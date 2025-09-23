HEXGAMING、PHANTOM フラッグシップeスポーツコントローラーに新カラー登場

ExtremeRate Limited

2025年9月、東京発 ― 高性能eスポーツ向けカスタムコントローラーブランド HEXGAMING は、フラッグシップモデル PHANTOM eスポーツコントローラー に新カラー Orochi、Twilight Purple、Static Emerald、1994 Grey を追加することを発表しました。



新シリーズは「プロフェッショナル性能 × 個性デザイン」をコンセプトに、eスポーツレベルの操作性と多彩な外観カスタマイズを融合し、世界中のゲーマーにより快適で自由なプレイ体験を提供します。

製品概要

PHANTOM はソニー公式コントローラーをベースに、戦術的eスポーツプレイヤー向けに設計されました。人間工学デザイン、一体型構造、ソフトラバーグリップを採用し、長時間プレイでも快適さと安定性を維持します。

ユーザーは背面ボタンのリマッピング、トリガーモードの切替え、交換可能なスティックモジュール、デュアルスティック技術を活用し、プロレベルの精密な操作を実現できます。

6つの主要特長

プロ級操作体験

- アダプティブトリガーと1.5～2mmデジタルトリガーを瞬時に切替え。FPSでは高速連射、レースゲームでは繊細な操作が可能。

カスタマイズ可能なボタンレイアウト

- 4つのリマップ可能背面ボタン + 6つのプロファイル切替に対応し、多様なゲームジャンルに適応。

デュアルスティックソリューション

- HEX Hall Effectホールスティック：磁場線形性の向上とキャリブレーションツールにより、高耐久・高精度を実現し物理摩耗を防止。- 標準ポテンショメータースティック + DRIFIXモジュール：0.12範囲内で中心ズレを調整し、ドリフトを素早く補正。

交換可能スティックキャップ

- 高さ・形状が異なる8種類のスティックキャップを自由に組み合わせ、最適な操作感を追求。

人間工学設計

- ソフトラバーグリップと軽量設計により、長時間のゲームでも手の疲労を軽減。

マルチプラットフォーム対応

新カラーラインアップ

販売情報

- PS5やPCなど複数デバイスに対応し、幅広いプレイヤーニーズをカバー。- Orochi：東洋神話から着想を得た深みのあるデザイン- Twilight Purple：夕暮れとネオンを融合させたロマンチックな紫- Static Emerald：レトロピクセル時代をオマージュした活力あるグリーン- 1994 Grey：ゲーム黄金期を想起させるクラシックグレーPHANTOM New Colors Set1: OrochiPHANTOM New Colors Set2: Twilight Purple, Static Emerald and 1994 Grey

発売開始：2025年9月より順次販売開始

販売チャネル：

公式サイト: https://hexgaming.com

日本公式サイト: https://jp.hexgaming.com

Amazon国際・地域別ストア

会社概要

HEXGAMING は、eXtremeRate の派生子ブランドとして設立され、初心者からハードコアゲーマーまで幅広いプレイヤーに向けて、高性能eスポーツコントローラーのカスタム開発に特化しています。精密操作・個性デザイン・マルチプラットフォーム互換性を兼ね備えた製品を提供し、PS5、Xbox、PC対応モデルを展開、世界中のプロeスポーツチームとコアゲーマーから高い評価を得ています。

出展情報

会期：2025年9月25日（木）～9月28日（日）

ブース番号：09-C10

会場：幕張メッセ（千葉市）

■ 最新情報はこちらから

国际公式サイト：https://hexgaming.com

日本公式サイト：https://jp.hexgaming.com

SNS：

X（旧Twitter）：

国際：@HexController https://twitter.com/HexController

日本：@HexControllerJP https://twitter.com/HexControllerJP

Instagram：

国際：@hexcontroller https://www.instagram.com/hexcontroller

日本：@hexcontroller_jp https://www.instagram.com/hexcontroller_jp

YouTube：@HexController https://www.youtube.com/@HexController

Facebook：@hexcontroller https://www.facebook.com/hexcontroller