アントニオ猪木デビュー65周年記念特集のプロレス専門誌『Gスピリッツ』vol.77は９月24日（水）発売
・内容紹介
65年前、ブラジルで力道山に見出された17 歳の少年がプロレスラーとしての第一歩を踏み出した――。今、改めて在りし日を思いながら、アントニオ猪木について考えてみよう。特集以外の関連する連載記事や特別企画もお見逃しなく。“ 燃える闘魂”は…永久不変なり！
藤波辰爾が伝説のアントニオ猪木vsドリー・ファンク・ジュニア戦を解析
元運転手＆付き人の栗栖正伸がアントニオ猪木との思い出を語る
80年代に付き人を務めた蝶野正洋が２万字のボリュームで「猪木論」を展開
実弟にして猪木元気工場社長の啓介氏が「これからのアントニオ猪木」を語る
前号に引き続き、“小さな巨人”グラン浜田の秘話を新間寿恒氏が激白！
ザ・グレート・サスケが明かすグラン浜田生涯ラストマッチの裏側
後のＢＩ砲が入門した「1960年の日本プロレス」を詳細に分析
東京プロレス時代にアントニオ猪木が巻いたＵＳヘビー級ベルトの謎に迫る
今年４月に逝去された“過激な仕掛け人”新間寿氏の功績を振り返る
国際プロレスや新日本プロレスに来日したドレル・ディクソンの足跡を辿る
・目次
［デビュー65周年記念特集］
アントニオ猪木
［証言‐日本プロレス編］
藤波辰爾
［証言‐新日本プロレス編１］
栗栖正伸
［証言‐新日本プロレス編２］
蝶野正洋
［証言‐猪木元気工場編］
猪木啓介
［追悼・グラン浜田］
新間寿恒【後編】
ザ・グレート・サスケ【後編】
［ベルト検証］
23歳のアントニオ猪木が巻いた
東京プロレス版USヘビー級ベルトは
いつ誰が何のために作ったのか？
［追悼座談会］
“過激な仕掛け人”を偲ぶ【後編】
清水勉×小林和朋×小佐野景浩
［連載］
第二次黄金時代の力道山
【第２回】予定より早まった馬場と猪木のデビュー
［アリーバ・メヒコ］
ドレル・ディクソン
ジャマイカ出身の“黒い弾丸”
その輝かしいスター街道を辿る
【前編】黒人初のNWA世界ヘビー級王者!?
［原悦生の格闘写真美術館］
【第76回】「道場開き」
・商品概要
書名：G SPIRITS vol.77（タツミムック）
刊行日：2025年９月24日
判型／頁数：A４／112ページ
定価：1,540円（本体1,400円＋税）
刊行：辰巳出版株式会社
ISBN：978-4777833115
・Gスピリッツ書籍シリーズも好評発売中！
『Gスピリッツ』（タツミムック）に掲載された初代タイガーマスク（佐山聡）のインタビューを再編集して一挙収録！ 故・新間寿氏、山崎一夫との対談も加えた待望のアンソロジーシリーズ第２弾！
＜コンテンツ＞
■“ヤングライオン”佐山サトルの足跡
■回想―アントニオ猪木vsモハメド・アリ
■師カール・ゴッチから告げられた言葉
■対談＝新間寿×初代タイガーマスク
追憶―金曜夜８時の猛虎伝説
■“爆弾小僧”ダイナマイト・キッドを語る
■“暗黒の虎”ブラック・タイガーを語る
■ＭＳＧを揺らした２度のＷＷＦ遠征
■「タイガーマスク」の過去・現在・未来
■対談＝初代タイガーマスク×山崎一夫
「プロレス」と「ＵＷＦ」と「格闘技」
■激白―ザ・タイガー＆スーパー・タイガー
■講説―「催眠セラピー」と「武士道」
■対談＝新間寿×初代タイガーマスク
あの日、あの時…“燃える闘魂”と過ごした日々
■戦評―“昭和の巌流島”力道山vs木村政彦
・商品概要
書名：『Gスピリッツ選集 第二巻 初代タイガーマスク篇』（G SPIRITS BOOK vol.21）
編著：Gスピリッツ編集部
発売日：2025年８月１日
版元：辰巳出版株式会社
判型： A５
頁数：256ページ（１C）
定価：本体価格2,200円＋消費税
ISBN：978-4777832415
