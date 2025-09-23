東京都民の日に初開催！遊びながら資格が取れる「クレーンゲーム達人検定」応募殺到につき募集終了！当日は限定デザイン認定証を授与

株式会社東洋

「笑顔創造」を企業理念に掲げる株式会社東洋（代表取締役：中村秀夫／本社：埼玉県北本市、以下、当社）は、運営するクレーンゲームのテーマパーク【エブリデイ多摩ノ国店】にて、2025年10月1日（水）東京都民の日に、東京都では初となる「クレーンゲーム達人検定」を開催いたします。


本検定は告知開始直後から大きな反響をいただき、定員を大幅に上回るご応募をいただきました。厳正な抽選を経て、参加者はすでに決定しております。






■今回の特別ポイント



東京都初開催を記念した限定デザイン認定証を合格者に授与

今回の合格者だけが手にできる特別仕様の認定証で、今後は手に入らない貴重な一枚となります。





都民の日という記念日に開催


クレーンゲームを通じて家族や友人が楽しみながら交流できる、世代を超えたコミュニケーションの場を提供します。



■クレーンゲーム達人検定3級について


クレーンゲーム達人検定の 3級 は、初心者から愛好者まで幅広く参加できる 入門級 です。


検定では、講師が実際のクレーンゲーム機を用いて、アームで「押す」「通す」「引っかける」など、掴む以外の基本テクニックを解説。参加者はその後、実機を使った実技試験に挑戦し、合格者には 公式認定証が授与されます。







これまで「運頼み」と思われがちだったクレーンゲームを、技術と知識で攻略できるゲームとして体験できるのが大きな特徴です。親子での参加や友人同士での挑戦も多く、世代を超えて楽しめる検定として高い人気を誇っています。




■開催概要




クレーンゲーム達人検定 ～都民の日スペシャル～
開催日：2025年10月1日（水）
第1回 10:30～ ／ 第2回 15:30～
会場：エブリデイ多摩ノ国（東京都多摩市）
主催：一般社団法人 日本クレーンゲーム協会
実施級：3級
定員：各回10名（抽選制／東京都民限定・募集終了）
参加費：無料


■取材・メディア関係者の方へ

当日は、検定に挑戦する参加者の真剣な表情や歓喜の瞬間、そして東京都初開催記念の限定デザイン認定証授与シーンなど、撮影に適した場面が多数ございます。事前にご連絡いただければ、取材対応・インタビューも可能です。


■日本クレーンゲーム協会とは




一般社団法人日本クレーンゲーム協会は、クレーンゲームの普及と発展を目的に設立された業界団体です。クレーンゲームを単なる娯楽にとどめず、クレーンゲームを通じて「笑顔を創造する」ことを理念として掲げています。


主な活動として、クレーンゲームの資格『クレーンゲームの達人検定』を認定・発行をしており、その他にも幼稚園や高齢者施設での出張教室など、多世代に親しまれる活動を展開しています。近年は外国語対応の検定も開始し、国内外のプレイヤーに向けてクレーンゲーム文化を発信しています。


■多摩ノ国について







2023年7月に、エブリデイ初の東京エリアの店舗としてオープン。テニスコート13面分の広さを持ち、広大な店内には多種多様な景品が展開されている。最大の特徴は業界初の5円キャッチャーでお財布に優しく、特に子どもの利用者数が多い。週末には幅広い世代のお客さんで賑わいをみせている。



アクセス

施設名称：クロスガーデン多摩


住所：東京都多摩市落合2-33（クロスガーデン多摩2階）


電車でお越しの方


「京王多摩センター駅」
京王線・京王新線・都営新宿線徒歩5分
「小田急多摩センター駅」
小田急線・東京メトロ千代田線徒歩5分
「多摩センター駅」(モノレール)
多摩都市モノレール徒歩5分


お車でお越しの方


府中方面
中央自動車道国立府中IC経由
町田方面
鎌倉街道経由






【会社概要】


会社名：株式会社東洋
本社住所：埼玉県桶川市西２丁目９－３６ マメトラショッピングパーク 2階
電話番号：048-593-2525
コーポレートサイト： https://www.ev-toyo.com/(https://www.ev-toyo.com/)


≪クレーンゲーム・カンパニー≫


・エブリデイ　公式サイト


https://www.toyo-everyday.com/(https://www.toyo-everyday.com/)


・『エブリデイ行田店』
公式サイト：https://ufo-everyday.com/(https://ufo-everyday.com/)






・『エブリデイとってき屋 東京本店』
公式サイト：https://everyday-cranegame-world.com/(https://everyday-cranegame-world.com/)





・『エブリデイ多摩ノ国店』
公式サイト：https://everydaytamanokuni.com/(https://everydaytamanokuni.com/)





・『エブリデイとれトレ屋 桶川店』


公式サイト：https://www.toretoreya-okegawa.com/(https://www.toretoreya-okegawa.com/)







【本リリースに関するご連絡・お問い合わせ先】


クレーンゲームのテーマパーク エブリデイとってき屋


運営会社 株式会社東洋
広報担当・責任者 五十嵐・金井
広報直通電話番号


070-3607-2852（五十嵐直通）


080-5936-1256（金井直通）


広報専用メールアドレス


toyo-press@toyo-egroup.jp