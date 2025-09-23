「スイカゲーム エクササイズ版」で、“ぶどう収穫イベント”を開催！上位者には「高級ぶどう」をプレゼント

issin株式会社

家族のカラダとココロの健康維持・増進をテクノロジーで実現する、東京大学発ヘルスケアスタートアップのissin株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役：程 涛、読み：イッシン、以下「issin」）は、スマートフォン向けヘルスケアアプリ「ウェリー」内の人気ゲーム「スイカゲーム エクササイズ版」において、期間限定イベント「いっぱい集めて！ぶどう収穫祭」を「ぶどうの日(*1)」にあたる2025年9月23日から開催します。

当イベントは、期間内にゲーム内で収穫した”ぶどう”の数を競う特別ルールとなっており、上位の方には賞品として、“高級ぶどう”をご用意。運動習慣の定着とゲームを通じたコミュニティ盛り上げを目指します。

(*1) 全国果実生産出荷安定協議会が制定。ぶどうの旬である9月下旬と「房（ふさ）＝23」の語呂合わせに由来。

期間限定イベント「いっぱい集めて！ぶどう収穫祭」を開催

■参加方法

・アプリをインストールし、最新バージョンに更新

・アプリ内の「スイカゲーム エクササイズ版」からエントリー

・カメラ権限を許可して、体を動かして収穫！

・終了時点の収穫合計で当選が決まります

■イベント ルール

対象：期間中にエントリーしたアカウント（1人1アカウントまで）。

集計：ゲーム内「ぶどう収穫数」を期間合計で集計。終了時点で確定。

同数時：到達時刻の早い方が上位。

■賞品

ぶどう収穫数 上位5名様に、高級ぶどうプレゼント

当選連絡：イベント終了後7日以内にアプリ通知／登録メール宛にご案内

■開催期間

2025年9月23日(火) 00:00 ～ 2025年10月23日(水) 23:59

イベントページ： https://issin.cc/pages/suica-event-202509

「スイカゲーム エクササイズ版」について

「スイカゲーム エクササイズ版」は、本家「スイカゲーム」で人気の可愛らしいデザインはそのままに、全身の運動で直感的に操作できるようにアレンジされた新感覚ゲームです。

体を動かしてフルーツを落とすことで、楽しみながら運動習慣を身につけられます。

※スイカゲームは、Aladdin X社により開発・提供されているコンテンツです。

スマートフォン向けアプリ「ウェリー」について

「ウェリー」は、「体重管理・食事・睡眠・ストレス・活動量」といった健康維持に重要な生活習慣の改善・促進を、ラクに楽しくサポートするスマートフォン向けアプリです。

食事の写真を撮るだけでカロリーや栄養バランスを自動分析し、パーソナルヘルスケアAI「ウェリー」が親しみやすいコメントやアドバイスを提供します。また、体重や活動量をもとに1日の推奨摂取カロリーや栄養バランスを算出し、摂取状況や消費カロリー・歩数をわかりやすく可視化。さらに、「スマートバスマット」や「スマートリカバリーリング」と連携すれば、体重・体組成・睡眠・ストレス・活動量などのデータを自動で記録できます。加えて、人気ゲームをベースにした「スイカゲーム エクササイズ版」を搭載し、遊びながら運動を継続できる点も特長です。

主な機能

・食事のカロリーや栄養バランスを分析・記録

・1日の推奨摂取カロリーや栄養バランスと摂取状況を可視化

・「スマートバスマット」「スマートリカバリーリング」からのパーソナルデータを自動記録

・スイカゲーム エクササイズ版

アプリのダウンロードはこちら： https://issin.cc/pages/welly-app





【会社概要】

会社名：issin株式会社（読み：イッシン）代表者：代表取締役 程 涛

設立：2021年4月5日

所在地：東京都文京区本郷七丁目3番1号 東京大学アントレプレナープラザ 705

資本金（資本準備金含む）：834,956,200円

事業内容：日常生活に溶け込んだヘルスケア機器・サービスの開発・提供

・お風呂上がりに乗るだけで、無意識に体重管理ができる「スマートバスマット」

・装着するだけで、睡眠の質などを可視化できる「Smart Recovery Ring」

・効率良く簡単に運動習慣を身につけられるエクササイズサービス「Smart 5min」（法人向け）

・専門家とAIが最適な健康アクションを提案する生活習慣改善サービス「Smart Daily」（法人向け）

URL：https://issin.cc/

【代表プロフィール】

issin株式会社 程 涛（テイ トウ）

1982年、中国・河南省生まれ。東京工業大学卒。シリアルアントレプレナー（連続起業家）。

東京大学修士在学中に、東大発ベンチャーpopInを創業し、2015年にBaiduと経営統合。世界初の照明一体型3in1プロジェクター「popIn Aladdin」や大ヒットゲーム「スイカゲーム」などを開発。

2021年、issin株式会社を創業。国内初のお風呂上がりに乗るだけで体重測定できるバスマット「スマートバスマット」をリリース。2025年、装着するだけで、睡眠の質などを可視化できる指輪型デバイス「Smart Recovery Ring」を発売。日常生活に溶け込んだヘルスケア体験を追求している。