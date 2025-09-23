【起業・開業向け】ロゴ・ホームページ・販促物のデザイン無料相談会を実施

HAND CRAFT Design

HAND CRAFT Design（本社：福岡県福岡市、代表：中川隆行）は、起業・開業を予定される方向けに、ロゴ・ホームページ・販促物（名刺・メニュー表・SNSアイコン等）に関する「無料相談会」を2025年10月1日より随時開始します。近年の起業増加に伴い「どこに相談すればよいか分からない」「デザインの統一ができない」といった声が多く寄せられているため、手描きの温かみあるハンドレタリングで、ブランドの核となるビジュアルづくりを支援。オンライン／Instagram DM／メールの3方法で気軽に相談できます。

【起業・開業向けプラン 詳細】

【起業・開業向けプラン prtimes版】

無料相談 お申込み

オリジナル販促物ロゴデザイン

1. 提供の背景

近年、起業・開業件数の増加に伴い、初期段階からブランド構築（ロゴ・WEB・販促物）に課題を抱える起業家が増えています。特に「デザインの方向性が定まらない」「販促物で統一感が取れず印象が分散する」「制作費や工程が見えづらい」といった悩みが多く寄せられます。HAND CRAFT Designはこれらの課題に対し、制作前の段階から相談できる機会を提供することで、起業家の不安を解消し、スムーズな立ち上げを支援します。

2. 「無料相談会」概要

- 対象：これから起業・開業を検討している方、立ち上げ直後の事業者- 実施方法：オンライン（ビデオ・チャット／音声可）、InstagramのDM、メールのいずれかで相談受付- 相談内容例：ロゴの方向性相談／コーポレートカラーやデザインの提案／ホームページの構成・導線／名刺・ショップカード・メニュー表・SNSアイコン等の統一デザイン ほか- 開催開始：2025年10月1日より随時受付（期間限定の特別枠を設ける場合あり）- 参加費：無料（制作は別途有料）- 定員・制限：1回あたりの相談時間は原則30分（必要に応じて調整）。先着順で受付。詳細は申込ページでご確認ください。

3. 相談で得られるメリット

- ブランドの方向性（世界観）が明確になり、制作フェーズにスムーズに移行できます。- ロゴを中心とした統一された販促物・WEB設計で顧客に残るブランド体験を構築できます。- 制作にかかる費用感やスケジュール感が把握でき、無駄な試行錯誤を減らせます。- 特に手描きハンドレタリングならではの「温かみ」「個性」を活かした差別化が可能です。

4. 申込方法

まずは、申込フォームで送信してください。４日以内にご返信いたします。

5. HAND CRAFT Designについて

ロゴ・ホームページ・販促グッズ専門店

公式サイト HAND CRAFT Design

Instagram

【会社概要】

屋号：HAND CRAFT Design(ハンドクラフトデザイン)

所在地：福岡県福岡市

代表：中川隆行

設立背景：ハンドレタリングを広めるため「チョーカー」として活動。WEBデザイナーとして活動中、デジタルの世界に、はまればはまるほどアナログが恋しくなり、そんな時に海外ではメジャーなハンドレタリングに出会い一気にのめりこむ。

現在はハンドレタリング・WEBデザインの２刀流で活動しております。

福岡の起業家を応援する HAND CRAFT Design(ハンドクラフトデザイン)