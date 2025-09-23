¤³¤Î£´¿Í¤ò¡¢Á´¿ÍÎà¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¡¤¤¤Þ¡¢¥Òー¥íー¿·»þÂå¤¬»Ï¤Þ¤ë -¡¡¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¡§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡ÜDVD¡¿4K UHD¡Ü3D+¥Ö¥ëー¥ì¥¤ 2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡ª
¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡ÜDVD¥»¥Ã¥È
4K UHD¡Ü3D¡Ü¥Ö¥ëー¥ì¥¤ ¥»¥Ã¥È
¡¡¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¡×ÂÔË¾¤ÎÂè1ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âº£²Æ·à¾ì¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡¢¿·¤¿¤Ê¥Òー¥íー¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄ¶Âçºî¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¡§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡ÜDVD¥»¥Ã¥È¡¢4K UHD¡Ü£³D¡Ü¥Ö¥ëー¥ì¥¤ ¥»¥Ã¥È¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯7·î¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢Á´À¤³¦¤Ç¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶½¼ý2²¯1,800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó322²¯6,400Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦Âç¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿ー¥È¤òµÏ¿¡¢¸ø³«½µËö¤ÎÀ¤³¦¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÆ²¡¹¤ÎÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢MCUºîÉÊ¤È¤·¤Æ37ºîÏ¢Â³Á´ÊÆ½éÅÐ¾ìNo.1¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿ËÜºî¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«3Æü´Ö¤Ç¶½¼ý3.5²¯±ßÄ¶¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô20Ëü¿ÍÄ¶¡¢ÍÎ²èºîÉÊ¤Ç¶½¼ýNo.1¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ëº£²Æ¤ÎÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï±§ÃèÃµºº¼Â¸³Ãæ¤Ë¡È±§ÃèÀþ¡É¤òÍá¤Ó¤¿4¿Í¡£°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤ÈÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¤æ¤ë¤®¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Îå«¤Ç¡ÈºÇ¶¯¡É¤òÄ¶¤¨¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¤³¤Î¥Òー¥íー¡¦¥Áー¥à¤ÎÁ°¤ËÃÏµåÌÇË´¤Î´íµ¡¤¬Ç÷¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òºÆ¸½¤·¡¢1960Ç¯ÂåÉ÷¤Î¥ì¥È¥í¥Õ¥åー¥Á¥ãー¤ÊÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¡¢À¤³¦¤ÎÍ£°ì¤Î¥Òー¥íー¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤éÌ¤Á¾Í¤Î´íµ¡¤ÈºÇ¶¯¤ÎÅ¨¤ËÄ©¤àÈà¤é¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄ¶Âçºî¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤³¤ÎÅÙÈ¯Çä¤Î¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡ÜDVD¥»¥Ã¥È¡¢4K UHD¡Ü3D¡Ü¥Ö¥ëー¥ì¥¤ ¥»¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¡Ê¹ØÆþ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎºÇ¶¯¤Î4¿Í¤Î²ÈÂ²¤ËÇ÷¤ë¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ÎÃÂÀ¸¡×¡¢60Ç¯ÂåÉ÷¤Î¥ì¥È¥í¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥åー¥Á¥ãー¤ÊÀ¤³¦¡×¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥ô¥£¥é¥ó¤ÎÈëÌ©¤òÉ³²ò¤¯¡Ö±§Ãè¤«¤é¤Î¥ô¥£¥é¥ó¤ÈÃÏÄì¤ÎÃç´Ö¡×¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Î³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡ÖNG¥·ー¥ó½¸¡×¡¢ÀË¤·¤¯¤âËÜÊÔ¤Ë¤ÏºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÌ¤¸ø³«¥·ー¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Îµ®½Å¤Ê¥Üー¥Ê¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ýÏ¿¡¢ËÜÊÔ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡2025Ç¯¤Ï¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥åー¥ïー¥ë¥É¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢GW¤Ë¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä⋆¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¡§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤È¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¤¥äー¡É¡£¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯12·î18Æü¤Ë¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡§¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤¬ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡¢¤µ¤é¤Ë¡ØAvengers: Secret Wars¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê27Ç¯12·î17ÆüÁ´ÊÆ¸ø³«¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÄ¶Âçºî¤Î¸ø³«¤¬Â³¤¯¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡×¿·¾Ï¤Ë·Ò¤¬¤ëºÇ½ÅÍ×ºî¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¡§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡ÜDVD¥»¥Ã¥È¡¢4K UHD¡Ü3D¡Ü¥Ö¥ëー¥ì¥¤ ¥»¥Ã¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¡Ê¹ØÆþ¡¿¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ë¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=FLC7bFn4PEw ]
STORY
±§Ãè¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤Î»ö¸Î¤ÇÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤òÆÀ¤¿4¿Í¤Î¥Òー¥íー¡¦¥Áー¥à¤Ï¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ÈÀµµÁ´¶¤Ç¿Í¡¹¤òµß¤¤¡¢¡È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿Èà¤é¡È²ÈÂ²¡É¤Ë¤Ï¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¡È¿·¤¿¤ÊÌ¿¡É ¤â²Ã¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Áー¥à¥êー¥Àー¤ÇÅ·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¥êー¥É¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ÏÇÀ±¤ò¿©¤¤¿Ô¤¯¤¹µ¬³Ê³°¤ÎÅ¨¡É±§Ãè¿À¥®¥ã¥é¥¯¥¿¥¹¡É¤Î¶¼°Ò¤¬ÃÏµå¤ËÇ÷¤ë¡ªÌÇË´¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà¤é¤Ï¥Òー¥íー¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¤¤¤Þ¡¢Á´¿ÍÎà¤Î±¿Ì¿¤Ï¡¢¤³¤Î4¿Í¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¨¡¨¡¡£
PRODUCTION NOTE
¢£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¤ÎÃÂÀ¸¡§¥Þー¥Ù¥ë¤Î¸¶ÅÀ
¡¡¥¹¥¿¥ó¡¦¥êー¤È¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥«ー¥Óー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏºî¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¡×¤Ï¡¢1961Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íーºîÉÊ¤Î´ûÀ®³µÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤í¤¦¤È¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¤Þ¤º¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤Ë¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¥Áー¥à¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤òºÆ¤Ó¸Æ¤Óµ¯¤³¤»¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥Þー¥Ù¥ë¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î°ì¤Ä¤ÎÊý¸þÀ¤òÊÑ¤¨¡¢º£Æü»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤ë¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¥Áー¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÊª¸ì¤Ï¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢³ÆÇ¯Âå¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¡¢ÁíÈ¯¹Ô¹æ¿ô¤Ï700¹æ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥êー¥É¡¦¥ê¥Á¥ãー¥º¡¢¥¹ー¡¦¥¹¥Èー¥à¡¢¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥¹ー¤ÎÄï¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥¹¥Èー¥à¤Ï¡¢±§Ãè¼Â¸³Èô¹ÔÃæ¤Ë±§ÃèÀþ¤òÍá¤Ó¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊÄ¶¿ÍÅªÇ½ÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¶¦ÄÌ¤Î·Ð¸³¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿4¿Í¤Ï¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÀï¤¦¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢±§Ãè¤ÎÌ¤Æ§ÎÎ°è¤òÃµ¸¡¤·¡¢¿ô¡¹¤Î°¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÀº¿À¤ËÃé¼Â¤Ê¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¡§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÇ½ÎÏ¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¼Â¼ÌÉ½¸½¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥êー¥É¤Î¿½Ì¼«ºß¤Î¿ÈÂÎ¡¢¥¹ー¤ÎÆ©ÌÀ²½¡¢¥¸¥ç¥Ëー¤Î±ê¡¢¥Ù¥ó¤Î²øÎÏ¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÊª¸ì¤ÎÃæ¿´¤òÀ®¤¹Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¤³¤ì¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢MCU¤Ë¿·¤¿¤Ê¼¡¸µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹·Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¡§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤Î³Ë¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö²ÈÂ²¡×¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£±§ÃèÃµºº¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¥Òー¥íー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÎ¾Î©¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£1960Ç¯Âå¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¡×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î±Ç²è¤â¤Þ¤¿Æ±¤¸¶Ã¤¤ÈÌî¿´¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ÎÀº¿À¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
STAFF¡õCAST
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
´ÆÆÄ¡§¥Þ¥Ã¥È¡¦¥·¥ã¥¯¥Þ¥ó
µÓËÜ¡§¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Õ¥êー¥É¥Þ¥ó¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥¢¥½¥ó
¸¶°Æ¡§¥¸¥§¥Õ¡¦¥«¥×¥é¥ó¡¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬ー
À½ºî¡§¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥®
À½ºîÁí»Ø´ø¡§¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥¹¥Ý¥¸ー¥È¡¢
¥°¥é¥ó¥È¡¦¥«ー¥Æ¥£¥¹¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥ë¥¤¥¹
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¥¸¥§¥¹¡¦¥Ûー¥ë
¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡§¥«¥¹¥é¡¦¥Õ¥¡¥é¥Ï¥Ë
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡§¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Ðー¥ó
ÊÔ½¸¡§¥Î¥Ê¡¦¥³¥À¥¤¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥í¥Ã¥·¥å
²»³Ú¡§¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥¢¥Ã¥Áー¥Î
¡ã¥¥ã¥¹¥È¡ä( )Æâ¤ÏÆüËÜÈÇÀ¼Í¥
¥êー¥É¡¦¥ê¥Á¥ãー¥º¡¿¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡§¥Ú¥É¥í¡¦¥Ñ¥¹¥«¥ë¡Ê»Ò°Â Éð¿Í¡Ë
¥¹ー¡¦¥¹¥Èー¥à¡¿¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¡§¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥«ー¥Óー¡ÊºäËÜ ¿¿°½¡Ë
¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥¹¥Èー¥à¡¿¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡¦¥Èー¥Á¡§¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¯¥¤¥ó¡ÊÎÓ Í¦¡Ë
¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥à¡¿¥¶¡¦¥·¥ó¥°¡§¥¨¥Ü¥ó¡¦¥â¥¹¡á¥Ð¥¯¥é¥Ã¥¯¡Ê´äºê Àµ´²¡Ë
¥®¥ã¥é¥¯¥¿¥¹¡§¥é¥ë¥Õ¡¦¥¢¥¤¥Í¥½¥ó¡ÊÆï ÂçÅµ¡Ë
¥·¥ã¥é¡¦¥Ð¥ë¡¿¥·¥ë¥Ðー¥µー¥Õ¥¡ー¡§¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥¬ー¥Êー¡Ê¾åÅÄ ÎïÆà¡Ë
¥Ïー¥Óー¡§¥Þ¥·¥åー¡¦¥¦¥Ã¥É
¥ê¥ó¡§¥µ¥é¡¦¥Ê¥¤¥ë¥º¡Êó±´§°æ ÈþÃÒ»Ò¡Ë
CHARACTER
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¤È¤Ï¡Ä
°Û¤Ê¤ëÎÏ¤È¸ÄÀ¤ò»ý¤Á¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Îå«¤Ç¡ÈºÇ¶¯¡É¤òÄ¶¤¨¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥Òー¥íー¡¦¥Áー¥à
¥êー¥É¡¦¥ê¥Á¥ãー¥º¡¿¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯
¥Ú¥É¥í¡¦¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¿»Ò°Â Éð¿Í
