【北海道・北湯沢温泉／きたゆざわ森のソラニワ】公式サイト限定プランが登場！ベストレートで特典満載。とってもお得な内容をお見逃しなく。

＜公式HP限定★ソラニワの「楽しい」をぜ～んぶ満喫できるお得なプラン＞

野口観光マネジメント株式会社ア・ソ・ボーヤでみんなで遊ぼう！野口観光マネジメント株式会社（本社：北海道登別市、代表取締役社長：野口和秀）が運営する「きたゆざわ森のソラニワ（北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7／執行役員支配人：猪股貴美恵）では、公式ホームページ限定で予約できる特典満載のお得なプランを期間限定で販売開始いたしました。

当館ではご家族やお友達と楽しめるイベントや施設が盛りだくさん！

ぜんぶ楽しみたいけれど時間がない…当日別途チケットを購入するのが手間…

そんな方におすすめの「ぜ～んぶ楽しめる」遊び放題プランです！

こんなに遊べてなんと基本料金そのまま、追加料金はありません。

公式サイト限定のお得なプランです。

ぜひこの機会にご予約下さい。

プランはこちら！ :https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=3ce10c3a78a020866e731404b3e13341&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=19882163

■特典

・アソボーヤ入場券付き（3歳以上）

・アソボーヤ内クライミングウォール付（小学生以上／1滞在あたり1回）

・アソボーヤ内クラフト体験付（3歳以上／1滞在当たり1回）

・アソボーヤ内くるくるカート付（3歳以上／1滞在当たり1回）

・Asobeats 入場券付き（3歳以上）

・温泉ビーチ「トコナッツ」がチェックイン日のAM10時からご利用可能（通常13時～）

※アソボーヤとAsobeats の入場券はチェックアウト日の20時まで通してご利用可能

※アソボーヤ内のクライミングウォール、クラフト体験、くるくるカートは通常は別途有料となりますが本プランは料金に含まれております！

●9/20～12/20まで開催！体感型デジタルアトラクション「Asobeats」の詳細はこちら

詳細を見る :https://www.mori-soraniwa.com/asobeats2025/

●2025年7月リニューアル！屋内遊具施設「ア・ソ・ボーヤ」の詳細はこちら

詳細を見る :https://www.mori-soraniwa.com/asoboyarenewal/ア・ソ・ボーヤ（イメージ）

ア・ソ・ボーヤ（イメージ）

Asobeats the GALAXYのアトラクション紹介

魅力的な4つのアトラクションが登場します！

夢中に遊べるものから、親子で一緒に楽しめるものまで。

この機会に「きたゆざわ森のソラニワ」にみんなで遊びに来てください。

１.スマッシングエイリアンズ

次々と現れる悪いエイリアンたちにクッションボールを当ててやっつけるゲーム。

最後に点数とランキングが表示されます。

スマッシングエイリアンズ（イメージ）

２.惑星おいかけっこ

足元にいる惑星を追いかけると反応しあちこちに逃げ回ります。

たくさん踏むことができると隠しキャラクターが出てきます。

惑星おいかけっこ（イメージ）

３.リズミックドラム

リズムに合わせてドラムを叩くリズムゲームです。

大人も子供も楽しめます。

リズミックドラム（イメージ）

４.デジタルぬりえギャラクシー

自分で自由にぬりえをした宇宙船で5人同時にレースができます。

デジタルぬりえギャラクシー（イメージ）

【施設概要】

ホテル名：きたゆざわ森のソラニワ

電話番号：0570-026574（予約受付10:00～17:00）

住所：〒052-0316 北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7

アクセス：道央自動車道 伊達ICより車で約30分

客室数：197室

URL：https://www.mori-soraniwa.com/

【会社概要】

野口観光マネジメント株式会社

〒059-0596 北海道登別市登別温泉町203番地1

https://www.noguchi-g.com/