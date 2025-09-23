【ゲーテ11月号】ATSUSHI復帰で再始動のEXILEを独占取材。エグゼクティブの「ジャケット」秋冬スタイル特集
仕事に遊びに一切妥協できない男たちが、人生を謳歌するためのライフスタイル誌『ゲーテ11月号』が2025年9月25日に発売となる。今回の特集は、自分らしさを表現できる“スタイルのあるジャケット”。表紙にはメンバー11人が集結したEXILEが登場。
【ファッション特集】自分に合うジャケットの選び方・着方
かつてフォーマルだったジャケットも現代では、カジュアルに使えるなど汎用性が加速している。幅が広がったということは、自身らしさを表現できるということ。正装一辺倒にならないジャケットスタイルを模索し、改めて自分に似合うお洒落を纏いたい。
◼️自分を自分たらしめるコーディネイト術
◼️個性の宿るジャケットスタイル
スタイリスト大久保 篤志／俳優 渡部篤郎／TRADMANʼS BOSAI 小島鉄平
◼️Column／仕事人の偏愛ジャケット
ビームス代表取締役 設楽 洋
Sakas代表取締役 長坂啓太郎
セントラルメディエンス代表取締役 中川隆太郎
ヘラルボニーリテールディレクター 大平 稔
お笑い芸人 岩井ジョニ男
お笑い芸人 友田オレ
俳優 玉置玲央
アーティスト・俳優・プロレスラー 武知海青
バーテンダー 後閑信吾
ABOUT US COFFEE オーナー・ロースター 澤野井泰成
元プロサッカー選手 播戸竜二
元プロ野球選手 五十嵐亮太
◼️2026 Spring & Summer ファッションウィーク詳報
【スペシャルインタビュー】独占28ページ！ EXILE 成熟した男たちの集合知
ATSUSHIの復帰を経て再びEXILEが動き出す。メンバー11人がそれぞれに知見を深めて発揮する集合知。そして、EXILEと後輩たちが「EXILE TRIBE」の一員として巡らせてきた夢のかたち、LDHのパーパス「Circle of Dreams」に迫る。
ECサイト「GOETHE LOUNGE」で、エクスクルーシブなアイテムや体験を！
ゲーテの会員制サービス「GOETHE LOUNGE（ゲーテラウンジ）」では、ここでしか手に入らないハイエンドなアイテムをご紹介。仕事に遊びに一切妥協できないエグゼクティブの我儘をかなえる、エクスクルーシブなアイテムを見逃すな！
GOETHEワイン倶楽部、始動！ 説明会は2025年11月13日
読者と本誌をつなぐコミュニティ、GOETHEワイン倶楽部が始まる。目指すはシャンパーニュ騎士団の称号「エキュイエ」の取得！ 試飲銘柄30以上。真の教養が身につく比類なきシャンパーニュ体験をお届けする。詳細＆応募フォームは9/25公開予定。
【説明会概要】
日時｜2025年11月13日（木）19:30～（オンライン参加もOK ）
場所｜幻冬舎
目的｜シャンパーニュの知識を学び、シャンパーニュ騎士団「エキュイエ」の試験合格を目指す
説明会への参加募集期間｜
2025年9月25日（木）～11月7日（金）締め切り
※説明会終了後に本会への参加可否をご決定ください。応募多数の場合、主催者およびシャンパーニュ騎士団により選考・選出あり
募集人数｜15名
参加料金｜80万円（予価）
※テキスト、シャンパーニュ試飲5～6種／回、ペアリングディナー3回、エキュイエ叙任式&ガラディナー参加費、ディプロマ・記念品代含む
※シュヴァリエ叙任式の参加費、シャンパーニュ騎士団の年会費別途
活動スケジュール
期間｜2026年1月～7月
講座｜全6回（シャンパーニュ試飲込み、内3回はディナーつき）月1回、都内にて開催。エキュイエ叙任式：都内にて開催
【特典1】伝説のワイン漫画「神の雫」原作者、樹林伸氏トークショー
【特典2】厳選シャンパーニュ・ギフト
※内容は変更になる場合がございます
そのほか「堀江貴文 金を使うならカラダに使え！」や「ホラン千秋の閃き空間」も好評連載中。
■雑誌情報
誌名：GOETHE［ゲーテ］2025年10月号
編集長：池上雄太（いけがみ ゆうた）
発売日：8月25日（月）
価格：特別定価1200円（税込）
発行：株式会社幻冬舎GOETHE
「仕事が楽しければ人生も愉しい」
