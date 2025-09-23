【ゲーテ11月号】ATSUSHI復帰で再始動のEXILEを独占取材。エグゼクティブの「ジャケット」秋冬スタイル特集

株式会社 幻冬舎

仕事に遊びに一切妥協できない男たちが、人生を謳歌するためのライフスタイル誌『ゲーテ11月号』が2025年9月25日に発売となる。今回の特集は、自分らしさを表現できる“スタイルのあるジャケット”。表紙にはメンバー11人が集結したEXILEが登場。

【ファッション特集】自分に合うジャケットの選び方・着方

かつてフォーマルだったジャケットも現代では、カジュアルに使えるなど汎用性が加速している。幅が広がったということは、自身らしさを表現できるということ。正装一辺倒にならないジャケットスタイルを模索し、改めて自分に似合うお洒落を纏いたい。

◼️自分を自分たらしめるコーディネイト術

◼️個性の宿るジャケットスタイル

スタイリスト大久保 篤志／俳優 渡部篤郎／TRADMANʼS BOSAI 小島鉄平

◼️Column／仕事人の偏愛ジャケット

ビームス代表取締役 設楽 洋

Sakas代表取締役 長坂啓太郎

セントラルメディエンス代表取締役 中川隆太郎

ヘラルボニーリテールディレクター 大平 稔

お笑い芸人 岩井ジョニ男

お笑い芸人 友田オレ

俳優 玉置玲央

アーティスト・俳優・プロレスラー 武知海青

バーテンダー 後閑信吾

ABOUT US COFFEE オーナー・ロースター 澤野井泰成

元プロサッカー選手 播戸竜二

元プロ野球選手 五十嵐亮太

◼️2026 Spring & Summer ファッションウィーク詳報

【スペシャルインタビュー】独占28ページ！ EXILE 成熟した男たちの集合知

ATSUSHIの復帰を経て再びEXILEが動き出す。メンバー11人がそれぞれに知見を深めて発揮する集合知。そして、EXILEと後輩たちが「EXILE TRIBE」の一員として巡らせてきた夢のかたち、LDHのパーパス「Circle of Dreams」に迫る。

ECサイト「GOETHE LOUNGE」で、エクスクルーシブなアイテムや体験を！

ゲーテの会員制サービス「GOETHE LOUNGE（ゲーテラウンジ）」では、ここでしか手に入らないハイエンドなアイテムをご紹介。仕事に遊びに一切妥協できないエグゼクティブの我儘をかなえる、エクスクルーシブなアイテムを見逃すな！

GOETHEワイン倶楽部、始動！ 説明会は2025年11月13日

読者と本誌をつなぐコミュニティ、GOETHEワイン倶楽部が始まる。目指すはシャンパーニュ騎士団の称号「エキュイエ」の取得！ 試飲銘柄30以上。真の教養が身につく比類なきシャンパーニュ体験をお届けする。詳細＆応募フォームは9/25公開予定。

【説明会概要】

日時｜2025年11月13日（木）19:30～（オンライン参加もOK ）

場所｜幻冬舎

目的｜シャンパーニュの知識を学び、シャンパーニュ騎士団「エキュイエ」の試験合格を目指す

説明会への参加募集期間｜

2025年9月25日（木）～11月7日（金）締め切り

※説明会終了後に本会への参加可否をご決定ください。応募多数の場合、主催者およびシャンパーニュ騎士団により選考・選出あり

募集人数｜15名

参加料金｜80万円（予価）

※テキスト、シャンパーニュ試飲5～6種／回、ペアリングディナー3回、エキュイエ叙任式&ガラディナー参加費、ディプロマ・記念品代含む

※シュヴァリエ叙任式の参加費、シャンパーニュ騎士団の年会費別途

活動スケジュール

期間｜2026年1月～7月

講座｜全6回（シャンパーニュ試飲込み、内3回はディナーつき）月1回、都内にて開催。エキュイエ叙任式：都内にて開催

【特典1】伝説のワイン漫画「神の雫」原作者、樹林伸氏トークショー

【特典2】厳選シャンパーニュ・ギフト

※内容は変更になる場合がございます



そのほか「堀江貴文 金を使うならカラダに使え！」や「ホラン千秋の閃き空間」も好評連載中。

■雑誌情報

誌名：GOETHE［ゲーテ］2025年10月号

編集長：池上雄太（いけがみ ゆうた）

発売日：8月25日（月）

価格：特別定価1200円（税込）

発行：株式会社幻冬舎GOETHE

