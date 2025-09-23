インターコンチネンタル ダナン サン・ペニンシュラ・リゾート、新たな自然・文化・ウェルネス体験を発表

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

ベトナム・ソンチャ半島の原生の自然に囲まれたインターコンチネンタル ダナン サン・ペニンシュラ・リゾート(https://www.danang.intercontinental.com/)では、ゲストが自然と文化、ウェルネスを同時に楽しめる新たな体験を発表しました。世界でも希少な野生動物との遭遇や、五感で感じるジャングルの景観、季節限定のフェスティブ滞在、植物に触れるボタニカルツアー、心身を癒すスパ体験、そしてデジタルで楽しむ文化ツアーなど、多彩なプログラムが用意されています。

新ボタニックガーデンツアーが自然愛好家に最適

インターコンチネンタル ダナン サン・ペニンシュラ・リゾートでは、ゲストは常駐ナチュラリストのチュン・クアン氏とともにリゾート内の多彩なレベルを巡り、ベトナム固有の植物や生態系について深く学べます。ツアーはナム・トラム鉄道でのワクワクする短い旅から始まり、古来より伝わる森林浴を体験することで、心身のリラクゼーションを促進します。さらに、植物の苗床やオーガニックガーデンを訪れ、持続可能なガーデニングや地元の植物保護活動について理解を深めることができます。自然愛好家だけでなく、リゾート滞在中に学びと癒しを求めるゲストに最適なプログラムです。

ソンチャ半島野生動物エクスペディションで希少な野生動物と出会う

通常の観光ルートでは立ち入れないソンチャ自然保護区の奥地を探索するプライベート半日ツアーです。経験豊富なガイドが同行し、赤シャンクドゥック猿（レッドシャンクドゥックラングール）、マカク猿、180種類以上の野鳥、珍しい蝶や固有植物など、ソンチャならではの生態系を間近で観察できます。ツアー中、絶滅危惧種の保護や自然保護区の歴史にも触れ、学びと感動を同時に体験できます。参加者は高性能双眼鏡やスコープを使用して、静寂の中で自然の息吹を五感で感じることができます。少人数制でプライベート感が保たれており、自然と深く向き合える特別な体験です。ツアーは野生動物の活動が最も活発な時間帯に合わせて実施され、以下の時間に開催されます：

- 午前の部：6:30- 午後の部：15:30ウェルネス＆スキンケア体験で心身をリフレッシュ

リゾートのミ・ソル・スパ(https://www.danang.intercontinental.com/ja/spa-and-wellbeing/)は、隠れたラグーンを見下ろす静寂のオアシス。チューニングフォークやヒマラヤのシンギングボウル、クリスタルを用いたサウンドヒーリングセッションで、体の自然な周波数を整え、深い瞑想状態へと導きます。さらに、スイスのラグジュアリースキンケアブランド「Valmont」との新たな提携により、アルプスの恵みを取り入れた特別トリートメント「Purity of the Alps」や「Lift from the Peaks」を提供。最新の美容科学を駆使した「Pomegranate Enzyme Facial」や「Advanced Holistic Biotech Facial」など、肌に栄養と輝きを与えるフェイシャルメニューも充実しています。ウェルネス愛好家にはアエリアルヨガもおすすめで、シルクハンモックに身を委ねながらヨガ、ピラティス、ダンスの動きを融合させた独自の体験が楽しめます。

デジタル文化ツアーでホイアンとAPEC彫刻庭園を巡る

中央ベトナムの歴史的文化を体験できる新しいデジタルツアーでは、ゲストはスマートフォンを使い、UNESCO世界遺産の港町ホイアンを自分のペースで探索できます。リゾートが特別にキュレーションしたステップバイステップのガイドに従えば、隠れた名所や地元文化、歴史的建造物を効率的に巡ることが可能です。また、リゾート内のAPEC彫刻庭園では、21体のユニークな彫刻を通して、各加盟国のランドマークや文化的象徴を学べ、アートや文化を愛するゲストにとっても充実した体験となります。

