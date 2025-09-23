¡ÚÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡Û¡Ö½©¤ÎÂçËÌ³¤Æ»Å¸¡×Á°È¾¤Ï15Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¡¢9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é½é¤ÎÂè3ÃÆ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ï¡¢³«Å¹25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ëè²óÂç¿Íµ¤¤ÎÊª»ºÅ¸¡ÖÂçËÌ³¤Æ»Å¸¡×¤ò²áµîºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë3½µ´Ö¡¦20Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°È¾¤Î10Æü´Ö¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¤Ï15Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¡£¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò¾þ¤ëÂè3ÃÆ¤Ï9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡¢ÏÃÂê¤Î¤ªÅ¹¤ä¸ÂÄêÉÊ¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ì¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Íhttps://www.jr-takashimaya.co.jp/cp2/hokuten2025a
Âè£³ÃÆ¤âÏÃÂê¤Î¤ªÅ¹¤ä¸ÂÄêÉÊ¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡ª
¢¨²¼µ¾¦ÉÊ¤ÏÁ´¤Æ9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤ÎÈÎÇä
¥°¥ë¥á¥µ¥¤¥ÈÉ´Ì¾Å¹¤Ë¤âÁª½Ð¡¢¹ÔÎó¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤»¥ËÚÌ£Á¹¥éー¥á¥ó¤Î¿Íµ¤Å¹
¡ã»¥ËÚ¤éー¤á¤ó µ±É÷(¤¤Õ¤¦¡Ë¡ä
Á´¹ñ¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤¿¿ô¼ï¤ÎÌ£Á¹¤òÆÈ¼«¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¥Ð¥¿ーßÖ¤á¤Î¥³ー¥ó¤äÀ¸Õª¤ÇÌ£¤ÎÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢¨¥¤ー¥È¥¤¥ó¡¡¢¨½é½ÐÅ¹¡¡¢¨¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¸ÂÄê
¡ã»¥ËÚ¤éー¤á¤óµ±É÷¡ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÌ£Á¹¥Ð¥¿ー¥³ー¥ó¤éー¤á¤ó¡Ê1ÇÕ¡Ë 1,390±ß ¢¨³ÆÆü200ÇÕ¸Â¤ê
¡ã¥Ïー¥Ù¥¹¥¿ーÈ¬±À¡ä
¹ñ»º¥Ïー¥Ö·ÜÈ¯¾Í¤ÎÌ¾Å¹¡ã¥Ïー¥Ù¥¹¥¿ーÈ¬±À¡ä¡ßÈ¬±ÀÄ®¤ÎÌ¾»ºÉÊ¡ÖËÌ³¤Æ»Æó³¤¥µー¥â¥ó¡×¤Î¤È¤í¤È¤í¿©´¶¥°¥é¥¿¥ó¡£
¢¨¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¸ÂÄê
¡ã¥Ïー¥Ù¥¹¥¿ーÈ¬±À¡äËÌ³¤Æ»Æó³¤¥µー¥â¥ó¤È¥Á¥¥ó¤ÎìÔÂô¥°¥é¥¿¥ó¡Ê1¸Ä¡Ë781±ß ¢¨³ÆÆü100¸Ä¸Â¤ê
¡ã°¤Éô¾¦Å¹¡ä
Ï·ÊÞ±ØÊÛÅ¹¡Ö°¤Éô¾¦Å¹¡×¤Î¡Ö¤¤¤«¤á¤·¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥³¥í¥Ã¥±¡£¤¢¤Î¡Ö¤¤¤«¤á¤·¡×¤ÎÌ£¤ò´°Á´ºÆ¸½¤µ¤»¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£
¢¨¼Â±é
¡ã°¤Éô¾¦Å¹¡ä¤¤¤«¤á¤·¥³¥í¥Ã¥±¡Ê1¸Ä¡Ë351±ß
¡ãÍÜÏ·µí»³ËÜËÒ¾ì¡ä
¥Ïー¥Õ¥µ¥¤¥º¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥á¥í¥ó¤ÈÊüËÒµíÆý¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¸ÂÄêÉÊ¡£
