栗の名産地「笠間の和栗」 × チョコレート。Minimalより、深まる秋を味わう贅沢スイーツ、チョコレート専門店ならではの和栗の本格モンブランが10月新登場

株式会社βace（東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣）が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」（ https://mini-mal.tokyo/ ) は、「チョコレートモンブラン」を2025年10月1日よりMinimal富ヶ谷本店にて期間限定で販売します。

「笠間の和栗」を贅沢に味わう、チョコレート専門店ならではの和栗の本格モンブラン

秋の実りを代表する「和栗」を主役に、チョコレートと掛け合わせた特製モンブランをご用意しました。栗の名産地、茨城県笠間の「小田喜商店」から仕入れた和栗の上品な甘さと香りを、個性の異なる2種のチョコレートと共に存分に楽しめる専門店ならではの他にはないモンブランです。

和栗をひきたてる、個性の異なる2種のチョコレート

まろやかな甘味の

「CLASSIC」チョコレートアイス

下から重ねたのは、サクッとしたメレンゲに軽やかなクレームシャンティ、そして栗の渋皮煮です。その上にさらにガーナ産カカオ豆を使ったまろやかな甘味の「CLASSIC」チョコレートアイスをのせ、上品でほっくりとした甘さをもつ和栗にコクのあるカカオの風味とまろやかな甘さを調和させています。

マダガスカル産カカオ豆を使った、

フルーティなチョコレートペースト

周りには和栗のモンブランペーストと、そのペーストにさらにフルーティなマダガスカル産カカオ豆のチョコレートを合わせた2種のペーストを絞りました。栗の風味と相性の良いフルーティなチョコレートを合わせることで、味わいに奥行きをもたせています。

仕上げに栗の渋皮煮を散りばめ、酸味のアクセントとなるグリオットソース、さらにガーナ産カカオニブの糖衣がけを添えました。

サクっとしたメレンゲの食感、チョコレートアイスが引き立てる栗のホクホクとして上品な甘味、そしてカカオ由来のフルーティな風味も重なり、最後まで飽きずに楽しめる一品です。

栗の名産地、茨城県笠間「いわまの栗や 小田喜商店」の香り高い和栗

茨城県笠間市岩間地区は、保水性・通気性に優れた火山灰土壌が栗の生育に適しており、栗の名産地として知られています。

小田喜商店では、笠間の自然の力でじっくり甘みを蓄えた栗を、一粒一粒、熟練の職人が丁寧に手仕事で仕上げています。さらに、栗の品種や状態に合わせた低温熟成や最適な加工法を見極めることで、栗本来の豊かな香りと甘みを最大限に引き出しています。

▼「チョコレートモンブラン」販売情報

【価格】1,520円（税込）

※1日15食限定

【ご提供期間】2025年10月1日～11月30日

【取扱店】Minimal 富ヶ谷本店

住所：東京都渋谷区富ヶ谷2-1-9

ショコラティエ・パティシエ含むカカオ・チョコレートの職人チーム「Minimal」

Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。

素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 10 年連続 101 賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい！”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。

Minimal 店舗情報

カフェスペースを併設。コーヒーとチョコレート、パフェなどもお楽しみいただけます。

■Minimal 富ヶ谷本店

住所：東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス：小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間：11:30～19:00(L.O 18:30) 定休日無

■Minimal The Baking 代々木上原

住所：東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス：各線「代々木上原駅」 徒歩2分

営業時間：11:00～19:00 定休日無

■Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵

住所：東京都世田谷区砧8丁目8-24

アクセス：小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅南口 徒歩3分

営業時間：10:00～18:00 不定休 ※公式サイトやSNSでお知らせいたします

■Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ

住所：東京都港区虎ノ門五丁目8番1号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2F

アクセス：東京メトロ 日比谷線 神谷町駅 5番出口直結

営業時間：11:00～19:00 定休日無

株式会社 βace概要

社名：株式会社 βace

代表者：代表取締役 山下貴嗣

所在地：151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 アーバンテラス 21

従業員数：40 人（アルバイト含む）

業務内容：チョコレート製品の製造、販売

チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - 」の運営

Minimal - Bean to Bar Chocolate - 関連情報

ホームページ・オンラインストア：https://mini-mal.tokyo

LINE：https://page.line.me/yrn4346m?openQrModal=true

Instagram：https://www.instagram.com/minimal_beantobarchocolate

X：https://twitter.com/Minimal_tokyo

Facebook：https://www.facebook.com/minimalchocolate/?fref=ts