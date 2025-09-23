東京都民の日に初開催！遊びながら資格が取れる「クレーンゲーム達人検定」応募殺到につき募集終了！当日は限定デザイン認定証を授与

株式会社東洋

「笑顔創造」を企業理念に掲げる株式会社東洋（代表取締役：中村秀夫／本社：埼玉県北本市、以下、当社）は、運営するクレーンゲームのテーマパーク【エブリデイ多摩ノ国店】にて、2025年10月1日（水）東京都民の日に、東京都では初となる「クレーンゲーム達人検定」を開催いたします。

本検定は告知開始直後から大きな反響をいただき、定員を大幅に上回るご応募をいただきました。厳正な抽選を経て、参加者はすでに決定しております。

■今回の特別ポイント

東京都初開催を記念した限定デザイン認定証を合格者に授与

今回の合格者だけが手にできる特別仕様の認定証で、今後は手に入らない貴重な一枚となります。

都民の日という記念日に開催

クレーンゲームを通じて家族や友人が楽しみながら交流できる、世代を超えたコミュニケーションの場を提供します。

■クレーンゲーム達人検定3級について

クレーンゲーム達人検定の 3級 は、初心者から愛好者まで幅広く参加できる 入門級 です。

検定では、講師が実際のクレーンゲーム機を用いて、アームで「押す」「通す」「引っかける」など、掴む以外の基本テクニックを解説。参加者はその後、実機を使った実技試験に挑戦し、合格者には 公式認定証が授与されます。

これまで「運頼み」と思われがちだったクレーンゲームを、技術と知識で攻略できるゲームとして体験できるのが大きな特徴です。親子での参加や友人同士での挑戦も多く、世代を超えて楽しめる検定として高い人気を誇っています。

■開催概要

クレーンゲーム達人検定 ～都民の日スペシャル～

開催日：2025年10月1日（水）

第1回 10:30～ ／ 第2回 15:30～

会場：エブリデイ多摩ノ国（東京都多摩市）

主催：一般社団法人 日本クレーンゲーム協会

実施級：3級

定員：各回10名（抽選制／東京都民限定・募集終了）

参加費：無料

■取材・メディア関係者の方へ

当日は、検定に挑戦する参加者の真剣な表情や歓喜の瞬間、そして東京都初開催記念の限定デザイン認定証授与シーンなど、撮影に適した場面が多数ございます。事前にご連絡いただければ、取材対応・インタビューも可能です。

■日本クレーンゲーム協会とは

一般社団法人日本クレーンゲーム協会は、クレーンゲームの普及と発展を目的に設立された業界団体です。クレーンゲームを単なる娯楽にとどめず、クレーンゲームを通じて「笑顔を創造する」ことを理念として掲げています。

主な活動として、クレーンゲームの資格『クレーンゲームの達人検定』を認定・発行をしており、その他にも幼稚園や高齢者施設での出張教室など、多世代に親しまれる活動を展開しています。近年は外国語対応の検定も開始し、国内外のプレイヤーに向けてクレーンゲーム文化を発信しています。

■多摩ノ国について



2023年7月に、エブリデイ初の東京エリアの店舗としてオープン。テニスコート13面分の広さを持ち、広大な店内には多種多様な景品が展開されている。最大の特徴は業界初の5円キャッチャーでお財布に優しく、特に子どもの利用者数が多い。週末には幅広い世代のお客さんで賑わいをみせている。

アクセス

施設名称：クロスガーデン多摩

住所：東京都多摩市落合2-33（クロスガーデン多摩2階）

電車でお越しの方

「京王多摩センター駅」

京王線・京王新線・都営新宿線徒歩5分

「小田急多摩センター駅」

小田急線・東京メトロ千代田線徒歩5分

「多摩センター駅」(モノレール)

多摩都市モノレール徒歩5分

お車でお越しの方

府中方面

中央自動車道国立府中IC経由

町田方面

鎌倉街道経由

【会社概要】

会社名：株式会社東洋

本社住所：埼玉県桶川市西２丁目９－３６ マメトラショッピングパーク 2階

電話番号：048-593-2525

コーポレートサイト： https://www.ev-toyo.com/(https://www.ev-toyo.com/)

≪クレーンゲーム・カンパニー≫

・エブリデイ 公式サイト

https://www.toyo-everyday.com/(https://www.toyo-everyday.com/)

・『エブリデイ行田店』

公式サイト：https://ufo-everyday.com/(https://ufo-everyday.com/)







・『エブリデイとってき屋 東京本店』

公式サイト：https://everyday-cranegame-world.com/(https://everyday-cranegame-world.com/)

・『エブリデイ多摩ノ国店』

公式サイト：https://everydaytamanokuni.com/(https://everydaytamanokuni.com/)

・『エブリデイとれトレ屋 桶川店』

公式サイト：https://www.toretoreya-okegawa.com/(https://www.toretoreya-okegawa.com/)





【本リリースに関するご連絡・お問い合わせ先】

クレーンゲームのテーマパーク エブリデイとってき屋

運営会社 株式会社東洋

広報担当・責任者 五十嵐・金井

広報直通電話番号

070-3607-2852（五十嵐直通）

080-5936-1256（金井直通）

広報専用メールアドレス

toyo-press@toyo-egroup.jp