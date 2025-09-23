【タカラスタンダード大阪HDCショールームにて開催】10/18（土）限定！リプレ株式会社×タカラスタンダードによる水まわりリフォームフェア開催のお知らせ
2025年10月18日（土）、タカラスタンダード大阪HDCショールーム（グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル5F）にて、水まわりリフォームをご検討中の方に向けた「リフォームフェア」を開催いたします。
タカラスタンダードの人気商品を実際にご覧いただきながら、リフォームのプロが最適なご提案をいたします。
初めての方もお気軽にご相談いただける、特別な1日です。
◆イベント概要
開催日：2025年10月18日（土）
時間：10:00～17:00（最終受付 16:00）
会場：タカラスタンダード大阪HDCショールーム（グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル5F）
◆参加方法
お電話、または下記専用予約フォームよりご予約ください。
※ご予約なしでもご参加いただけますが、事前予約で豪華特典をご用意しています。
https://www.takara-standard.co.jp/showroom_search/online_booking/osakahdc.html
◆ご来場特典
LOGOSカラフルマグ250ml１個プレゼント
さらにご予約のうえご来場いただいた方には
→ QUOカード2,000円分進呈！
◆ご成約記念品 （システムキッチンまたはシステムバス）
グルメギフトまたはtowerマグネット小物2個プレゼント
◆ご成約特典（当日ご来場のお客様限定）
下記対象商品のご成約で、豪華特典をプレゼントいたします！
◎「システムバス」ご成約で
→ VJAギフトカード 50,000円分プレゼント
◎「システムキッチン」ご成約で
→ VJAギフトカード 50,000円分プレゼント
◎「洗面台」ご成約で
→ VJAギフトカード 10,000円分プレゼント
◆こんな方におすすめ
最新設備の実物を見てから検討したい
補助金や予算内でのリフォーム計画を相談したい
水まわりを一新して毎日を快適に過ごしたい
忙しくても1日でまとめて比較・相談したい
皆さまの暮らしを豊かにするリフォームのヒントがきっと見つかります。
当日は専門スタッフが親身にご相談を承りますので、どうぞお気軽にお越しください。
【リプレで安心と納得のリフォームが叶う理由】
タカラスタンダード商品 施工実績が豊富、パートナーショップ加盟店
豊富な施工経験とノウハウにより、設置条件や間取りに応じた最適なプランをご提案します。
メーカー研修を受けた専門スタッフが対応
性能を最大限に活かす設置・調整・仕上げが可能です。
補助金活用や断熱工事もトータル対応
リフォームに活用できる補助金制度のご案内やご提案が可能です。
リプレ株式会社は、関西を拠点とする水回りをメインとしたリフォーム会社です。「丁寧」「迅速」をモットーに、人と人との出会いを大切にしております。保証とアフターフォローも素早く対応。※約94％のお客様からご満足のお声をいただいております。豊富な経験と技術で見積もり依頼件数は毎月100件以上！‘’やっぱり我が家がいちばん好き‘’と思っていただけるリフォームをお届けいたします。
※2025年8月末現在
【会社概要】
■社名：リプレ株式会社
■本社所在地：大阪府大阪市中央区内本町2-4-16 オフィスポート内本町3F
■代表取締役：古川賢
■事業内容：水回り（トイレ・浴室・キッチン・洗面）のリフォーム
■設立：2020年12月
・HP：https://www.repre-reform.com/
・Instagram：https://www.instagram.com/repre_reform/
・LINE：https://lin.ee/2uUGhHs