む）・フォーム設問 上限：各ページ25項目（テキスト／単一選択／複数選択／トグルの合計）・追加機能：承認制／同時1件制限／パスワード保護／メール・ドメイン・国の許可／拒否／IPv4・IPv6 CIDR許可リスト／GA4計測・月額 \600／年額 \6,000- ホスト：iOS 18 以降- ゲスト：Web／App Clip- 会議：Zoom／Microsoft Teams（Microsoft 365 ビジネス）／Google Meet／Webex- 通知：メール／プッシュ／Slack DM ボット＋Slack／Discord Webhook- 掲載：Zoom App Marketplace（「Yoyatta Meeting Scheduler」）https://marketplace.zoom.us/apps/qKL7u9WjQQ-ja6gNWryDjQ

大阪・関西万博で体験いただけます

日時：2025年10月2日（木）

会場：大阪・関西万博 TEAM EXPOパビリオン（西ゲート付近）

内容：終日ブース展示／14:30-15:00 ステージ発表＆ライブデモ

体験特典：3D Scannerご持参のハンドメイド作品や小物をその場でスキャンし、USDZ／OBJ データを即日お渡し。手指トラッキングで指先から魔法シールドを発動する AR アクション 『Pixel Ninja』 など、当社最新ゲームも試遊可能。

公式情報：https://team.expo2025.or.jp/ja/challenge/570

会社概要

会社名：スマートソフト株式会社（Smart Soft K.K.）

所在地：大阪府大阪市

製品サイト：https://yoyatta.com

https://mszpro.com/yoyatta

https://smartsofuto.co.jp

Zoom掲載ページ：

Yoyatta Meeting Scheduler（Zoom App Marketplace）

https://marketplace.zoom.us/apps/qKL7u9WjQQ-ja6gNWryDjQ

報道関係者お問い合わせ先

担当：広報窓口（株式会社Smartソフト）

E-mail：me@smartsofuto.co.jp

※記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。Microsoft Teams の連携は Microsoft 365 ビジネスアカウントを対象とします。