【美食の祭典!!台湾グルメ食べ放題!!】ニラックスブッフェにて贅沢な味わいの『台湾風蟹おこわ』やツルモチ旨辛な『麻辣湯』など台湾グルメの人気メニューが登場！台湾の風を感じる魅惑の食べ放題をご堪能ください！

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、店内仕込みでカラッとジューシーな『自家製から揚げ』や、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『うどん』や『ラーメン』などの豊富な麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『クレープ』など、バラエティー豊かなラインナップで、お子様から大人まで楽しめる『ニラックスブッフェ』。

この度、2025年9月25日（木）より、これからの季節に最適な、シズル感たっぷりの台湾グルメが集結した「台湾グルメフェア」がスタートいたします！

一部メニューのご紹介

台湾風蟹おこわ

たっぷりしみ込んだ蟹の旨みと生姜の風味が食欲をそそる逸品！

シズル感溢れる贅沢な味わいをご堪能ください。

魯肉飯（ルーローハン）

一口食べたら止まらない！台湾のソウルフードの『魯肉飯（ルーローハン）』。

甘辛いタレが白いご飯との相性抜群！

麻辣湯（マーラータン）

モチモチ、ツルツル食感のさつま芋春雨にスープが絡み、一口ごとに異なる食感と旨みが広がります。

自分だけのカスタマイズも楽しさのひとつです！

トマト入り酸辣湯（サンラータン）

ほどよい辛味と酸味、そしてトマトの甘みが絶妙なハーモニー。

一度食べたらやみつきになること間違いなし。

みかん豆花

滑らかな食感と優しい豆の風味。

みかんの酸味と黒豆のもっちり上品な甘さが相まって見た目も可愛い一品です！

一部コースのオーダーメニューでご提供している『自家製小籠包』も台湾グルメのひとつ！

もちもちの皮の中からは、たっぷりの肉の旨味が凝縮されたスープが溢れ、口の中に広がり、まさに口福感（こうふくかん）を感じる自慢の一品です。

熱々の蒸したてをお楽しみください！

■自家製小籠包のご提供コースについてはHPにてご確認をお願いいたします

ぜひこの食欲の秋は、台湾を感じる食べ放題を心ゆくまでお楽しみください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

台湾グルメフェアのご紹介

=== ご提供期間 ===

・2025年9月25日（木）～ 2025年12月10日（水）

