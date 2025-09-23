あおもりカルチャーナイト2025に「青森駅ビルラビナ、&LOVINA、A-FACTORY」も参画します！

株式会社JR東日本青森商業開発

「Aomori Culture Night（あおもりカルチャーナイト）2025」が2025年9月26日（金）に開催されるにあたり、株式会社JR東日本青森商業開発でも「青森駅ビルラビナ、&LOVINA、A-FACTORY」の一部ショップにて参画いたします。夜間に開放され、文化・芸術・歴史・科学など多彩な体験を通じて、親子で地域文化に触れる特別な夜をお届けしますので、ぜひご参加ください。

カルチャーナイトとは

施設を夜間に開放し、市民や観光客が文化・芸術・歴史・科学などを体験しながら、まちを楽しむイベントです。親子で少し夜更かしをして、地域文化に触れる特別なひとときを。公共施設や文化施設、商業施設、企業などが一斉に開放され、子どもから大人まで、家族や友人とともに多彩な文化を体験できます。

青森駅ビルラビナ、&LOVINA、A-FACTORY各体験メニュー

施設名：青森駅ビルラビナ

施設名：&LOVINA

施設名：A-FACTORY

１．無印良品 店内ツアー＋ワークショップ（定員3組） 17:00～18:00２．&LOVINA バックヤードツアー（各回10組まで） １.18:00～ ２.19:00～３．STARBUCKS キッズバリスタ体験（各回5組） １.17:30～ ２.18:30～ ３.19:30～４．A-FACTORY シードルのひみつツアー（各回5組） １.17:00～ ２.18:00～５．Food Marche シードル塗り絵 17:00～19:00６．Galetteria Da Sasino キッズラテアート体験（先着50名） 17:00～19:30

そのほか、施設ごとに楽しいワークショップやツアーを用意しています。全体の詳細は下記サイトをご確認ください。

https://aomori-yeg.jp/news/aomori-culture-night

※天候等によりプログラム内容の変更・中止が生じる場合があります。最新情報は主催者連絡先にてご確認ください。