Å·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¤Ç¥Áー¥à¤Î¥êー¥Àー¡£ ¾ï¤ËÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¥Áー¥à¤òÆ³¤¯¡£Âî±Û¤·¤¿ÃÎÀ¤ÈÈ¯ÌÀ¤ÎºÍÇ½¤Ç¸¦µæ¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤°¡£¥¹ー¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Ç½ÎÏ¡§¿ÈÂÎ¤¬¥´¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¿½Ì¼«ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¹ー¡¦¥¹¥Èー¥à¡¿¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡¦¥¦ー¥Þ¥ó
¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥«ー¥Óー¡¿ºäËÜ ¿¿°½
¥êー¥É¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Áー¥à¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì
¥¸¥ç¥Ëー¤Î»Ð¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Ç½ÎÏ¡§¼«¿È¤ÎÂÎ¤òÆ©ÌÀ²½¤µ¤»¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÁà¤ê¡¢¥Õ¥©ー¥¹¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£
¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥¹¥Èー¥à¡¿¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡¦¥Èー¥Á
¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¯¥¤¥ó¡¿ÎÓ Í¦
¥¹ー¤ÎÄï¤Ç¡¢ÍÛµ¤¤Ê¥Áー¥à¤Î¥àー¥É¥áー¥«ー¡£
¥Ù¥ó¤È¤Ï·ö²Þ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¿¼¤¤Í§¾ð¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç½ÎÏ¡§±ê¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ê¶õ¤ò¹âÂ®¤ÇÈô¤Ó¡¢¹âÇ®¤Î²Ð±ê¤òÊü¤Ä¡£
¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥à¡¿¥¶¡¦¥·¥ó¥°
¥¨¥Ü¥ó¡¦¥â¥¹¡á¥Ð¥¯¥é¥Ã¥¯¡¿´äºê Àµ´²
¥êー¥É¤Î¸Å¤¯¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¡£¿´Í¥¤·¤¤¥Áー¥à¤ÎÎÏ
»ý¤Á¡£¥¸¥ç¥Ëー¤È¤Ï¥±¥ó¥«¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¿¼¤¤Í§¾ð
¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç½ÎÏ¡§´ä¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¿ÈÂÎ¤È²øÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¥Ïー¥Óー ¡ÒH.E.R.B.I.E.¡Ó
¥Þ¥·¥åー¡¦¥¦¥Ã¥É
¡Ö5¿ÍÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹âÀÇ½¥í¥Ü¥Ã¥È¡£¥Áー¥à¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¡£
¥®¥ã¥é¥¯¥¿¥¹
¥é¥ë¥Õ¡¦¥¢¥¤¥Í¥½¥ó¡¿Æï ÂçÅµ
ÏÇÀ±¤ò¶ô¤é¤¦±§Ãè¿À¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶¯Âç¤Ê¥ô¥£¥é¥ó¡£ °µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ÇÀ±¡¹¤òÊø²õ¤µ¤»¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÎÈ¤È¤¹¤ë¡£¾ï¤Ë¼¡¤Ê¤ëÏÇÀ±¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ë¥Ðー¥µー¥Õ¥¡ー
¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥¬ー¥Ê―¡¿¾åÅÄ ÎïÆà¡¡
Á´¿È¤¬¶ä¿§¤Ëµ±¤¡¢Çò¶ä¤Î¥Üー¥É¤Ë
¾è¤Ã¤Æ¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤Ç±§Ãè¤ò¶î
¤±½ä¤ëÆæ¤ÎÂ¸ºß¡£
¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¥ê¥Á¥ãー¥º
¥êー¥É¡Ê¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
¤È¥¹ー¡Ê¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¡Ë¤Î
Â©»Ò¡£Î¾¿Æ¤¬ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤Ë¤â²¿¤«Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¢¨CHARACTER¤Ç»ÈÍÑ¤Î²èÁü¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤´¶¨ÎÏ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¡ãÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¡ä¢¨¥Çー¥¿¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡ÜDVD ¥»¥Ã¥È¡ä
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2381_1_40c5a25169a41ad7087f51e8f2c5eccd.jpg?v=202509230225 ]
¡ã4K UHD¡Ü3D¡Ü¥Ö¥ëー¥ì¥¤ ¥»¥Ã¥È¡ä¡¡¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î»ÅÍÍ¤Ï¾åµ¡ã¥Ö¥ëー¥ì¥¤+DVD ¥»¥Ã¥È¡ä¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2381_2_9ecc439f6eadfdd8b3f35602a2e57e4b.jpg?v=202509230225 ]