FNMD所属、ブレイキンチームFOUND NATIONが世界最大のブレイクダンスイベント″BATTLE OF THE YEAR WORLD FINAL 2025″ソロ部門、チーム部門共に世界2位を獲得
2025年9月20日および21日、韓国・華城 Hwaseong Sports Complex（470, Hyangnam-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do） にて開催された 世界的ダンスイベントにおいて、弊社所属 FOUND NATION が大きな成果を収めました。
9月20日に開催された世界最大級のダンスバトルイベント 「BATTLE OF THE YEAR WORLD FINAL 2025」 のソロ戦では、FOUND NATIONメンバーの ISSEI が卓越した技術と表現力を披露し、世界各国のトップダンサーが集う中で 準優勝（第2位）を獲得しました。
続く9月21日には、同世界大会のチーム戦が開催され、FOUND NATIONはショーケース部門で 第2位 を獲得。本戦では強豪を相手に堂々と戦い抜き、惜しくも優勝には届かなかったものの、見事 準優勝（世界第2位） の栄誉を手にしました。
出場メンバー
ISSEI / Yuika / ZENON / TETSU / YU-KI / Ryo-Flow / Ryo-spin / YOUTEE / Lilpinscher / Mikadolphin
今回の連日にわたる成果は、FOUND NATIONとしてのチーム力と、個々のメンバーが持つ高いスキルの証であり、世界の舞台において日本のダンスシーンが誇る存在感を改めて示すものとなりました。
日頃よりご支援くださる皆様に心より感謝申し上げるとともに、FOUND NATIONはこれからも挑戦を続け、さらなる高みを目指してまいります。
FOUND NATIONプロフィール
2002年に結成されて以来、現在に至るまで様々なイベント・バトルで好成績を残しているブレイクダンスチーム。
メンバーは沖縄から青森まで各地におり、現在は主として関東に在住しているメンバーをメインとして活動している。
2008年にはブレイクダンスCREWの世界大会、「Uk bboy championships」の日本大会を優勝し世界大会への切符を獲得。
以降2008年、2010年、2011年、2012年、2016年と合計5回の日本大会優勝という異例を成し遂げている。
また同年2008年、世界で最も権威のある「Freestyle Session」という大会で日本人初の2位を獲得。唯一無二といわれるチームワークで世界のシーンで活躍を続けている。
そして2012年には、ムラサキスポーツとのスポンサー契約を締結。BBOY CREWとしては日本初のスポンサー契約を持ったCREWとなる。
現在、ムラサキスポーツ,NEWERA JAPAN,STANCE SOCKS,JANSPORTとのスポンサー契約を結んでいる。そして2016年には遂に「Freestyle session」のWorld Finalにて日本人CREW初の優勝を達成。
更に同年、世界最強のSOLO BBOYを決める大会「REDBULL BC ONE」にてメンバーのISSEIが若干19歳にして日本人初の優勝者となり、名実共に世界一のBBOY CREWとなる。
2020年には株式会社FNMDとして法人も設立。
YouTube事業からCM/PV出演・アパレルラインの作成などブレイクダンスカルチャーの発展のために寄与している。
アンダーグラウンド、オーバーグラウンド共に評価が高い、いま注目のブレイクダンスチームである。
株式会社FNMD
Music & Dance,Market Developement,Making Dollars！
「音楽と踊り、市場を開発し、金を稼ぐ！」
ブレイクダンス世界一の称号をもつチーム、「FOUND NATION」(ファウンドネーション)のメンバーがブレインとして運営する会社、それが「株式会社FNMD」です。
世界を渡り歩いてきた経験を元に、新たな価値と世界観を創造していきます。
【事業内容】
- ダンサー・タレント事業
- イベント事業
- アパレル事業
- ダンススタジオ事業
- レッスン・ワークショップ事業
- YouTube事業
- 映像制作事業
代表取締役：丸茂 翼・山口 隆一
設立年月日：2020年7月8日
公式HP：https://www.fnmd-ltd.com/
METEORA st. INFORMATION
【+++PLUS ULTRA】
行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。
世界で活躍できる！
そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。
ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った
クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、
それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。
設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）
私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、
インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと
活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。
行ける！
もっと、ずっと、向こうへ。
WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/