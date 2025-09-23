『信長の野望 真戦』×『三國志 真戦』TGS2025出展内容を発表！人気コスプレイヤーの東雲うみさんが真戦ブースに登場！新作『信長の野望 真戦』ついに事前登録開始！

Qookka エンタテインメント株式会社

Qookka Gamesは、歴史シミュレーションに特化したグローバル戦略ゲームブランド「真戦」シリーズの2作品--『信長の野望 真戦』と『三國志 真戦』を9 月 25 日（木）～ 9 月 28 日（日）開催の「東京ゲームショウ2025」に出展することを発表いたします。TGS2025期間中、人気コスプレイヤーの東雲うみさんが「真戦ブランドPR大使」として真戦ブースに登場します。そして、新作の『信長の野望 真戦』の事前登録がついに開始されました！

真戦ブース（Hall-06-N01）は「戦国時代の作戦室」を設計コンセプトとし、「真戦」シリーズの魅力を体感いただける空間づくりを目指しました。会場ではゲームの試遊、ステージイベントなどの内容が予定されています。イベント参加者には、豪華な限定グッズをご用意しております。

東雲うみさんが「真戦ブランドPR大使」として登場！

人気コスプレイヤーの東雲うみさんが「真戦ブランドPR大使」として『信長の野望 真戦』×『三國志 真戦』の出展ブースに登場する予定です。

9月27日 （土）14：00から、東雲うみさんが真戦ブースに登場します。特別限定グッズ--東雲うみコラボ兜（全2種）を景品として配布します。イベント参加で、東雲うみコラボ兜をゲットするチャンスです。ぜひご参加ください！

さらに、「真戦」シリーズTGS特別番組の配信にも東雲うみさんが参加します！『信長の野望 真戦』のキャラクター「緑」のコスプレでゲストたちとともにゲームの最新情報と試遊の感想をお届けします！

ステージイベント

スタンプラリー

真戦ブースではスタンプラリーを開催する予定です。スタンプラリーの用紙はブースで配布予定、各種イベントに参加してスタンプを集めましょう！集めたスタンプの数に応じて、さまざまな限定グッズと交換できます。

試遊イベント

真戦ブースでは『信長の野望 真戦』と『三國志 真戦』を試遊いただけます。（『信長の野望 真戦』の試遊では、ミニゲームの建築、騎馬、鍛冶、算術が体験できます。）

コスプレパフォーマンス＆撮影会

コスプレイヤーのみぃこさん、雨路おじさんをお招きして、コスプレパフォーマンス＆撮影会を実施します。みぃこさんは『三國志 真戦』と『真・三國無双８ Empires』のコラボ武将である「無双甄姫」に、雨路おじさんは『信長の野望 真戦』のキャラ「緑」として登場します。

さらに、俳優の笠原紳司さんが『信長の野望 真戦』の城主の姿で登場予定！華麗な剣術の演武を披露いただきます！

グッズ紹介

真戦ブースでは、来場者にさまざまな限定グッズを用意しております！会場でイベントにご参加いただくと、東雲うみコラボ兜（全2種）、うちわ（全2種）、クリアファイル（全11種）などの限定グッズを獲得できるチャンス！

ステージイベント

真戦ブースでは、豊富なステージイベントを予定しています。イベントに参加して、豪華なグッズを獲得しましょう！

東雲うみの連続ガチャ挑戦

9月27日（土）には特別ステージイベント「東雲うみの連続ガチャ挑戦」を開催します。ゲストの東雲うみさんに連続ガチャにチャレンジいただき、その結果に応じて選ばれた来場者の方々には東雲うみコラボ兜、サイン入りチェキ、Amazonギフトカード等を含む特別な景品をプレゼントいたします。

城主の一日（ミニゲーム対決）

観客参加型の対戦イベント「城主の一日」を開催します。ステージ上で『信長の野望 真戦』のミニゲームで1 vs 1の対戦をしていただきます。さらに、9月27日（土）の同イベントでは、東雲うみさんが観客の対戦相手としてステージに登場予定です。東雲うみさんとの貴重な対戦チャンスをお見逃しなく！

