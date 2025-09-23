韓国アイドルグループ・EVERGLOW　東京ファンミーティングチケット9月23日販売開始！

株式会社E-MOTION

韓国アイドルグループ・EVERGLOWが2025年10月26日(日）東京にて日本ファンミーティング「EVERGLOW ASIA FANMEETING TOUR : 4EVERGLOW IN TOKYO」を開催する。

今回はソウル、大阪、東京、台北を巡るアジアファンミーティングツアー。

イユ・シヒョン・オンダ・アシャの４人編成では初のアジアファンミーティングツアーとなる。

各都市へ最高の表情のお届けするために、メンバーは現在準備の真っ最中！

今後の情報はSNSで告知予定なのでチェックしよう。

オフィシャルSNS先行（抽選）チケットは9月23日正午から受付開始。

VIP席は前方エリア確約に加えて、ハイタッチ会参加付となっているので見逃せない。

パワーに溢れるEVERGLOWと楽しい時間を過ごそう！

【EVERGLOW ASIA FANMEETING TOUR : 4EVERGLOW IN TOKYO公演概要】

1部 : 13:30 開場 / 14:00 開演

2部 : 17:30 開場 / 18:00 開演

イイノホール

(〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング4階)

ーチケットー

・VIP席

\13,200(税込)

※ 前方エリア・ハイタッチ会参加付

・一般指定席

\11,000（税込）

オフィシャルSNS先行（抽選） ＊ローソンチケット ＊1申し込み4枚 ※海外クレジット決済あり

受付期間：2025/9/23(火)12:00～2025/9/30(火)23:59

受付URL(日本国内用)：https://l-tike.com/st1/everglow-oftk

受付URL(海外用)：https://l-tike.com/st1/everglow-ostk

主催 CHXXTA / e-motion studio / e-motion / K-Tomo

制作・運営 サラウンド

お問い合わせ info@surr-music.com

