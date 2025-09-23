FNMD所属、ブレイキンチームFOUND NATIONが世界最大のブレイクダンスイベント″BATTLE OF THE YEAR WORLD FINAL 2025″ソロ部門、チーム部門共に世界2位を獲得

ISARIBI株式会社

2025年9月20日および21日、韓国・華城 Hwaseong Sports Complex（470, Hyangnam-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do） にて開催された 世界的ダンスイベントにおいて、弊社所属 FOUND NATION が大きな成果を収めました。

9月20日に開催された世界最大級のダンスバトルイベント 「BATTLE OF THE YEAR WORLD FINAL 2025」 のソロ戦では、FOUND NATIONメンバーの ISSEI が卓越した技術と表現力を披露し、世界各国のトップダンサーが集う中で 準優勝（第2位）を獲得しました。

続く9月21日には、同世界大会のチーム戦が開催され、FOUND NATIONはショーケース部門で 第2位 を獲得。本戦では強豪を相手に堂々と戦い抜き、惜しくも優勝には届かなかったものの、見事 準優勝（世界第2位） の栄誉を手にしました。

出場メンバー

ISSEI / Yuika / ZENON / TETSU / YU-KI / Ryo-Flow / Ryo-spin / YOUTEE / Lilpinscher / Mikadolphin

今回の連日にわたる成果は、FOUND NATIONとしてのチーム力と、個々のメンバーが持つ高いスキルの証であり、世界の舞台において日本のダンスシーンが誇る存在感を改めて示すものとなりました。

日頃よりご支援くださる皆様に心より感謝申し上げるとともに、FOUND NATIONはこれからも挑戦を続け、さらなる高みを目指してまいります。

FOUND NATIONプロフィール

2002年に結成されて以来、現在に至るまで様々なイベント・バトルで好成績を残しているブレイクダンスチーム。

メンバーは沖縄から青森まで各地におり、現在は主として関東に在住しているメンバーをメインとして活動している。

2008年にはブレイクダンスCREWの世界大会、「Uk bboy championships」の日本大会を優勝し世界大会への切符を獲得。

以降2008年、2010年、2011年、2012年、2016年と合計5回の日本大会優勝という異例を成し遂げている。

また同年2008年、世界で最も権威のある「Freestyle Session」という大会で日本人初の2位を獲得。唯一無二といわれるチームワークで世界のシーンで活躍を続けている。

そして2012年には、ムラサキスポーツとのスポンサー契約を締結。BBOY CREWとしては日本初のスポンサー契約を持ったCREWとなる。

現在、ムラサキスポーツ,NEWERA JAPAN,STANCE SOCKS,JANSPORTとのスポンサー契約を結んでいる。そして2016年には遂に「Freestyle session」のWorld Finalにて日本人CREW初の優勝を達成。

更に同年、世界最強のSOLO BBOYを決める大会「REDBULL BC ONE」にてメンバーのISSEIが若干19歳にして日本人初の優勝者となり、名実共に世界一のBBOY CREWとなる。

2020年には株式会社FNMDとして法人も設立。

YouTube事業からCM/PV出演・アパレルラインの作成などブレイクダンスカルチャーの発展のために寄与している。

アンダーグラウンド、オーバーグラウンド共に評価が高い、いま注目のブレイクダンスチームである。

株式会社FNMD

Music & Dance,Market Developement,Making Dollars！

「音楽と踊り、市場を開発し、金を稼ぐ！」

ブレイクダンス世界一の称号をもつチーム、「FOUND NATION」(ファウンドネーション)のメンバーがブレインとして運営する会社、それが「株式会社FNMD」です。

世界を渡り歩いてきた経験を元に、新たな価値と世界観を創造していきます。

【事業内容】

- ダンサー・タレント事業

- イベント事業

- アパレル事業

- ダンススタジオ事業

- レッスン・ワークショップ事業

- YouTube事業

- 映像制作事業

代表取締役：丸茂 翼・山口 隆一

設立年月日：2020年7月8日

公式HP：https://www.fnmd-ltd.com/

METEORA st. INFORMATION

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/