『三國演棋』対抗戦

『三國志 真戦』「三國演棋S3極上棋戦世界招待試合」がまもなく開催されますが、真戦ブースでも人気ゲームモード「三國演棋」の対抗戦を実施する予定です。

TGS特别番組

「真戦」シリーズは9月26日（金）にTGS特别番組に参加する予定です。配信を見逃すことがないよう、TGS公式チャンネルのフォローもお願いいたします！

配信日時：9月26日12:05～12:55

プラットフォーム：TGS公式チャンネル（YouTube、X、Twitch等）

今回の番組で司会を務めるのはちゅうにーさん（ゲーム番組MC／ゲーム実況者）です。そのほか特別ゲストとして東雲うみさん、マスダさん（ゲームさんぽ企画＆案内人）、アンソニーさん（AppMedia編集部）、唐澤有弥さん（『三國志 真戦』プレイヤー）が出演します。

豪華な出演者陣とともに真戦ブースの見どころや、『信長の野望 真戦』の試遊、『三國志 真戦』の新イベント情報などなど……気になる情報を一挙にお届けします！

番組内では、『三國志 真戦』の金銖などの豪華報酬を入手するための交換コードを複数回配布する予定です。

『信長の野望 真戦』事前登録受付中！

新作『信長の野望 真戦』の事前登録が開始されました！アプリストアで事前登録を行ったプレイヤーの皆さまには、登用状×5をプレゼント！登用状を使って、星5武将獲得のチャンスをお見逃しなく！メールで事前登録を行うと、PlayStation(R)5 Pro、Nintendo Switch2などの豪華報酬が抽選で当たる！さらに、事前登録者数に応じて全員に特典をプレゼント！皆さまの登録をお待ちしております！

事前登録はこちらから！

公式サイト：https://nobunaga-shinsen.qookkagames.jp/

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6739554561

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qookkagames.xczyw.gp.jp

＜『信長の野望 真戦』について＞

『信長の野望 真戦』はコーエーテクモゲームス『信長の野望・新生』公式ライセンスを取得し、『三國志 真戦』の制作陣がおくるSLG×RPGの革新作です。日本の戦国時代をリアルに表現することに尽力し、より素晴らしい地図戦略体験と豊富で面白い個人育成コンテンツをお届けします。プレイヤーは群雄割拠の時代に一城の主として、自己を鍛え、勢力を築き、友人たちと共に各地を征討し、天下統一を果し、乱世を終結させることを目指します。

▼公式情報

公式サイト： https://nobunaga-shinsen.qookkagames.jp/

公式X（旧Twitter）： https://x.com/nobunagashinsen

公式YouTube：https://www.youtube.com/@信長の野望真戦(https://www.youtube.com/@%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%AE%E9%87%8E%E6%9C%9B%E7%9C%9F%E6%88%A6)

＜『三國志 真戦』について＞

『三國志 真戦』は、Qookka Gamesがコーエーテクモゲームスの監修の下で開発したスマートフォン向けゲームアプリです。「三國志」シリーズ原作の遊び方をしっかりと継承しています。

本作では、「策略で公平な対抗」と「リアルな戦場ルール」という2大革新ポイントを実現することで、プレイヤーは誰とでも公平に戦うことができます。プレイヤーが選択した戦略と戦術の優劣が、如実に戦闘結果に反映されるため、「課金すれば強くなる」というゲームデザインは一切ありません。リアルな戦場環境では、臨機応変な頭脳が何よりも重要とされています。さあ、三国乱世を生き残り、己の知略で頭角を現せ！

▼公式情報

公式サイト ： https://sangokushi.qookkagames.jp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/ShinSen_SGS

公式YouTube：https://www.youtube.com/@三國志真戦(https://www.youtube.com/@%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97%E7%9C%9F%E6%88%A6)

公式Discord： https://discord.gg/shinsen

「真戦」シリーズについて

「真戦」は歴史シミュレーションに特化したグローバル戦略ゲームブランドです。シリーズ共通のスローガンの「知略を尽くし、命を燃やせ」をテーマとして、より高度な策略を展開し、没入感のあるゲーム体験を持続的に提供できるよう努めております。

(C)Qookka Entertainment Limited. All Rights Reserved.

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.