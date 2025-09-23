アイア株式会社 企業スローガン変更のお知らせ
20～30代女性をターゲットとしたレディースブランドを運営するアパレル事業と、ゲームアプリ企画運営・パズル誌の出版を行うメディア事業を中心に、多角的な事業を手掛けるアイア株式会社は、創業50年を迎え、さらなる発展を遂げながら100年企業へと成長していくため、このたびコーポレートスローガンを変更いたしました。
新スローガン
遊ぶ時も、学ぶ時も、働く時も、人々の想像を越えていくのはいつだって、何かに夢中になっている人たちです。
洋服やゲーム・雑誌の企画販売をビジネスの中心としているアイアは、その他さまざまな事業においてもBtoCビジネスを数多く手掛けています。
お客様の生活をより豊かで楽しいものにしていくためには、まずは働く社員自身が仕事に夢中になり、楽しみ、熱意をもちながら、従来の枠にとらわれず果敢に挑戦していくことが不可欠であると考えます。
個を尊重し枠にとらわれない様々なアイデアを歓迎する風土のなかで、時代に寄り添いながら、お客様の生活を彩るサービスを柔軟に生み出していく企業として、さらなる飛躍を目指します。
また、スローガン変更に合わせ、業務環境の向上とさらなる事業成長を実現するため、アイア本社ビル（東京都渋谷区）の一部内装をリニューアルいたしました。
エントランス
吹き抜けであることを活かした、開放感のあるエントランス。
フリースペース
社内外の様々な打ち合わせが行われるスペースです。
飲み物を持ち寄って雑談したり、休憩中に自由に過ごす場所としても利用できます。
会議室
フリースペースには会議室を併設。
大型ディスプレイで資料を共有しながら快適に打ち合わせができます。
オフィスリニューアルによって、本社オフィスをより快適かつ機能的なスペースにアップデートしながら、これまで以上にセクションを超えたコミュニケーションが生まれる場を創出しています。
【会社概要】
商号 ： アイア株式会社
所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-1-5
設立 ： 1971年(昭和46年)9月16日
資本金 ： 1億円
売上高 ： 132億円（2025年2月）
代表者 ： 代表取締役 石澤 智子
従業員数： 600名
URL ： http://www.aiia.co.jp/
事業内容： アパレル事業、メディア事業
◆本件に関するお問い合わせ先
アイア株式会社総務人事部 corp-pr＠aiia.co.jp