フェスティブ滞在プランで贅沢なホリデーを満喫

ホリデーシーズンを華やかに過ごせる特別プランで、毎朝のビュッフェブレックファスト、滞在中1回のアフタヌーンティー、2回の60分スパトリートメントが含まれます。2025年11月28日から2026年1月11日までの期間限定で、最小2泊から利用可能。ラグジュアリーな滞在と自然体験を兼ね備えたリゾートステイにより、ゲストは特別な季節の喜びを心ゆくまで堪能できます。

予約はこちら：Festive Retreatオファー(https://www.danang.intercontinental.com/offers/festive-retreat-offer/)

インターコンチネンタル ダナン サン・ペニンシュラ・リゾートでは、自然との触れ合い、心身を整えるウェルネス、文化やアートの発見、そして季節限定の贅沢体験が一つに融合し、ゲストにここでしか味わえない特別な時間を提供します。ジャングルや海の絶景、希少な野生動物との出会い、ミー・ソル・スパでの癒し、文化体験、フェスティブなひとときなど、すべてがプライベート感あふれるラグジュアリーと重なり、五感で自然と贅沢を同時に堪能できる唯一無二の体験です。

La Maison 1888(https://www.danang.intercontinental.com/ja/dining/la-maison-1888/)でのミシュラン星付きフレンチ、美しいジャングルビューと日本料理を楽しめるTingara(https://www.danang.intercontinental.com/ja/dining/tingara/)、地元食材を活かしたCitron(https://www.danang.intercontinental.com/ja/dining/citron/)、森を望むカジュアルダイニングL_O_N_G Bar(https://www.danang.intercontinental.com/ja/dining/the-l_o_n_g-bar/)、さらにインフィニティプールや全長700メートルのプライベートビーチから望む壮大な景色も、自然体験とラグジュアリーを同時に楽しむ特別なひとときを演出します。

朝日や夕日に照らされたソンチャ半島の森や海の景色を前に、心に残るひとときをお楽しみください。インターコンチネンタル ダナンならではの『自然×文化×ラグジュアリー』の融合をぜひご体感ください。ご予約・詳細は公式サイト(https://www.danang.intercontinental.com/ja/)へ。

インターコンチネンタル・ダナン・サン・ペニンシュラ・リゾートについて

インターコンチネンタル・ダナン・サン・ペニンシュラ・リゾートは39ヘクタールの楽園で、天、空、地、海の4つのレベルにパーソナライズされたサービスと比類のないアメニティーが融合しています。ベトナム・ダナン市の北、ソントラ半島の壮大な自然保護区に位置し、ミシュラン3つ星シェフ、クリスチャン・ル・スクエールが腕を振るうラ・メゾン1888を含む4つのレストランとバーで美食を堪能したり、ミ・ソル・スパで五感を癒したり、全長700メートルのプライベートビーチでくつろいだりすることができます。

サミットは、専用の講堂、ボールルーム、複数のミーティングスペースを備え、国際的な会議や唯一無二のウェディングの舞台としても利用されています。数々の賞を受賞したこのリゾートは、Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2025(https://www.travelandleisureasia.com/th/hotels/luxuryawards/these-are-vietnam-best-hotels-pools-spas-and-more-in-2025/)でベトナムNo.1「ビーチ＆アイランドリゾート」に選ばれ、同誌のTravel + Leisure 500 2025にもランクインしています。また、Tatler誌では「Best-in-Class Hotels 2025」に選出され、ラ・メゾン1888は「ベトナムのベスト20レストラン」のひとつに選ばれ、6月には2年連続でミシュラン1つ星を獲得しました。

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツについて

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、75年以上にわたる経験に基づき、旅を魅力的に演出するラグジュアリーブランドです。各施設は、インターコンチネンタルならではの洗練されたライフスタイルへの入口となり、世界基準の上質なサービスと比類のないアメニティを提供します。私たちの最大の特徴は、ゲスト一人ひとりに対する真摯な関心と、パーソナライズされた細やかなサービスです。専任のインターコンチネンタル アンバサダー プログラムや、特別なクラブ インターコンチネンタルでの体験を通じて、最も大切なゲストには特別なVIPサービスを提供しています。旅慣れたゲストを現地の魅力に結びつけ、本物の文化や体験を通して人生を豊かにする旅をサポートします。

