「イムジン河」「帰って来たヨッパライ」から60年！青春の歌！時代の歌！私たちの人生がここにある「あの素晴しい歌をもう一度コンサート２０２６大阪」開催！！

株式会社キョードーメディアス

2026年3月23日（月）に「あの素晴しい歌をもう一度コンサート２０２６大阪」が大阪・オリックス劇場で開催されることが決定した。

「あの素晴しい歌をもう一度コンサート」 は、 “時代を彩った名曲・ ヒット曲をアーティストが観客と一緒になって楽しむ”というコンセプトで 2018 年にスタートしたコンサート。大阪公演は３度目の開催となる。



このコンサートのタイトル「あの素晴しい歌をもう一度コンサート」は、作詞・北山修、作曲・加藤和彦による楽曲「あの素晴しい愛をもう一度」に由来する。

この楽曲を生み出したきたやまおさむと加藤和彦らが1965年に結成した「ザ・フォーク・クルセダーズ（（通称：フォークル）」は、関西のアンダーグラウンドシーンで活動を展開。1967年、フォークルの解散を記念して、自主制作盤のアルバム「ハレンチ」を制作する。この「ハレンチ」に収録されていたのが後に大ヒット曲となる「帰って来たヨッパライ」や、アマチュア時代から歌い続けてきた「イムジン河」であった。「ハレンチ」の収録曲は関西のラジオで次第に注目を集め、京都では「イムジン河」、神戸では「帰って来たヨッパライ」が特に人気を集めた。そして、1967年12月25日、「帰って来たヨッパライ」が東芝からリリースされると、ラジオの深夜放送ブームとも相まって、オリコンで史上初のミリオンヒットを記録。日本中を席巻した。来年2026年は、「帰って来たヨッパライ」のメジャーリリースから60年目となる年。この記念すべきタイミングで行われる今回の公演には、豪華な出演陣が顔を揃える。



出演者には、「あの素晴しい愛をもう一度」の作詞者・きたやまおさむの他、「愛燦燦」「シクラメンのかほり」など多くの名曲を生み出してきた小椋佳、シャンソンをはじめ幅広いジャンルの楽曲を歌うクミコ、ジローズとして「戦争を知らない子供たち」（作詞は北山修）をヒットさせ、ソロでも「ANAK（息子）」など名曲を生んだ杉田二郎、「或る日突然」「誰もいない海」などのヒット曲を持つ白鳥英美子と芥川澄夫によるフォークデュオのトワ・エ・モワ、関西発の5人組コーラスグループで、ボニージャックスの後継として各地で活動を展開するベイビーブー、「大阪で生まれた女」「ネグレスコ・ホテル」のBORO、そしてフリーアナウンサーの角淳一が決定している。

バンドメンバーは、バンドマスターを務める高田漣（ギター）、ハタヤテツヤ（ピアノ）、高木大丈夫（ギター＆コーラス）、吉永涼（コーラス）を迎え、珠玉の名曲たちを鮮やかに蘇らせます。

チケットの最速先行販売は、9月23日（火・祝）午前10時から。時を経て、今もなお新鮮に響く名曲の数々を、音楽界のレジェンドたちの歌と演奏、そして深夜ラジオのレジェンドのトークをたっぷりと味わい、お楽しみいただきたい。

＜公演概要＞

「あの素晴しい歌をもう一度コンサート２０２６大阪」



日時：2025年3月23日(月) 開場 15:15／開演 16:00

会場：オリックス劇場(旧大阪厚生年金会館) （〒550-0013 大阪市西区新町 1 丁目 14 番 15 号 ）



出演者：

小椋佳

きたやまおさむ

クミコ

杉田二郎

角淳一

トワ・エ・モワ

ベイビーブー

BORO

※50音順



チケット料金（全席指定・税込） ︓11,000 円



先行受付：

2025年9月23日(火・祝)10:00～ 【先着受付】※予定枚数に達し次第終了

［電話受付］

CNプレイガイド：TEL 0570-08-9920〈Cコード：265-383〉音声自動対応（全日24時間受付）

［WEB受付］

イープラス／チケットぴあ／ローソンチケット／CNプレイガイド



一般発売：後日発表

主催：あの素晴しい歌をもう一度コンサート2026大阪実行委員会

後援：FM COCOLO

協力：808/リバティ・コンサーツ

企画・製作：ニッポン放送 ミックスゾーン



公式ホームページ：https://www.anosuba.net/



お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 ＜平日12:00～17:00※土日祝休＞



＜予定楽曲＞「愛燦燦」「風」「虹と雪のバラード」「大阪で生まれた女」他

※変更の場合はご了承ください。

宣伝：キョードーメディアス