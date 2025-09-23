４タイプからショルダーハーネスを選べる「ガジェタブルDP2 4U」体験型イベントが、ジェイアール名古屋タカシマヤにて期間限定開催

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森下 宏明）は、バッグ＆ラゲージブランド「ace.（エース）」から、高機能ビジネスリュック「ガジェタブルDP2 4U」をイベント限定で販売します。

本モデルは、4タイプのショルダーハーネスから身体にフィットするものを選べるのが特長で、2025年9月24日（水）～10月7日（火）にジェイアール名古屋タカシマヤ（愛知県・名古屋市）で開催される体験型イベント「ハーネスフィットラボ」※にて取り扱います。

※その他百貨店でも、順次開催予定

【ガジェタブルDP2 4Uについて】

ブランド：ace.

モデル：ガジェタブルDP2 4U

サイズ：H42×W30×D14(18)cm ※( )内はエキスパンダブル機能拡張時の数値

税込み価格：62,700円

主素材：ポリエステル600dn高耐久PUサーフェス

副素材：ナイロン840dnオックスシレ加工/PU加工、牛革

特徴：

「ガジェタブル」は、“通勤環境を快適にデザインする”という発想から生まれた高機能ビジネスリュック。混雑時でも邪魔になりにくいスリム設計で、機能・使いやすさ・デザインのバランスに優れています。

「ガジェタブルDP2 4U」は、日本国内の熟練職人が一つひとつ丁寧に縫製した日本製トップグレードモデル。計測データをもとに独自開発した4種類の「4Uハーネス」が、快適な背負い心地を実現します。

【4Uハーネスとは？】

「4Uハーネス」は、体型・体格の異なるさまざまな男性モニターの計測データを基に開発した4タイプのショルダーハーネス。

体型や肉付きなど見た目の要素ではなく、背面の長さや肩周りの厚みの違いで分類した、S(スレンダー)、P(パワー)、B(バランス)、M(マックス)の4タイプから、自分にとって最適な形状のショルダーハーネスを選べます。

※ 若生 然太：肩部に適合するバックパックのショルダーストラップ形状の検討，人間生活工学，Vol.25 (2)，pp. 44-49，2024．

・S（スレンダー）：肩回りが細めでコンパクトな体格の方向け

・P（パワー）：がっしりとした肩回りに厚みがある方向け

・B（バランス）：肩回り・身長ともに平均的な方向け

・M（マックス）：大柄で肩回りに厚みがある方向け

【ハーネスフィットラボについて】

イベント名：ハーネスフィットラボ

開催期間：2025年9月24日（水）～10月7日（火）

開催場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ 8階紳士鞄売場

https://www.jr-takashimaya.co.jp/

イベント詳細：

体験型イベント「ハーネスフィットラボ」では、店頭スタッフによる「ガジェタブルDP2 4U」のフィッティング提案や、「4Ｕハーネス」開発者の博士（工学）若生 然太 がお客様の背中を計測・提案するサービスを日数限定で行います。

※ジェイアール名古屋タカシマヤでの、開発者による計測・提案実施日：9月27日（土）、28日（日）

※日にち・時間帯によってはスタッフ不在の場合がございます。

エースラボ 博士（工学）若生 然太

＜フィッティングの3つのメリット＞

1、負荷軽減：リュックを正しい位置で背負うことで、肩や腰への負担を軽減。快適な移動をサポートします。

2、姿勢向上：正しい背負い方をすることで、自然と背筋が伸び、スタイリッシュで健康的な印象を与えます。

3、似合うタイプを知る：自分の体に合うリュックを選ぶことで、服のシルエットを美しく見せ、今後のリュック選びに役立ちます。