【タカラスタンダード大阪HDCショールームにて開催】10/18（土）限定！リプレ株式会社×タカラスタンダードによる水まわりリフォームフェア開催のお知らせ

リプレ株式会社


2025年10月18日（土）、タカラスタンダード大阪HDCショールーム（グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル5F）にて、水まわりリフォームをご検討中の方に向けた「リフォームフェア」を開催いたします。


タカラスタンダードの人気商品を実際にご覧いただきながら、リフォームのプロが最適なご提案をいたします。
初めての方もお気軽にご相談いただける、特別な1日です。



◆イベント概要


開催日：2025年10月18日（土）


時間：10:00～17:00（最終受付 16:00）


会場：タカラスタンダード大阪HDCショールーム（グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル5F）



◆参加方法


お電話、または下記専用予約フォームよりご予約ください。
※ご予約なしでもご参加いただけますが、事前予約で豪華特典をご用意しています。


https://www.takara-standard.co.jp/showroom_search/online_booking/osakahdc.html



◆ご来場特典


LOGOSカラフルマグ250ml１個プレゼント


さらにご予約のうえご来場いただいた方には
　→ QUOカード2,000円分進呈！



◆ご成約記念品 （システムキッチンまたはシステムバス）


グルメギフトまたはtowerマグネット小物2個プレゼント



◆ご成約特典（当日ご来場のお客様限定）


下記対象商品のご成約で、豪華特典をプレゼントいたします！


◎「システムバス」ご成約で


　→ VJAギフトカード 50,000円分プレゼント


◎「システムキッチン」ご成約で


　→ VJAギフトカード 50,000円分プレゼント


◎「洗面台」ご成約で


　→ VJAギフトカード 10,000円分プレゼント



◆こんな方におすすめ


最新設備の実物を見てから検討したい


補助金や予算内でのリフォーム計画を相談したい


水まわりを一新して毎日を快適に過ごしたい


忙しくても1日でまとめて比較・相談したい


皆さまの暮らしを豊かにするリフォームのヒントがきっと見つかります。
当日は専門スタッフが親身にご相談を承りますので、どうぞお気軽にお越しください。


【リプレで安心と納得のリフォームが叶う理由】



タカラスタンダード商品 施工実績が豊富、パートナーショップ加盟店
　豊富な施工経験とノウハウにより、設置条件や間取りに応じた最適なプランをご提案します。


メーカー研修を受けた専門スタッフが対応
　　性能を最大限に活かす設置・調整・仕上げが可能です。


補助金活用や断熱工事もトータル対応
　リフォームに活用できる補助金制度のご案内やご提案が可能です。






リプレ株式会社は、関西を拠点とする水回りをメインとしたリフォーム会社です。「丁寧」「迅速」をモットーに、人と人との出会いを大切にしております。保証とアフターフォローも素早く対応。※約94％のお客様からご満足のお声をいただいております。豊富な経験と技術で見積もり依頼件数は毎月100件以上！‘’やっぱり我が家がいちばん好き‘’と思っていただけるリフォームをお届けいたします。　


※2025年8月末現在



【会社概要】


■社名：リプレ株式会社


■本社所在地：大阪府大阪市中央区内本町2-4-16　オフィスポート内本町3F


■代表取締役：古川賢


■事業内容：水回り（トイレ・浴室・キッチン・洗面）のリフォーム


■設立：2020年12月


・HP：https://www.repre-reform.com/


・Instagram：https://www.instagram.com/repre_reform/


・LINE：https://lin.ee/2uUGhHs　