¢¨¼Â±é
¡ãÍÜÏ·µí»³ËÜËÒ¾ì¡äÊüËÒµíÆý¤Î¥Ïー¥Õ¥á¥í¥ó¥½¥Õ¥È¡Ê1¸Ä¡Ë2,001±ß¡¡¢¨³ÆÆü40¸Ä¸Â¤ê¡¡¢¨¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¸ÂÄê
¡ãMILK DO dore iku¡©¡Ê¥ß¥ë¥¯¥É¥É¥ì¥¤¥¯¡Ë¡ä
³°¤Ï¥«¥ê¥«¥ê¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Á¤â¤Á¤Î¤È¤í¤±¤ë¥Éー¥Ê¥Ã¥Ä¡£
¢¨½é½ÐÅ¹¡¡¢¨¼Â±é¡¡¢¨²èÁü±¦¤ÎË§½æ¥á¥í¥ó¤Î¤ß¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¸ÂÄê
¡ãMILK DO dore iku¡©¡Ê¥ß¥ë¥¯¥É¥É¥ì¥¤¥¯¡Ë¡äº¸¤«¤é¡Ë¤¢¤ó¥Ð¥¿ー¡Ê1¸Ä¡Ë380±ß¡¢¼«²ÈÀ½¥«¥¹¥¿ー¥É(1¸Ä¡Ë 350±ß¡¢Ë§½æ¥á¥í¥ó¡Ê1¸Ä¡Ë400±ß ¢¨Ë§½æ¥á¥í¥ó¤Ï³ÆÆü100¸Ä¸Â¤ê
¡ãMORIHICO.¡Ê¥â¥ê¥Ò¥³¡Ë¡ä
»¥ËÚ¤Î¿Íµ¤¥³ー¥Òー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMORIHICO.¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¸ÄÀÅª¤Ê¡Ö°ÂÇ¼°ò¡×¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡£
¢¨¼Â±é
¡ãMORIHICO.¡Ê¥â¥ê¥Ò¥³¡Ë¡äJB¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡¡º¸¡Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ê1¸Ä¡Ë748±ß¡¢±¦¡ËOIMO¡Ê1¸Ä¡Ë748±ß
¡ã¤ä¤¤Ë¤¯¤ì¤¹¤È¤é¤óº»Íö¡ä
¹õÌÓÏÂµí¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ÈÆ»»º¥¹¥Æー¥¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿ÊÛÅö¡£
¢¨¼Â±é¡¡¢¨¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¸ÂÄê
¡ã¤ä¤¤Ë¤¯¤ì¤¹¤È¤é¤óº»Íö¡ä¹õÌÓÏÂµí¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ÈÆ»»º¥¹¥Æー¥À¹¤ê¹ç¤ï¤»ÊÛÅö¡Ê1ÀÞ¡Ë2,700±ß¡¡¢¨³ÆÆü50ÀÞ¸Â¤ê
¡ã¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õº»Íö¡ä
¡ã¤ä¤¤Ë¤¯¤ì¤¹¤È¤é¤óº»Íö¡ä¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥íー¥¹¥È¥Óー¥ÕÀìÌçÅ¹¤¬½éÅÐ¾ì¡£
¢¨½éÅÐ¾ì¡¡¢¨¼Â±é¡¡¢¨¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¸ÂÄê
¡ã¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õº»Íö¡ä¤ª¤°¤ËÏÂµí¥¦¥Á¥â¥â¡¦¥¤¥Á¥Ü¡¦¥é¥ó¥×¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ°®¤ê¡Ê1ÀÞ¡Ë2,808±ß¡¡¢¨³ÆÆü50ÀÞ¸Â¤ê
¡ãÀÑÃ° ¤Õ¤¸ò¿¡ä
¥ì¥Ã¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¤òÅº¤¨¤¿ËÌ³¤Æ»Æó³¤¥µー¥â¥ó¡¢¤Þ¤Ä¤«¤ï¥«¥ì¥¤¡¢¤·¤ã¤³¡¢¾ø¤·¤¦¤Ë¡¢¤Û¤Ã¤³¡¢¥Ü¥¿¥ó³¤Ï·¡¢À¸¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡¢¤¤¤¯¤é¡¢¤Þ¤°¤í¡¢¥Ë¥·¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ìÔÂô¤Ê10´Ó¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¢¨¥¤ー¥È¥¤¥ó¡¡¢¨¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¸ÂÄê
¡ãÀÑÃ° ¤Õ¤¸ò¿¡äËÌ¤Î¹Ó³¤¡Ê1¿ÍÁ°¡¿10´Ó¡Ë5,280±ß¡¡¢¨³ÆÆü100¿©¸Â¤ê
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ò´Þ¤àÁí³Û¤Ë¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£