ヴィンテージVansの名店＜ PILLOWHEAT ＞が期間限定で来日

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営するJOURNAL STANDARD（以下JS）は、ヴィンテージのVans(ヴァンズ)の世界的コレクターであるヘンリー・デイビス氏が運営するショップ ＜PILLOWHEAT（ピローヒート）＞ を招聘し、 JOURNAL STANDARD 表参道店にて9月27日（土）～10月5日（日） の9日間限定でポップアップストアを開催。

＜PILLOWHEAT＞はロンドン東部・クラプトンの小さなお店から世界へカルチャーを発信し続けており、ヴィンテージヴァンズを中心に取り扱っている。

世界中のスニーカーマニア、ファッション関係者が足を運ぶ程ヘンリー・デイビス氏の情熱が込められた名店。

今回のポップアップではヘンリー・デイビス 氏のヴァンズヴィンテージコレクションを筆頭に、彼自身がグラフィックデザインしたJS別注Tシャツ、ロンT、スウェットなどスペシャルアイテムを限定展開。

さらに、9/27(土)、9/28(日)はヘンリー・デイビス氏が在店。

世界のヴァンズコレクターからリスペクトを受けている彼の世界観を直に堪能できる貴重な機会となっています。

スニーカー好きはもちろん、カルチャーを愛するすべての人に届けたい特別な９日間となっております。

展開店舗：JOURNAL STANDARD表参道

オンラインストアURL：https://baycrews.jp/

お問い合わせ先：JOURNAL STANDARD表参道 03-6418-7961