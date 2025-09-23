【いよいよ後半】第４１回秋の北海道物産と観光展

株式会社そごう・西武

会期：２０２５年９月２３日（火・祝）～１０月１日（水）

会場：そごう横浜店８階＝催会場※最終日は午後５時閉場。

そごう横浜店では秋の味覚が一堂に出そろった北海道物産と観光展を開催しております。

後半からは、さらに『素材の味』に深堀したスイーツやグルメがラインアップ。３種類のチーズを トッピングし、コク深く味わうパフェや、旬の海鮮ネタを握り寿司でご提供するイートインコーナー など本場の『北海道の味』が会場でお楽しみいただけます。そのほかボリューム満点で、心もお腹も 満たされるチーズをとろーっとトッピングした豚丼や甘じょっぱさがクセになるコーンバターと北海道産牛肉のお弁当など、満腹グルメが勢ぞろい。そごう横浜店でしか味わえない『推しグルメ』をぜひ

ご堪能ください。

※北海道産以外の原材料を使用している商品もございます。※本リリースの画像はイメージ、掲載商品は一例、価格はすべて税込みです。※器は提供時のものと異なる場合がございます。

北海道物産展見どころ その１『チーズ』

ふわっと香るチーズやとろ～とあふれるチーズなど、スイーツにもご飯にも相性抜群グルメ

町村農場／町村ドーナツ町村農場／町村ドーナツ

後半［江別］町村農場／町村ドーナツ

（写真 左奥から）

チーズ（１個）４３２円／あんチーズ（１個）

４８６円 実演

あすなろファーミング／３種のチーズパフェあすなろファーミング／３種のチーズパフェ

後半［十勝清水］あすなろファーミング／ ３種のチーズパフェ（１杯）１，２１０円 ※各日限定１００杯 イートイン

札幌おやじダイニング／十勝和牛チーズメンチカツ札幌おやじダイニング／十勝和牛チーズメンチカツ

後半［札幌］札幌おやじダイニング／十勝和牛チーズメンチカツ（１個）４８９円 実演

ドライブインいとう清水本店／肉味３重奏＆大樹チーズの極み豚丼弁当ドライブインいとう清水本店／肉味３重奏＆大樹チーズの極み豚丼弁当

後半［十勝清水］ドライブインいとう清水本店／肉味３重奏＆大樹チーズの極み豚丼弁当（１折）２，３７６円 実演

北海道物産展見どころ その２『旬の海鮮』『旨味あふれる道産牛』

海の幸がたっぷり盛り付けられたキラキラの海鮮弁当。肉の甘みを感じる道産牛弁当

通期［旭川］二條亭/４種の彩り御膳（１折）４，３２０円 ※各日限定５０折 実演 開店４０周年限定販売通期［積丹］海のや／道産ボタン海老入り４種弁当（１折）４，３２０円 ※各日限定４０折 実演 開店４０周年限定販売

通期［函館］海楽／華の膳（１折）２，８０８円 ※各日限定４０折 実演 開店４０周年限定販売通期［札幌］金獅子精肉店／北海道産とうもろこしと道産牛３種盛り弁当（１折）２，３７６円 実演

北海道物産展見どころ その３『催事担当者が選んだ会場で味わってほしいグルメ４選』

ラーメン・海鮮・スイーツなど様々なジャンルから催事担当者おすすめのグルメをご紹介します。

後半［札幌］麺処まるはBEYOND／札幌味噌バターコーン ラーメン（１杯）１，５４０円 イートイン後半［札幌］寿司 数馬/秋の彩り７貫と海鮮パフェ（１食）５，５００円※各日限定３５食 イートイン後半 初登場［札幌］きよたベリーファーム／いちごのパイサンド（１個）５４０円 実演通期［小樽］小樽洋菓子舗ルタオ／北海道ナイアガラの ミルクパフェ（１杯）１，２１０円 イートイン 開店４０周年限定商品

まだまだイチオシグルメが勢ぞろい

後半［中富良野］HOKKAIDO PIZZA giocoso／ナスのボロネーゼ（冷凍、１枚）１，９８１円後半［函館］布目／サーモンキムチ（１００ｇあたり）１，１８８円

通期［小樽］なると屋／若鶏半身揚げ（１個）１，１８１円通期［千歳］morimoto／ハスカップジュエリーホワイトバージョンMIX（２種×各３個入、１箱）１，９２１円

【そのほかの出店店舗】

【後半】

［札幌］札幌ラーメン武蔵／［札幌］THE BACON／［室蘭］室蘭うずら園／［札幌］ファットリアビオ北海道／［札幌］ロイズ／［札幌］ISHIYA／［札幌］千秋庵／［帯広］六花亭／［広尾］菊池ファーム／［砂川］北菓楼／［小樽］木の屋／

［北見］北見ハッカ通商／［黒松内］アンジュ・ド・フロマージュ／［標津］知床標津マルワ食品／［森］ダイカスモーク

【通期】

［札幌］佐藤水産／［富良野］SHINYA／［帯広］ルーキーファーム／［函館］山丁長谷川商店／［小樽］本野雄次郎商店／［帯広］十酵野フーズ／［旭川］炭や／［札幌］春雪さぶーる／［札幌］大自然北海道／［札幌］あい然／［札幌］奥芝商店小麦のかたまり／［札幌］ビストロ南家／［札幌］佃善／［札幌］北海道一直売／［斜里］丸あ野尻正武商店／

［幕別］十勝大望／どさんこマーケット