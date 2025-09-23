【タカラスタンダード大阪HDCショールームにて開催】10/18（土）限定！リプレ株式会社×タカラスタンダードによる水まわりリフォームフェア開催のお知らせ

リプレ株式会社

2025年10月18日（土）、タカラスタンダード大阪HDCショールーム（グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル5F）にて、水まわりリフォームをご検討中の方に向けた「リフォームフェア」を開催いたします。

タカラスタンダードの人気商品を実際にご覧いただきながら、リフォームのプロが最適なご提案をいたします。

初めての方もお気軽にご相談いただける、特別な1日です。

◆イベント概要

開催日：2025年10月18日（土）

時間：10:00～17:00（最終受付 16:00）

会場：タカラスタンダード大阪HDCショールーム（グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル5F）

◆参加方法

お電話、または下記専用予約フォームよりご予約ください。

※ご予約なしでもご参加いただけますが、事前予約で豪華特典をご用意しています。

https://www.takara-standard.co.jp/showroom_search/online_booking/osakahdc.html

◆ご来場特典

LOGOSカラフルマグ250ml１個プレゼント

さらにご予約のうえご来場いただいた方には

→ QUOカード2,000円分進呈！

◆ご成約記念品 （システムキッチンまたはシステムバス）

グルメギフトまたはtowerマグネット小物2個プレゼント

◆ご成約特典（当日ご来場のお客様限定）

下記対象商品のご成約で、豪華特典をプレゼントいたします！

◎「システムバス」ご成約で

→ VJAギフトカード 50,000円分プレゼント

◎「システムキッチン」ご成約で

→ VJAギフトカード 50,000円分プレゼント

◎「洗面台」ご成約で

→ VJAギフトカード 10,000円分プレゼント

◆こんな方におすすめ

最新設備の実物を見てから検討したい

補助金や予算内でのリフォーム計画を相談したい

水まわりを一新して毎日を快適に過ごしたい

忙しくても1日でまとめて比較・相談したい

皆さまの暮らしを豊かにするリフォームのヒントがきっと見つかります。

当日は専門スタッフが親身にご相談を承りますので、どうぞお気軽にお越しください。

【リプレで安心と納得のリフォームが叶う理由】

タカラスタンダード商品 施工実績が豊富、パートナーショップ加盟店

豊富な施工経験とノウハウにより、設置条件や間取りに応じた最適なプランをご提案します。

メーカー研修を受けた専門スタッフが対応

性能を最大限に活かす設置・調整・仕上げが可能です。

補助金活用や断熱工事もトータル対応

リフォームに活用できる補助金制度のご案内やご提案が可能です。

リプレ株式会社は、関西を拠点とする水回りをメインとしたリフォーム会社です。「丁寧」「迅速」をモットーに、人と人との出会いを大切にしております。保証とアフターフォローも素早く対応。※約94％のお客様からご満足のお声をいただいております。豊富な経験と技術で見積もり依頼件数は毎月100件以上！‘’やっぱり我が家がいちばん好き‘’と思っていただけるリフォームをお届けいたします。

※2025年8月末現在

【会社概要】

■社名：リプレ株式会社

■本社所在地：大阪府大阪市中央区内本町2-4-16 オフィスポート内本町3F

■代表取締役：古川賢

■事業内容：水回り（トイレ・浴室・キッチン・洗面）のリフォーム

■設立：2020年12月

・HP：https://www.repre-reform.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/repre_reform/

・LINE：https://lin.ee/2uUGhHs