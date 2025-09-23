Perfumerie Sukiya セルバ店にPOLAが登場 ― 新たな美の体験をあなたに

株式会社粧苑すきや

株式会社 粧苑すきや（本社：宮城県仙台市、代表取締役：由佐 幸継）が運営する化粧品専門店「Perfumerie Sukiya」セルバ店にて、2025年9月25日（木）、日本を代表する化粧品ブランド POLA（ポーラ） のコーナーが新たにオープンいたします。

長年にわたる肌科学の追求により培われたスキンケア・メイクアップラインナップをご提供するとともに、オープンを記念した限定特典・限定キットをご用意しております。

新しい自分に出会う体験をぜひお楽しみください。

◼︎ご購入特典

税込13,200円以上ご購入の先着60名様に、「体感サンプルセット」をプレゼント

【セット内容】

・リンクルショット メディカル セラム2日間サンプル（4包）

・B.A スキンケア4 品サンプルセット（クレンジング・洗顔・ローション・ミルク）（全8包）

◼︎限定キット

【数量限定】リンクルショット ファーストキット 税込7,920円

※なくなり次第終了

【セット内容】

・リンクルショット メディカルセラム（医薬部外品）10g

・WRS IC バイタルシートマスク 2枚入（4.5mL）× 2包

POLA Perfumerie Sukiya SELVA店・店舗情報

・店舗名：POLA Perfumerie Sukiya SELVA店(パフューマリー スキヤ セルバ店)

・住所：〒980-0021 宮城県仙台市泉区中央1-4-1 セルバ２F

・電話番号：022-371-0135

・営業時間：SELVA 営業時間に準ずる

◼︎Perfumerie Sukiyaについて

1948年(昭和20年)に仙台に創業して以来75年以上もの間、日本を代表するコスメセレクトショップとして、人気のコスメやセレクトショップの強みを活かしたサービスの提供を続けて参りました。現在、仙台でも指折りの商業地区で4店舗を展開しております。

なかでも、Perfumerie Sukiya S-PAL店、Perfumerie Sukiya INTERNATIONAL S-PAL店は東北の表玄関、仙台駅に隣接する駅ビル「S-PAL(エスパル)」の1階と2階に位置し、全国を代表するコスメセレクトショップとして位置付けられています。

Perfumerie Sukiyaは、健康的な現代の消費者に常に独自性と品質に優れた商品や情報、サービスを提供し、地域社会の商業文化の発展を目指しております。