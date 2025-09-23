「シン・いばらきメシ大集合」を開催します！～新ご当地メシの首都圏百貨店でのフェアのご案内～（事務局：茨城県政策企画部地域振興課）

株式会社47CLUB

シン・いばらきメシ総選挙2024で誕生した茨城県の新たなご当地グルメの首都圏での認知拡大を図るため、東急百貨店たまプラーザ店と大丸東京店において、グランプリ受賞グルメなどを販売・提供するフェア「シン・いばらきメシ大集合」を開催します。

メディア関係の皆さまにおかれましては、記事掲載によるフェアの告知や会場への取材などにご協力賜りますようお願い申し上げます。

https://prtimes.jp/a/?f=d14886-278-78cdfb5402c8a5e30da75059739d0f84.pdf

１．シン・いばらきメシ大集合in 東急百貨店たまプラーザ店

期間 2025年9月25日（木）～ 2025年10月1日（水）

会場 東急百貨店たまプラーザ店（神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目7）

地下1階 ジス・ウイーク2 / スキップコート

販売グルメ グランプリを含む12グルメ（資料８頁以降に記載）

※一般料理部門5グルメ、スイーツ部門7グルメ

※日によって販売するグルメの種類や数が異なります。

その他 東急百貨店たまプラーザ店では「いばらきフェア」として、ＪＡグループ茨城による茨城

県産野菜の販売や、アンテナショップ「IBARAKI sense」による県産品の出張販売も実施

いたします。

２．シン・いばらきメシ大集合in 大丸東京店

期間 2025年10月8日（水）～ 2025年10月21日（火）

会場 大丸東京店（東京都千代田区丸の内1丁目9-1 東京駅八重洲北口直結）

1階ウイークリー・セレクトスイーツ（10月8日～10月14日のみ）

地下1階鈴廣前特設会場/ 明治屋横

12階サバティーニ・ディ・フィレンツェ/ B.C.T.バー・カーディナル・トーキョー

販売グルメ グランプリを含む14グルメ（８頁以降に記載）

※一般料理部門6グルメ、スイーツ部門8グルメ

※日によって販売・提供するグルメの種類や数が異なります。

問合せ先

【大集合（フェア） に関するお問い合わせ、各会場への取材申込み先】

シン・いばらきメシ百貨店フェア事務局（受託事業者：株式会社47CLUB内）

担当：佐久、石原、磯邉 T E L :080-1024-0357、03-5148-4747

E-mail:shinibarakimeshi_pr@47club.jp

【シン・いばらきメシに関するお問い合わせ】

茨城県政策企画部地域振興課

担当：小川、藤井、枝川、清水 T E L :029-301-2732

E-mail:chikei1@pref.ibaraki.lg.jp