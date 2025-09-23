「スイカゲーム エクササイズ版」で、“ぶどう収穫イベント”を開催！上位者には「高級ぶどう」をプレゼント
家族のカラダとココロの健康維持・増進をテクノロジーで実現する、東京大学発ヘルスケアスタートアップのissin株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役：程 涛、読み：イッシン、以下「issin」）は、スマートフォン向けヘルスケアアプリ「ウェリー」内の人気ゲーム「スイカゲーム エクササイズ版」において、期間限定イベント「いっぱい集めて！ぶどう収穫祭」を「ぶどうの日(*1)」にあたる2025年9月23日から開催します。
当イベントは、期間内にゲーム内で収穫した”ぶどう”の数を競う特別ルールとなっており、上位の方には賞品として、“高級ぶどう”をご用意。運動習慣の定着とゲームを通じたコミュニティ盛り上げを目指します。
(*1) 全国果実生産出荷安定協議会が制定。ぶどうの旬である9月下旬と「房（ふさ）＝23」の語呂合わせに由来。
期間限定イベント「いっぱい集めて！ぶどう収穫祭」を開催
■参加方法
・アプリをインストールし、最新バージョンに更新
・アプリ内の「スイカゲーム エクササイズ版」からエントリー
・カメラ権限を許可して、体を動かして収穫！
・終了時点の収穫合計で当選が決まります
■イベント ルール
対象：期間中にエントリーしたアカウント（1人1アカウントまで）。
集計：ゲーム内「ぶどう収穫数」を期間合計で集計。終了時点で確定。
同数時：到達時刻の早い方が上位。
■賞品
ぶどう収穫数 上位5名様に、高級ぶどうプレゼント
当選連絡：イベント終了後7日以内にアプリ通知／登録メール宛にご案内
■開催期間
2025年9月23日(火) 00:00 ～ 2025年10月23日(水) 23:59
イベントページ： https://issin.cc/pages/suica-event-202509
「スイカゲーム エクササイズ版」について
「スイカゲーム エクササイズ版」は、本家「スイカゲーム」で人気の可愛らしいデザインはそのままに、全身の運動で直感的に操作できるようにアレンジされた新感覚ゲームです。
体を動かしてフルーツを落とすことで、楽しみながら運動習慣を身につけられます。
※スイカゲームは、Aladdin X社により開発・提供されているコンテンツです。
スマートフォン向けアプリ「ウェリー」について
「ウェリー」は、「体重管理・食事・睡眠・ストレス・活動量」といった健康維持に重要な生活習慣の改善・促進を、ラクに楽しくサポートするスマートフォン向けアプリです。
食事の写真を撮るだけでカロリーや栄養バランスを自動分析し、パーソナルヘルスケアAI「ウェリー」が親しみやすいコメントやアドバイスを提供します。また、体重や活動量をもとに1日の推奨摂取カロリーや栄養バランスを算出し、摂取状況や消費カロリー・歩数をわかりやすく可視化。さらに、「スマートバスマット」や「スマートリカバリーリング」と連携すれば、体重・体組成・睡眠・ストレス・活動量などのデータを自動で記録できます。加えて、人気ゲームをベースにした「スイカゲーム エクササイズ版」を搭載し、遊びながら運動を継続できる点も特長です。
主な機能
・食事のカロリーや栄養バランスを分析・記録
・1日の推奨摂取カロリーや栄養バランスと摂取状況を可視化
・「スマートバスマット」「スマートリカバリーリング」からのパーソナルデータを自動記録
・スイカゲーム エクササイズ版
アプリのダウンロードはこちら： https://issin.cc/pages/welly-app
【会社概要】
会社名：issin株式会社（読み：イッシン）代表者：代表取締役 程 涛
設立：2021年4月5日
所在地：東京都文京区本郷七丁目3番1号 東京大学アントレプレナープラザ 705
資本金（資本準備金含む）：834,956,200円
事業内容：日常生活に溶け込んだヘルスケア機器・サービスの開発・提供
・お風呂上がりに乗るだけで、無意識に体重管理ができる「スマートバスマット」
・装着するだけで、睡眠の質などを可視化できる「Smart Recovery Ring」
・効率良く簡単に運動習慣を身につけられるエクササイズサービス「Smart 5min」（法人向け）
・専門家とAIが最適な健康アクションを提案する生活習慣改善サービス「Smart Daily」（法人向け）
URL：https://issin.cc/
【代表プロフィール】
issin株式会社 程 涛（テイ トウ）
1982年、中国・河南省生まれ。東京工業大学卒。シリアルアントレプレナー（連続起業家）。
東京大学修士在学中に、東大発ベンチャーpopInを創業し、2015年にBaiduと経営統合。世界初の照明一体型3in1プロジェクター「popIn Aladdin」や大ヒットゲーム「スイカゲーム」などを開発。
2021年、issin株式会社を創業。国内初のお風呂上がりに乗るだけで体重測定できるバスマット「スマートバスマット」をリリース。2025年、装着するだけで、睡眠の質などを可視化できる指輪型デバイス「Smart Recovery Ring」を発売。日常生活に溶け込んだヘルスケア体験を追求している。