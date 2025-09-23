韓国人気コスメブランド「LUNA」のグローバルアンバサダーIVE REIさんが登壇！「グラインディングコンシールバター」の日本正式発売を記念したイベントを開催

Aekyung Ind. Co.,Ltd.

愛敬産業株式会社（本社： Aekyung Tower 188 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea、代表取締役社長：KIM SANG JOON）が展開する韓国発のメイクアップ専門ブランド「LUNA（ルナ）」は、「グラインディングコンシールバター」の日本正式発売を記念した『LUNA × IVE REI グラインディングコンシールバターイベント』を2025年9月22日（月）に開催しました。

発表会当日は、LUNAのグローバルアンバサダーを務める、大人気K-POPグループIVE（アイヴ）のREI（レイ）さんが登壇し、会場に姿を見せると大きな拍手と共に一気に華やかな熱気に包まれました。

「グライディングコンシールバター」について

まず、LUNAを展開する愛敬産業の化粧品事業部長のイ・ヒョンジョンより、「LUNAを愛してくれる日本の皆様のおかげでこうしてブランドを紹介できることに感謝しています」と挨拶をしました。

そして、LUNAのブランドについてや、「グラインディングコンシールバター」についてを紹介しました。

■LUNAについて

メイクが好きな20～30代をターゲットとし、LUNA独自の質感やカラー、トレンドを取り入れることで、メイク好きのニーズに応えながら、誰でも簡単にプロのメイクができるコスメアイテムを展開。韓国オリーブヤングで6年連続1位を獲得、累計販売数1千万個を突破した「ロングラスティングコンシーラー」が人気です。

■「グラインディングコンシールバター」について

肌に塗った瞬間、バターのようにとろけて密着するテクスチャーで、必要な分を削り出して使う新感覚コンシーラー。毛穴などの肌悩みを自然にカバーします。

グローバルアンバサダー IVE REIさんが登場！「グライディングコンシールバター」の魅力を語る！

LUNAのグローバルアンバサダーを務めるIVEのREIさんに登壇いただきました。「グラインディングコンシールバター」のキービジュアルの雰囲気に合わせた衣装に身を包み、LUNAのアイテムで仕上げた透明感あふれるメイクで登場したREIさん。グローバルアンバサダー就任後、初となる日本でのイベント登壇に、「今日はこのような素敵な日本でのイベントにお呼びいただいてとても嬉しく思います！」と笑顔で挨拶しました。

LUNAのアンバサダーに就任したことについて、「普段からメイクを通して自分を自由に表現することが大好きで、その部分がLUNAのアイデンティティととても合っていると感じています。」とコメント。さらに、「アンバサダーとして、LUNAの魅力をもっと多くの方にお伝えできるように頑張りたいと思います。」と意気込みを語りました。

また、今回のイベントの主役である日本正式販売を開始した「グラインディングコンシールバター」について尋ねられると、「名前にバターが入っているように、本当にバターのような質感で柔らかいテクスチャーで、自然に気になるところをカバーしてくれるのがとてもいいなと思いました！」と絶賛。

製品のユニークな点として、「コンシーラーを鉛筆のように削る感覚でくるくる回して使えるのが本当に驚きでした。必要な分だけ使えるので衛生的です。」とその使用感に感動した様子。さらに、「普段からメイクをするのが好きで、実際にLUNAのアイテムを使用しています。」と、普段から愛用しているエピソードを明かしました。

ファンも真似できる！REIさんならではのメイクのコツも伝授

トークセッションでは、REIさんならではのメイクのコツも伝授。「最近の韓国ではチークを入れる前にハイライトで頬の周りを明るくしてからチークを重ねるんです。そうするとチークのカラーがもっと華やかに発色しますよ。」と、最旬のテクニックを披露。

続けて、「実は、LUNAの『グラインディングコンシールバター』00号がハイライトカラーになっているので、ここに重ねてチークを塗っていただけます。ぜひ皆さんもやってみてくださいね！」と、「グライディングコンシールバター」を使った実践方法まで教えていただきました。

最後にREIさんは、「本日はこんなにたくさんの方にお越しいただき、本当にありがとうございます。今後ももっと幅広い活動をしていく予定ですので、ぜひこれからの私とLUNAの歩みを応援していただけたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします！今日はありがとうございました！」とファンへメッセージを送り、イベントは大盛況のうちに幕を閉じました。

