韓国アイドルグループ・EVERGLOW 東京ファンミーティングチケット9月23日販売開始！
韓国アイドルグループ・EVERGLOWが2025年10月26日(日）東京にて日本ファンミーティング「EVERGLOW ASIA FANMEETING TOUR : 4EVERGLOW IN TOKYO」を開催する。
今回はソウル、大阪、東京、台北を巡るアジアファンミーティングツアー。
イユ・シヒョン・オンダ・アシャの４人編成では初のアジアファンミーティングツアーとなる。
各都市へ最高の表情のお届けするために、メンバーは現在準備の真っ最中！
今後の情報はSNSで告知予定なのでチェックしよう。
オフィシャルSNS先行（抽選）チケットは9月23日正午から受付開始。
VIP席は前方エリア確約に加えて、ハイタッチ会参加付となっているので見逃せない。
パワーに溢れるEVERGLOWと楽しい時間を過ごそう！
【EVERGLOW ASIA FANMEETING TOUR : 4EVERGLOW IN TOKYO公演概要】
1部 : 13:30 開場 / 14:00 開演
2部 : 17:30 開場 / 18:00 開演
イイノホール
(〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング4階)
ーチケットー
・VIP席
\13,200(税込)
※ 前方エリア・ハイタッチ会参加付
・一般指定席
\11,000（税込）
オフィシャルSNS先行（抽選） ＊ローソンチケット ＊1申し込み4枚 ※海外クレジット決済あり
受付期間：2025/9/23(火)12:00～2025/9/30(火)23:59
受付URL(日本国内用)：https://l-tike.com/st1/everglow-oftk
受付URL(海外用)：https://l-tike.com/st1/everglow-ostk
主催 CHXXTA / e-motion studio / e-motion / K-Tomo
制作・運営 サラウンド
お問い合わせ info@surr-music.com