ヘアメイクアップアーティスト石川ユウキ氏によるメイクアップショーも開催！

■テクニックいらずの「グラインディングコンシールバター」

イベント後半では、ヘアメイクアップアーティストの石川ユウキ氏が登壇し、LUNAについて「どのアイテムもユニークな見た目なのに色味や質感も素晴らしいと思っています。」とコメント。そして、「グラインディングコンシールバター」をはじめとしたLUNAのアイテムを使用したメイクアップショーを披露しました。石川ユウキ氏は、「使う分だけ削って出すというのが斬新ですし、清潔でいいですよね。」と商品のユニークな特徴を解説しました。「通常のコンシーラーにはない伸びの良さが特徴で、かつしっかり隠蔽感があるので簡単にカバーすることができます。」と説明しつつ、新色の00番ピンクブライトカラーについても「ハイライトとしても使えるので、まさにREIさんのような韓国アイドルっぽい肌を作ることができます。初めて使用したときは、その使いやすさと仕上がりに感動しました！」と絶賛。「いつもはテクニックを使ってコンシーラーを馴染ませていますが、誰でも簡単にできるので本当にテクニックがいらないです」とメイクアップアーティスト顔負けの商品であると紹介しました。

■リップやアイシャドウにも使える「グロウレイヤーブラーチーク」について

石川ユウキ氏は、チークだけでなくリップや目元のカラーにも使えるとコメント。まずはバームを頬の外側から少しずつ内側にのせて、その上にパウダーを重ねることで馴染みや持ちがよくなると説明しました。

実際にメイクを施されたモデルも「仕上がりがとても綺麗で、こんなに簡単にできるのはとても嬉しいですね。」と、その仕上がりに感動した様子でした。石川ユウキ氏も、「メイクは毎日するからこそ楽しみたいもの。LUNAのアイテムは毎日のメイクをわくわくさせてくれるものだなと感じました。ぜひ皆さんにも楽しんでいただきたいです。」とコメントしました。

「グラインディングコンシールバター」製品概要

●削って出すタイプの新感覚コンシーラーで、“バターのような塗り心が特徴

バターのような新感覚の塗り心地のコンシーラー。ファンデーションとコンシーラーの特長を兼ね備えたコンシーラーで、ノーファンデ派にもおすすめ。

これまで展開してきた、01号サーモンベージュ、02号 アイボリー、03号ポーセリンに加え、00号 ピンクブライトが新発売。明るいピンクカラーでハイライトにもおすすめです。

肌の凹凸や毛穴をカバーしながら、明るいカラーで自然に血色感を加える新カラーで、メイクを楽しめます。

・商品名：LUNA グラインディング コンシール バター

・価格：2,640円(税込)

・カラー展開：全4色

・容量：10g

・発売場所：Qoo10内「AK BEAUTY OFFICIAL」公式ショップ

グローバルアンバサダー IVE REIさんプロフィール

REI（レイ）

2004年2月3日 生まれ。

2021年12月、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビュー。

韓国のメイクアップ専門ブランド「LUNA（ルナ）」のグローバルアンバサダーに就任するなど様々な分野で活躍中。

▼IVE REI公式Instagram

https://www.instagram.com/reinyourheart/

「LUNA」について

プロフェッショナルユーザーのための自由なスタイルをサポートするメイクアップ専用ブランド

LUNAは、自分自身を養うことを知るプロフェッショナルな人々に、個々の個性を活かした自由なメイクアップで感覚的なスタイリングを提供するメイクアップ専門ブランドです。

日本においては、2021年にQoo10やAmazonなどのオンラインでの販売を開始しました。2022年には全国バラエティショップ及びドラッグストアなどへの進出を拡大し、日本での販売を強化しています。実際に、2022年に日本のオフライン店舗650店以上に出店した後、2023年には3,700店以上に出店。2025年7月現在、7,200店の出店を記録し、日本でのブランド認知度を拡大しています。

会社名：愛敬産業株式会社(Aekyung Ind. Co.,Ltd.)

代表者名：KIM SANG JOON

事業内容：製造業・卸売業・小売業

公式サイト：https://www.qoo10.jp/shop/akbeauty

LUNA公式インスタグラム：https://www.instagram.com/luna_makeup_jp/